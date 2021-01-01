替代項 - Beefree

EasySendy Pro

easysendy.com

EasySendy Pro 是一款針對數位行銷團隊的混合電子郵件行銷平台。它與多個電子郵件傳送 API 中繼服務提供者集成，並支援將電子郵件活動傳送到選擇加入的電子郵件清單。您可以跨中繼伺服器分割測試電子郵件傳送、執行電子郵件清單清理、電子郵件預熱和檢查報告、追蹤電子郵件點擊以及開啟每個電子郵件活動。它還具有智慧自動回覆和電子郵件清單分段。透過 EasySendy，您可以透過自動回覆器和自動點滴電子郵件活動發起各種活動來與您的訂戶和客戶互動。您還可以管理和吸引 Facebook Messenger 訂閱者。您可以新增 Web Pop 表單來從您的網站擷取電子郵件訂閱者、建立自訂訂閱者頁面、使用...