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使用 WebCatalog 上「Basaas」的 Mac、Windows、Linux 版傳統型應用程式來改善您的體驗。

在擁有多種強化功能的視窗中不受干擾地執行應用程式。

無需切換瀏覽器，即可輕鬆管理與切換多個帳戶和應用程式。

將 Web 應用程式附加至功能表列 (匣) 中，即可透過鍵盤快速鍵來加以存取。

可將應用程式設為預設的電子郵件用戶端，還能安排視窗、控制通知等！

離開辦公桌時，可使用密碼或 Touch ID 來鎖定應用程式。

封鎖廣告，阻止追蹤程式存取您的個人資料，並提升網站速度。

透過 Basaas，您可以為每位員工實現無縫數位化工作，同時提高生產力。 Basaas 包括統一整合的數位工作場所和跨應用程式任務管理，可提高您的工作效率。您可以透過獨立於裝置的數位工作場所為每位同事提供支持，並為團隊或部門分發您的應用程式。您還可以將所有任務管理工具整合到整體解決方案中，並在單一解決方案中簡化所有員工的日常工作。

網站： workplace.basaas.com

免責聲明：WebCatalog 與 Basaas 並無任何相互隸屬、關聯、授權或認可之關係，亦非彼此的正式合作夥伴。所有產品名稱、標誌及品牌均為各自所有者的財產。

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