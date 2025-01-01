替代項 - Beetrack

Verizon

Verizon

verizon.com

Verizon應用程序幫助用戶管理其Verizon帳戶，支付賬單，切換計劃，並查看數據使用情況，還提供設備購買和支持工具。

Scribble Maps

Scribble Maps

scribblemaps.com

Scribble Maps是一個在線地圖創建和協作工具，允許用戶自定義及共享互動地圖，支持多種映射功能和團隊合作。

SalesRabbit

SalesRabbit

salesrabbit.com

SalesRabbit 是一款銷售管理工具，幫助行銷團隊管理潛在客戶、跟蹤互動並優化銷售策略。

Route4Me

Route4Me

route4me.com

Route4Me是一款路線規劃應用，幫助企業優化卡車路由和導航，提升效率並支持實時GPS跟踪。

Coupa

Coupa

coupa.com

Coupa是一個支出管理平台，幫助企業簡化採購流程、增強供應商協作並提高財務可見性和控制權。

Fleetx

Fleetx

fleetx.io

Fleetx是一款基於AI的貨運自動化平台，幫助物流相關方數位化操作並提供實時見解。

Detrack

Detrack

detrack.com

Detrack是一款基於雲的交付管理軟件，提供實時跟踪、電子交付證明和路線優化，幫助企業提高物流效率和客戶滿意度。

Tookan

Tookan

jungleworks.com

Tookan是一個交付管理平台，幫助企業簡化物流運營，實現任務自動化、路線優化及實時追蹤。

Circuit for Teams

Circuit for Teams

getcircuit.com

團隊電路是一款簡便的路線規劃應用，幫助企業優化交付路線、管理現場追蹤及公共交付資訊，提升效率。

Transvirtual

Transvirtual

transvirtual.com

TransVirtual是一款基於雲的物流管理應用，提供實時跟踪、路線優化和數字交付證明，幫助企業提高運營效率和客戶滿意度。

Transporeon

Transporeon

transporeon.com

Transporeon是一個雲端物流平台，提供實時跟蹤、預測分析及自動警報功能，簡化供應鏈管理，提升運營效率。

Zeo Route Planner

Zeo Route Planner

zeorouteplanner.com

Zeo路線規劃器是一款專為車隊經理設計的應用，能夠簡化路線管理、實時追蹤司機，優化配送路線。

Skynamo

Skynamo

skynamo.com

Skynamo是一款現場銷售管理平台，提供客戶關係管理和訂單處理，幫助銷售團隊提高效率和生產力。

Glympse

Glympse

corp.glympse.com

Glympse是一款位置共享應用，允許用戶以安全、臨時的方式共享實時位置，並提供私密和協作功能。

Onfleet

Onfleet

onfleet.com

Onfleet是一個本地交付管理平台，幫助企業簡化交付流程，提供駕駛員應用程序、調度儀表板和實時跟踪功能。

Routific

Routific

routific.com

Routific是一款路線優化平台，幫助物流和交付業務快速計劃、優化和派遣送貨路線，提升效率並降低成本。

RoadWarrior

RoadWarrior

roadwarrior.app

RoadWarrior是一款路線優化工具，幫助調度員和駕駛員簡化路線管理，提供實時交通更新及自定義路由選項。

FarEye

FarEye

fareye.com

FarEye 是一個物流管理平台，旨在簡化最後一公里的交付過程，提升客戶滿意度及運營效率。

Track-POD

Track-POD

track-pod.com

Track-POD是一款提供單一控制面板的最後一英里物流管理應用，優化路線、生成運送標籤、減少通話與作業文件。

GoShare

GoShare

goshare.co

GoShare是一個技術驅動的物流平台，連接卡車和貨車擁有者與企業，提供按需的最後一公里和中間公里配送服務。

DispatchTrack

DispatchTrack

dispatchtrack.com

DispatchTrack是一款綜合物流管理工具，專注於優化最後一英里的交付，包括路徑優化和實時監控功能。

project44

project44

project44.com

project44是一個物流跟蹤與分析平台，提供實時貨運監控和數據分析，以提升供應鏈效率與可見性。

Nash

Nash

usenash.com

Nash是一個平台，幫助運營團隊優化、管理和擴展最後一公里物流，提供實時跟蹤和數據分析，支持派送決策。

HyperTrack

HyperTrack

hypertrack.com

HyperTrack 提供自動化需求工作的 API 和 SDK，幫助規劃、分配、追蹤和驗證，提升勞動力的可靠性和生產力，並改善運營效率。

Geotab

Geotab

geotab.com

Geotab是一個車隊管理解決方案，提供實時追蹤、維護計劃和性能報告，幫助企業優化車輛運營和安全性。

DelivApp

DelivApp

delivapp.com

DelivApp是一款為企業提供的交付管理工具，支持訂單調度、實時追踪和資源分配，旨在優化交付流程。

MileApp

MileApp

mile.app

MileApp是一款現場服務管理解決方案，提供路徑優化、可自訂工人應用程式及分析報告，協助企業高效管理外勤服務。

GoBolt

GoBolt

gobolt.com

GoBolt是一個物流管理平台，提供倉儲、配送和供應鏈監控等功能，幫助企業提高運輸效率與可靠性。

LogiNext

LogiNext

loginextsolutions.com

LogiNext是一款自動化運輸和交付的AI平台，用於優化各行業的物流運營，提供實時跟踪、路由計劃及API集成等功能。

getswift

getswift

getswift.co

GetSwift是一款交付管理應用，旨在優化最後一英里的交付流程，提高企業運營效率和客戶滿意度。

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