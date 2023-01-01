基於雲端的電子發票解決方案，協助企業管理採購流程、付款、應收帳款和應付帳款。

網站： portal.basware.com

免責聲明：WebCatalog 與 Basware 並無任何相互隸屬、關聯、授權或認可之關係，亦非彼此的正式合作夥伴。所有產品名稱、標誌及品牌均為各自所有者的財產。