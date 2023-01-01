透過 Basaas，您可以為每位員工實現無縫數位化工作，同時提高生產力。 Basaas 包括統一整合的數位工作場所和跨應用程式任務管理，可提高您的工作效率。您可以透過獨立於裝置的數位工作場所為每位同事提供支持，並為團隊或部門分發您的應用程式。您還可以將所有任務管理工具整合到整體解決方案中，並在單一解決方案中簡化所有員工的日常工作。

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