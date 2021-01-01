替代項 - Beefree
Square
squareup.com
Square, Inc. 是一家美國金融服務、商業服務聚合商和行動支付公司，總部位於加州舊金山。該公司銷售軟體和硬體支付產品，並已擴展到小型企業服務領域。該公司由 Jack Dorsey 和 Jim McKelvey 於 2009 年創立，並於 2010 年推出首個應用程式和服務。自 2015 年 11 月起，該公司在紐約證券交易所上市，股票代號為 SQ。
Brevo
brevo.com
Brevo（以前稱為 Sendinblue）可協助您發展業務。透過電子郵件、簡訊、聊天等方式建立客戶關係。在需要時使用您需要的工具。免費試用。
Zoho Campaigns
zoho.com
促進銷售的電子郵件行銷軟體。 建立、發送和追蹤電子郵件行銷活動，幫助您建立強大的客戶群。從精美的電子郵件範本到易於使用的編輯器，從自動化工具到即時分析，Zoho Campaigns 擁有一切。
ActiveCampaign
activecampaign.com
ActiveCampaign 是一個中小型企業的雲端軟體平台，總部位於伊利諾州芝加哥。該公司提供客戶體驗自動化 (CXA) 軟體，該軟體結合了電子郵件行銷、行銷自動化、銷售自動化和 CRM 類別。
Keap
keap.com
Keap 協助您發展業務、改善客戶服務並增加銷售額。選擇 Keap Grow、Keap Pro 或 Infusionsoft by Keap 來滿足您的業務需求。開始免費試用。
Constant Contact
constantcontact.com
Constant Contact, Inc. 是一家網路行銷公司，總部位於馬薩諸塞州沃爾瑟姆，在科羅拉多州拉夫蘭設有辦事處；和紐約，紐約。 該公司成立於1995年，後於2015年出售給Endurance International。
MailerLite
mailerlite.com
利用自動化、登陸頁面和調查等功能創建高級電子郵件行銷活動。透過 14 天試用期免費使用高級功能！
SendGrid
sendgrid.com
SendGrid（也稱為 Twilio SendGrid）是一個位於科羅拉多州丹佛的客戶通訊平台，用於交易和行銷電子郵件。該公司由 Isaac Saldana、Jose Lopez 和 Tim Jenkins 於 2009 年創立，並透過 Techstars 加速器計劃進行孵化。 截至 2017 年，SendGrid 已籌集超過 8,100 萬美元，並在科羅拉多州丹佛市設有辦事處；科羅拉多州博爾德；加州歐文市；加州雷德伍德城；該公司於 2017 年 11 月 16 日在紐約證券交易所上市。Twilio 於 2019 年 2 月收購了 SendGrid。
GetResponse
getresponse.com
GetResponse 為電子郵件行銷軟體、登陸頁面建立器、網路研討會託管等提供線上平台。無需信用卡即可免費試用 30 天！
Flodesk
flodesk.com
初學者和專家都使用 Flodesk 來發展他們的業務。設計在任何裝置上看起來都很棒的電子郵件和表單。免費嘗試。
AWeber
aweber.com
立即免費試用 AWeber，獲取所有解決方案來擴大您的電子郵件清單、與您的受眾互動並增加銷售額。無需信用卡。
SendPulse
sendpulse.com
自動化您的行銷並將所有交付管道整合到一個平台上：電子郵件、網路推播通知、簡訊、Viber。 © 2021
Emma
myemma.com
簡單，與您合作，基本上是您最好的朋友電子郵件行銷。 最好的朋友讓人際關係變得容易。他們為你加油，在你困難的時候出現。這就是艾瑪為您的電子郵件所做的事情。
OnePage CRM
onepagecrm.com
獨特的 CRM 軟體可協助小型企業專注並增加銷售額。基於 GTD 和銷售額 原則上，我們的銷售工具包括聯絡人和通路管理。
Stripo
stripo.email
Stripo 是一個電子郵件設計平台。我們幫助您以兩倍的速度建立任何複雜程度的高品質電子郵件，包括帶有 AMP、即時和互動內容的電子郵件。用於輕鬆製作電子郵件的嵌入式工具，與 60 多個 ESP 整合。
Contlo
contlo.com
向自主生成行銷問好。 Contlo 是一個下一代行銷平台，專為人工智慧第一世界而建置。 由您品牌的人工智慧模型和自主人工智慧代理提供支援。
Drip
drip.com
透過 Drip 打造個人化的客戶體驗、增加收入，並將您的行銷策略提升到新的水平。
Omnisend
omnisend.com
電子商務電子郵件行銷、自動電子郵件和簡訊 - 切換到 Omnisend 並在不增加工作量的情況下增加您的銷售額。
Mail Butler
mailbutler.io
Mailbutler 是 Apple Mail、Gmail 和 Outlook 的電子郵件軟體擴充插件，可協助您保持高效和專業。
Campaign Monitor
createsend.com
透過令人難忘的電子郵件行銷推動成果。使用 Campaign Monitor 簡單的電子郵件行銷和自動化工具，與受眾建立聯繫從未如此簡單。
Mailjet
mailjet.com
使用 Mailjet 簡化您的電子郵件發送並提高您的銷售額。我們透過簡單而強大的服務來滿足您的所有電子郵件和簡訊需求。
Sender
sender.net
在您的電子郵件清單和收入之間架起橋樑。 Sender 讓您能夠快速、輕鬆地與客戶保持聯繫並發展您的業務，同時花費更少。
Customerly
customerly.io
為您的客戶提供他們應得的支援。在您發展和擴展業務的同時，Customerly 讓您可以輕鬆地繼續為客戶提供世界一流的支持
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benchmarkemail.com
電子郵件行銷服務可吸引訂閱者、培養潛在客戶、發送精美且回應迅速的電子郵件並追蹤結果。
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了解 dotdigital 的一體化平台如何讓您創建行銷自動化，透過電子郵件、簡訊、社交、推播通知和登陸頁面吸引您的聯絡人。
Ascent360
ascent360.com
Ascent360 是一個數據驅動的行銷自動化平台，為您提供 360 度的客戶視圖，使您能夠透過清理資料、細分受眾和個人化自動化行銷活動來加速銷售並最大限度地保留客戶。將客戶數據轉化為銷售額從未如此簡單。
EasySendy Pro
easysendy.com
EasySendy Pro 是一款針對數位行銷團隊的混合電子郵件行銷平台。它與多個電子郵件傳送 API 中繼服務提供者集成，並支援將電子郵件活動傳送到選擇加入的電子郵件清單。您可以跨中繼伺服器分割測試電子郵件傳送、執行電子郵件清單清理、電子郵件預熱和檢查報告、追蹤電子郵件點擊以及開啟每個電子郵件活動。它還具有智慧自動回覆和電子郵件清單分段。透過 EasySendy，您可以透過自動回覆器和自動點滴電子郵件活動發起各種活動來與您的訂戶和客戶互動。您還可以管理和吸引 Facebook Messenger 訂閱者。您可以新增 Web Pop 表單來從您的網站擷取電子郵件訂閱者、建立自訂訂閱者頁面、使用...
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我們的幸福平台結合了真實的溝通工具、專門的成功專家和人工智慧，幫助您建立持久的關係。
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