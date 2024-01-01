替代項 - Beehive AI
InfraNodus
infranodus.com
使用人工智慧和網路思維產生想法和洞察力。 InfraNodus 結合了文字分析、網路視覺化和 GPT-3 AI，幫助您研究話語，增強您的閱讀、寫作和研究工作流程。 從多個導入來源獲取任何文本的摘要概述，揭示主要主題及其之間的關係，識別模式和差距，發現正確的問題以推進您的思考和研究。
UiPath
uipath.com
UiPath 是一家全球機器人流程自動化 (RPA) 軟體公司，由 Daniel Dines 和 Marius Tîrcă 在羅馬尼亞創立，總部位於紐約市。該公司的軟體監控使用者活動，以自動執行重複的前台和後台任務，包括使用其他業務軟體（例如客戶關係管理或企業資源規劃（ERP）軟體）執行的任務。 2020年12月，該公司秘密申請首次公開募股，並於2021年4月21日公開發行。
Synthesys
synthesys.io
AI 配音和 AI 視訊產生器。 製作您的下一個專業視聽內容，無需花錢聘請演員、攝影機或音訊設備
NVivo
qsrinternational.com
使用最好的定性資料分析軟體釋放資料洞察力。 NVivo 可協助您從定性和混合方法資料中發現更多資訊。發現更豐富的見解，並得出清晰明確、站得住腳的發現，並有嚴格的證據支持。
Healthcheck.io
healthchecks.io
簡單有效的 Cron 作業監控。當您的夜間備份、每週報告、cron 作業和排程任務未準時執行時，我們會通知您。
OpenText
opentext.com
OpenText Corporation（也寫作 opentext）是一家開發和銷售企業資訊管理 (EIM) 軟體的加拿大公司。OpenText 總部位於加拿大安大略省滑鐵盧，是截至 2014 年加拿大最大的軟體公司，被公認為加拿大百強雇主之一2016 年，Mediacorp Canada Inc.OpenText 軟體應用程式為大型公司、政府機構和專業服務公司管理內容或非結構化資料。 OpenText 的產品旨在滿足資訊管理要求，包括管理大量內容、遵守監管要求以及行動和線上體驗管理。OpenText 在全球擁有超過 14,000 名員工，是一家在納斯達克 (OTEX) 上市的上市公司和多倫多...
ImgCreator
imgcreator.ai
ImgCreator 可以簡單地從您的文字輸入中建立任何圖像！從獨特而真實的部落格文章照片到富有想像力的插圖或動漫。挑戰您的想像力，立即享受樂趣！
Formula Bot
formulabot.com
利用 AI 徹底改變您的資料和電子表格工作流程。 在幾秒鐘內免費將您的文字說明轉換為公式等。
MonkeyLearn
monkeylearn.com
MonkeyLearn 讓清理、標記和視覺化客戶回饋變得簡單 — 所有這些都在一個地方完成。 由尖端人工智慧提供支援。
Chartmetric
chartmetric.com
利用數據的力量推動音樂發展。 Chartmetric 是一個一體化平台，為音樂產業專業人士提供全面的串流媒體和社交數據，幫助他們在音樂領域創造成功的職業生涯。
Alteryx
alteryx.com
Alteryx 提供領先的分析雲平台。我們使每個人都能透過人工智慧驅動的分析自動化發現具有高影響力的見解。
DeepOpinion
go.deepopinion.ai
面向自動化專業人員的無程式碼人工智慧。 最後，這是一個一體化平台，無需程式碼即可為文字和文件流程建立企業級人工智慧自動化。
VobeSoft
vobesoft.com
VobeSoft 讓改變變得更有趣。使用我們的模組化無程式碼軟體設定業務流程並產生 360 度視圖。
Exatom
exatom.io
我們幫助您提高現有線上表單的效能。好多了。通常，有兩位數百分比的訪客開始與您的表單進行交互，但不會轉向轉換者。為什麼他們會在中途或提交失敗後放棄您的網頁表單？了解如何提高您的表單效能。 Exatom 表單和欄位分析補充了您現有的分析平台，例如 Google Analytics 或 Adobe Analytics，因為它從常規 Web 分析工具停止的地方開始。 Exatom 專注於其他網路分析工具無法提供的表單詳細資訊。例如每個表單欄位的互動和猶豫時間。這使您能夠使線上表單表現得更好。無論您的線上表單是為潛在客戶開發、電子商務還是評論而設計的。順便說一下，我們的解決方案是無 cookie 的...
Toplyne
toplyne.io
行為線索評分平台基於第一方產品使用、CRM、計費和第三方豐富數據，可在您的自助服務管道中找到銷售管道。
Decipad
decipad.com
互動筆記本，可協助團隊使用數據來講述故事。
Enverus
enverus.com
Enverus 是最值得信賴的能源專用 SaaS 平台，可即時存取來自我們與 98% 的美國能源生產商以及超過 35,000 家供應商的合作夥伴關係的分析、見解以及基準成本和收入數據。
TelemetryDeck
telemetrydeck.com
輕量級分析並不是邪惡的 TelemetryDeck 是一項新服務，可在使用者使用您的應用程式時提供即時、準確的分析數據，幫助應用程式和 Web 開發人員改進他們的產品。最棒的是：一切都是匿名的，因此您的用戶資料保持私密！
InMoment
inmoment.com
InMoment 的體驗改進 (XI) 方法超越了傳統的客戶體驗管理，結合了數據、技術和行業專業知識。”
Parsedoc
parsedoc.com
Parsedoc 是一種自動化文件讀取和處理解決方案，透過使用 OCR 和人工智慧，將非結構化文字轉換為結構化資料。它將減少資料輸入團隊管理發票和其他文件所造成的工作量。該工具將接收、分析和管理您公司中最常用的文件。之後，Parsedoc 將透過 API 將這些整合到公司的管理系統（SAP、Navision、Holded 等）中。 Parsedoc 的客戶主要希望實現發票、交貨單、採購訂單、單一管理文件 (SAD) 等文件的自動化。專為希望節省財務或採購人員手動管理和處理發票及其他文件的大部分時間的中型和大型公司而設計。
Keatext
keatext.ai
分析回饋以創造更好的使用者體驗。 Keatext 將客戶和員工的聲音帶入您的日常活動中。我們的平台是為客戶體驗、行銷和人力資源團隊建立的，旨在了解大量回饋——思考評論、開放式調查和聯絡中心票證。 1. 透過無縫設定上傳回饋。您無需重新設計技術堆疊即可了解客戶和員工的聲音。 Keatext 非常適合作為基於雲端的獨立分析平台。上傳您自己的資料檔案或使用我們的整合在幾分鐘內發現見解。 2. 了解您提供的體驗。人們已經告訴您他們在您公司的經歷。識別盲點並了解您不知道的因素正在傷害您所依賴的客戶或員工。找出影響滿意度的關鍵驅動因素。倡導更明智、數據驅動的決策。 3. 建議最具影響力的行動。提出對人們體...
Dcipher Analytics
dcipheranalytics.com
Dcipher Analytics 是現代無程式碼、基於 SaaS 的端到端知識自動化和文字分析平台，使普通領域專家可以進行文字分析。組織使用它從分析客戶回饋中獲取價值，挖掘社交媒體以了解消費者的需求和痛點，並透過自由格式的文字回應、趨勢預測和地平線掃描來識別新興趨勢。 Dcipher Analytics 可以透過自動化枯燥的工作來節省洞察專業人員的寶貴時間，使他們能夠專注於洞察對其組織的意義以及如何採取最佳行動方案。該平台加快了所有分析師和洞察專業人士的洞察時間、模型訓練和工作流程自動化。此解決方案的基礎是針對非結構化資料（例如文字）量身定制的獨特架構和專有查詢語言。是什麼讓我們獨一無二？ ...
Wonderflow
wonderflow.ai
每天，數以百萬計的客戶都會對他們喜歡、喜歡、討厭或希望改變的產品留下評論。從日常常見的快速消費品產品到高端採購，產品範圍內有多個價格點和數十種變化，準確的商業智慧可能很複雜、耗時、成本高昂，而且往往很模糊。如何在不花費數千小時和數百萬美元分析數據的情況下獲得所需的見解？簡單：利用 Wonderflow 的高階預測分析。憑藉市場領先的語言分析、數據點整合和生成式 AI 功能，Wonderflow 可協助您釋放 VoC（客戶之聲）見解的潛力，並獲得即時結果，幫助您做出數據驅動的決策。我們使用超過 1000 萬種產品的數億條評論來發現您的產品的痛點，了解您與競爭對手的排名，獲得有關滿意度驅動因素的詳...
Text2data
text2data.com
分析完成後，您將看到文件的總體得分以及帶有突出顯示短語的輸入文字。如果您認為某些單字應該具有不同的極性，那麼檢查否定非常重要
RavenPack
ravenpack.com
RavenPack 是領先的金融服務大數據分析提供者。金融專業人士依賴 RavenPack 分析大量非結構化內容的速度和準確性。
NetMiner
netminer.com
NetMiner 嵌入了基於 Python 的內部腳本引擎，該引擎為不熟練的使用者配備了自動腳本產生器。然後使用者可以使用現有的GUI或可程式腳本語言來操作NetMiner。
Labelf
labelf.ai
Labelf 是一款無程式碼 AI 文字分類工具，可讓您根據自己的資料在一個下午訓練最新、最好的 AI 模型。最受歡迎的用例是基於電話、郵件或聊天來解釋、分析和自動化客戶支援工作流程。這使您有利於了解是什麼導致了負面的客戶體驗。 AI 模型適用於 100 多種語言，您可以同時將相同模型用於多種語言。
MeaningCloud
meaningcloud.com
文本分析。 MeaningCloud 市場領先的文字探勘和客戶聲音解決方案。立即在我們的網站上註冊以發現我們的文字 API
Yabble
yabble.com
Yabble 可以創建即時洞察，以便您可以立即採取行動。從世界上第一個 ChatGPT 插件到一套可即時計算、匯總和與您的數據聊天的工具 – Yabble 是一家同類首創的尖端技術公司，通過節省時間的專有 AI 產品徹底改變了見解和文本分析，提高生產力，推動業務成長。作為基於改變遊戲規則的自動化人工智慧產品建構的首個平台，我們幫助品牌從各個角度探索非結構化文字數據，豐富他們的客戶理解並產生推動成長和創新的變革性見解。 Yabble 產品可讓您使用我們的 AI 支援工具套件和業界領先的 ChatGPT 外掛程式在創紀錄的時間內深入研究數據。使用專有演算法和 OpenAI 革命性的 GPT-3 神...
unitQ
unitq.com
unitQ 是回饋循環中缺少的一環，可根據使用者回饋提供人工智慧驅動的見解，幫助您打造高品質的產品、服務和體驗。 Spotify、Bumble、Pinterest、Reddit、Chime 和 HelloFresh 等類別領先公司依靠unitQ 來推動成長、減少客戶流失並建立忠誠度。
Evolution AI
evolution.ai
Evolution AI 是一款屢獲殊榮的人工智慧資料擷取軟體。透過結合電腦視覺和自然語言處理 (NLP)，我們的人工智慧模型能夠以前所未有的準確性理解和解釋任何類型的文件。我們的技術為自動資料擷取設定了新標準：類似人類的準確性，無需繁瑣的配置和設定。只要上傳文檔，系統就會擷取相關訊息，讓結構化資料觸手可及。與下游系統的無縫整合可以輕鬆改變業務流程，同時節省金錢和時間。獲獎者 - Credit Strategy 貸款獎，2023 年“最佳技術合作夥伴”。
Thematic
getthematic.com
主題將來自任何管道的非結構化回饋資料轉化為洞察，以改善產品和客戶體驗。在人工智慧的支援下並以您的業務知識為指導，現在您可以輕鬆、快速地獲得準確的結果。主題提供您需要的答案 - 為什麼您的分數會改變？需要解決哪些關鍵痛點？新功能好用嗎？客戶對該功能有何評價？使用您可以信賴的數據來幫助所有決策者在現場回答問題。結果？您的產品、營運和洞察團隊將在優先事項和需要解決的問題上保持一致，推動改進，從而帶來更多收入。我們的人工智慧可以直接從您的回饋數據中找到見解。然後你就可以用你的業務知識來指導人工智慧。您可以輕鬆獲得團隊採取行動所需的整體情況和所有豐富細節。 Atlassian、LinkedIn 和 Do...
Lang.ai EU
lang.ai
Lang.ai 是一個無程式碼服務自動化平台，使客戶支援團隊能夠建立可以直接控制的 AI 模型，以改善和自動化關鍵支援流程。我們無縫整合到 Zendesk 和 Salesforce，將繁瑣的手動任務從客服人員手中解放出來，以便他們能夠專注於最重要的事情，即客戶。我們的客戶將 Lang 用於以下用例，透過我們的即插即用技術，他們可以在 48 小時內啟動並運行，無需模型培訓和維護。
Lang.ai US
lang.ai
Lang.ai 是一個無程式碼服務自動化平台，使客戶支援團隊能夠建立可以直接控制的 AI 模型，以改善和自動化關鍵支援流程。我們無縫整合到 Zendesk 和 Salesforce，將繁瑣的手動任務從客服人員手中解放出來，以便他們能夠專注於最重要的事情，即客戶。我們的客戶將 Lang 用於以下用例，透過我們的即插即用技術，他們可以在 48 小時內啟動並運行，無需模型培訓和維護。
Relative Insight
relativeinsight.com
relative Insight 提供人工智慧驅動的文字分析，幫助品牌和機構從文字中產生客戶、目標受眾和競爭對手的情報。該平台提供了一個高效且可擴展的解決方案，可以從開放式調查、評論、客戶服務記錄和線上對話中發現可行的見解。我們使用最初與英國政府合作開發的技術來確保兒童上網安全，我們的比較方法揭示了受眾群體和品牌彼此獨特且相似的原因。領先品牌和機構正在利用洞察力來為行銷訊息、產品開發、客戶服務策略等提供資訊。定量分析告訴您業務中發生了什麼，文本分析告訴您原因。
Playvox
playvox.com
隨著對話量的增加，掌握客戶問題和請求變得越來越困難。 Prodsight 應用程式透過自動分析您的 Zendesk 和 Intercom 對話的主題和情緒，並針對最常見的使用者問題產生持續更新的報告，讓這一切變得簡單。作為客戶支援經理，您可以使用 Prodsight 應用程式來掌握客戶問題，並透過撰寫內容豐富的幫助文章來減少支援請求數量。作為產品經理，您可以使用 Prodsight 應用程式來識別功能請求和可用性問題。這將有助於您確定產品路線圖的優先順序，讓您以客戶回饋為基礎，並獲得團隊成員的支援。要了解 Prodsight 將為您發現哪些使用者問題，請開始 7 天免費試用。
Lumoa
lumoa.me
Lumoa 是第一個提供 GPT 的 CX 平台。過去，公司常常花費數週的時間從多個來源收集、分析、解釋和報告客戶回饋。現在，每個員工都可以根據客戶的聲音提出問題並獲得即時答案。 Lumoa 有助於及時做出決策，將 KPI 提高多達三倍。
Chattermill
chattermill.com
Chattermill 客戶體驗智慧平台幫助企業了解客戶現實並了解客戶的聲音。使用 Chattermill，公司可以統一評論、支援票證、對話和社交媒體方面的客戶回饋數據，以發現客戶對其產品和服務的需求和期望。 Chattermill 將客戶回饋、客戶支援和產品回饋統一到一個平台中，並使用深度學習人工智慧 (AI) 大規模分析客戶數據並提供可行的見解。 Amazon、Uber、Virgin Mobile、Zendesk、Tesco、JustEat 和 H&M 等世界領先品牌使用 Chattermill 來改變客戶體驗並推動業務成長。 Chattermill 是一家私人公司，總部位於英國倫敦。欲了...
QuData
qudata.com
QuData 的核心能力領域是會話人工智慧（語音辨識、對話系統、語音助理）；自然語言理解；影像分析（影像分類與分割、物體/人臉偵測）；客戶行為分析。該公司的程式設計師和資料科學家團隊為其業務合作夥伴成功實施了多個專案。 Qudata 的研究人員也致力於通用人工智慧的創新方法。
LeanDNA
leandna.com
LeanDNA 是一個基於雲端的 SaaS 平台，可協助全球製造商減少過剩庫存、防止嚴重短缺並建立營運指揮。該平台以工廠為中心，彌合了複雜的供應鏈和庫存運營及其過時的、勞動密集的報告、分析和庫存決策方法之間的差距。該軟體可與任何 ERP 系統集成，並規範不同 ERP、規劃工具和其他供應鏈執行工具中的資料。在建立跨公司可見性後，該平台使用人工智慧提供規範性和優先順序的見解，採購團隊可以利用這些見解自信地優化庫存、推動永續的供應鏈效率、減少營運資本並釋放新的業務成長。
CasterStats
casterstats.com
CasterStats 是一個支援多種內容交付來源的解決方案，包括：HTTP 即時串流媒體 (HLS)、HTTP 上的動態自適應串流 (DASH)； Wowza 媒體伺服器；冰鑄； SHOUTcast； Windows 媒體伺服器；閃存媒體伺服器（FMS）；波動；螺旋;快速時間；紅5； v磚； Darwing Streaming Server 以及更多透過通用資料來源讀取器。
Breinify
home.breinify.ai
人工智慧驅動的個人化引擎可自動化和擴展電子商務、零售和消費品的全通路消費者參與。點擊了解更多。
Gavagai
gavagai.io
了解您的客戶告訴您什麼 Gavagai 提供突破性的文字分析技術，可根據客戶對您所說的話創建有價值的客戶見解。透過使用我們的服務持續追蹤客戶回饋，您將更了解您的客戶，這將轉化為直接的競爭優勢。我們與技術精湛的合作夥伴一起，為所有類型的行業創建客戶體驗解決方案。 發現你不知道你需要知道的事情
Polinode
polinode.com
Polinode 可讓您匯入、收集和分析網路資料。透過 Polinode Networks，您可以將任何網路資料上傳到 Polinode 雲，您可以在其中與其互動、視覺化並分析它。
Evocon
evocon.com
Evocon 是一種基於雲端的生產監控解決方案，可協助製造業管理和提高生產效率。 Evocon 對生產機器中的資料收集進行自動化和數位化。然後，我們將收集到的資料傳輸到雲端，以便製造商可以現場或遠端即時存取。最後，透過以直觀的方式視覺化數據，我們使其具有可操作性。這使得製造商能夠追蹤停機時間、降低成本並優化生產設備的使用。它也為他們提供了一個明智決策的平台——在哪裡投資以及哪些領域最需要關注。透過提供透明度，我們幫助企業根據其數據找到前進的道路。超過 10 年的生產監控經驗 用於 50 多個國家 涵蓋 14 個不同產業 提供 18 種語言
Enquire.ai
enquire.ai
透過我們專利的人工智慧、數據科學和人類智慧的融合，比任何其他專家網路更快地提供上下文和分析。
CloudOpty
cloudopty.com
CloudOpty 提供 CloudScore 來對您的雲端平台進行端對端優化，以幫助您節省成本、提高效能、提高安全性並保持合規性。
Astrato
astrato.io
Astrato 提供針對雲端重新設計的 BI。對於繁忙的數據團隊來說，Atrato 是Looker 和Tableau 的現代替代方案，它提供了一種雲端原生的單一平台體驗，可以在Snowflake、Dremio 或Google BigQuery 數據雲中即時查詢數據，而無需任何數據移動。
A2MAC1
a2mac1.com
汽車製造資料治理平台 - 現已向新產業開放。 A2MAC1 成立於 25 年前，為世界上最大的 OEM（汽車製造商）和 OES（汽車零件製造商）提供服務。該公司從拆解汽車並進行基準測試開始。然後，它會聚合和整合資料/結果，並將 SaaS 平台的所有內容放在網路上。這樣，其他 OEM 和 OES 就可以存取這些資料（在本例中為競爭情報），然後使用它來製造更好的汽車/汽車零件。該平台也被眾多原材料供應商使用，他們可以了解有關汽車製造方式以及潛在 OEM 和 OES 的一切。產品很複雜，目標受眾也很複雜。經過 25 年的完善和改進，該公司現已擁有 600 名員工，並逐月實現產品組合多元化。截至 20...
Rampfy
rampfy.com
Rampfy 讓追蹤 KPI 變得簡單又快速。只需點擊幾下，您就可以將所有系統與 Rampfy 應用程式集成，並開始查看有關整個業務運營的資訊。借助Rampfy，您可以： - 查看所有系統的集成數據- 接收有關您運營的主動警報- 快速查看最關鍵的KPI - 為您的公司或團隊創建排名- 執行強大的比較分析這就是Rampfy 成為最受歡迎的業務分析應用程式的原因拉丁美洲超過 500 家公司。
Kapiche
kapiche.com
Kapiche 是一個回饋分析平台，可在幾分鐘內分析大量客戶回饋，讓您能夠快速提供深入的見解並幫助您的公司做出更好的決策。 Kapiche 的平台不需要任何設定或程式碼框架。它立即起作用。它可以讓您在一處分析所有客戶回饋。 借助 Kapiche，您獲得見解的速度可以提高 30 倍。這意味著不再需要等待數週或數月才能獲得結果；您將能夠即時回答問題。輕鬆衡量主題對 CX 指標的影響，快速深入找出根本原因，並了解客戶回饋的新趨勢。 Kapiche 還可以幫助您自信地在整個組織內分享見解。您的團隊和領導層將可以輕鬆地探索客戶洞察並進行協作。您一定會喜歡如何快速產生令人印象深刻的報告並即時回答臨時...
Nomad Data
nomad-data.com
NoMad Data 開發了一個資料管理平台，幫助企業做出更好的決策。 Nomad 的目標是創建一個想法市場，並允許資料專家（資料提供者本身）將想法與其資料相匹配。我們的目標是幫助提供者發現其資料的新用例，並幫助他們找到有明確需求的潛在客戶。
Hashboard
hashboard.com
Hashboard 是一款商業智慧(BI) 產品，專為資料工程師打造最好的工作並輕鬆地將資料熱愛傳播到整個組織（甚至是非技術人員！）定義資料倉儲的指標並讓您的整個團隊搜尋、探索並找到推動您業務發展的見解。我們的目標是簡化：我們的介面、您與資料互動的方式以及您的組織如何看待資料。我們的目標是透過簡化探索並允許您以一致、高品質和美觀的方式發布數據，幫助您的組織重新愛上數據。我們認為數據本身就是一種產品。數據人員也是產品人員。在這裡閱讀我們的完整方法：https://hashboard.com/approach 或在這裡嘗試我們的互動式簡報：https://demo.hashboard.com/ap...
Data Impact
dataimpact.io
CPG 品牌的數位商務加速器在當今複雜、快速發展的環境中，需要可靠且可操作的洞察力才能贏得線上勝利。在 Data Impact，我們的解決方案不僅是簡單的監控，還為電子商務團隊配備了可以日常應用的多種槓桿。我們的平台在全通路零售商、純玩家、B2B 和亞馬遜的整個購物管道中提供強大的資訊。我們是基於位置的數位貨架分析的唯一提供者。我們每天都會追蹤 40 個國家/地區的 60,000 多家線上商店。我們獨特的、可擴展的數據由人工智慧驅動，提供寶貴的商業智能，透過增加成長最快的通路的銷售額和市場份額，將全通路的複雜性轉化為您的優勢。
Data Blaze
datablaze.com
Datablaze 可以協助您透過蜂巢式物聯網連接以無線方式連接您的企業，並透過專有的裝置管理軟體來最佳化您的成本。
ActionableAgile
actionableagile.com
一組圖表和模擬，與您選擇的工作管理工具中的數據連接，幫助您改善流程、變得可預測，並立即提供準確的預測。您的流程就是我們的業務，您的資料安全是第一要務。
Soley
soley.io
Soley 是產品組合和價值鏈數位導航的先驅。 Soley 為在時間壓力和巨大複雜性下工作的行業決策者提供支援。透過使用 Soley，公司可以優化其產品組合、提高彈性，從而降低成本。它使您能夠發現和管理內部風險和潛力，以及外部影響對您公司的影響。因此，可以避免由於未管理的複雜性而造成的損害，並且您的公司能夠更快地適應市場變化。
Nuant
nuant.com
Nuant 是一個為專業人士量身定制的投資組合和風險管理平台，用於監控和評估其數位資產的風險。透過 Nuant，體驗輕鬆的數位資產統一監控、卓越的風險管理和強大的類比引擎。 - 統一監控您的數位資產：Nuant 投資組合管理系統可無縫監控您的數位資產，將便利性與效率融為一體。它有助於在一個統一的介面中全面追蹤您的交易帳戶、錢包和頭寸。它迎合廣泛的資產類別，包括現貨、衍生性商品、DeFi、公共和私募股權、SAFT 和 SAFE，整合了跨 DeFi、CeFi 和 TradFi 的連接層。這涵蓋了交易所、區塊鏈、協議、託管人、銀行和經紀商，可以輕鬆地將您的所有持股和頭寸聚合到簡化的系統中。 - 卓越...
Intelligize
intelligize.com
先進的分析工具提供深入的見解，幫助您清楚地識別市場標準、基準同儕揭露和協議、追蹤 SEC 評論信和趨勢等等
EmailAnalytics
emailanalytics.com
Gmail 和 Outlook 的首要電子郵件分析工具。衡量您團隊的電子郵件回應時間 - 無需安裝軟體，無需培訓。