替代項 - Beams

Echo AI

echoai.com

Echo AI（以前稱為 Pathlight）透過其突破性的對話智慧平台改變了組織與客戶互動的方式。利用先進的生成式人工智慧，Echo AI 可自主處理數百萬次客戶交互，使企業能夠根據即時情報和見解採取行動。這不僅使面向客戶的團隊，而且使整個組織能夠理解每次客戶互動並採取行動。最好的企業是最以客戶為中心的。這一直都是事實。新創公司能夠如此顛覆性的主要原因是它們更接近客戶並且能夠更快地對客戶不斷變化的需求做出反應。然而，隨著企業的發展，矛盾就出現了。獲得的客戶越多，真正傾聽每位客戶的聲音就變得越困難。公司傾聽的越少，他們就越動搖。很快，一個更新的、更以客戶為中心的競爭對手取代了他們的位置。您的客...