替代項 - Balto
Hubspot
hubspot.com
HubSpot 提供完整的行銷、銷售、客戶服務和 CRM 軟體平台，以及方法、資源和支持，幫助企業更好地發展。開始使用免費工具，並隨著您的成長進行升級。
Otter
otter.ai
Otter 是一款智慧筆記應用程序，可協助您記住、搜尋和分享您的語音對話。 Otter 創建的智慧語音筆記結合了音訊、轉錄、說話者識別、內聯照片和關鍵字詞。它可以幫助商務人士、記者和學生在會議、採訪、講座以及任何重要對話中更加專注、協作和高效。
Salesforce
salesforce.com
Salesforce.com, Inc.是一家美國雲端軟體公司，總部位於加州舊金山。它提供 (CRM) 客戶關係管理服務，還銷售一套互補的企業應用程序，專注於客戶服務、行銷自動化、分析和應用程式開發。 2020 年，《財星》雜誌根據員工滿意度調查，將 Salesforce 在「最適合工作的 100 家公司名單」中排名第六。
MightyCall
mightycall.com
小企業的聲音。快速、簡單、安全。專為小型企業設計的虛擬電話系統。
OpenPhone
openphone.co
適合新創公司和小型企業的電話
Outreach
outreach.io
外展銷售參與平台有助於有效率、有效地吸引潛在客戶，以推動更多管道並達成更多交易。今天請求演示。
Apollo.io
apollo.io
Apollo 是一個以資料優先的參與平台，它將智慧嵌入您的工作流程中，幫助您執行、分析和改進您的成長策略。
CallRail
callrail.com
電話和網路表單的追蹤和分析。優化您的行銷並提高 PPC、SEO 和線下廣告活動的投資報酬率。
Gong.io
gong.io
了解銷售領導者如何使用收入智慧來大幅提升銷售代表的成功並贏得更多交易。被像您這樣的收入專業人士評選為第一名。預約演示。
Fireflies.ai
fireflies.ai
記錄、轉錄和搜尋您的會議！ Zoom、GMeet、Teams、Webex 等的自動會議記錄。
Aircall
aircall.io
Aircall 是一種易於使用、基於雲端的電話解決方案，其功能專為更好的對話而設計。只需幾秒鐘即可完成設置，並在當今世界任何地方開始對話。 沒有硬體。沒有頭痛。 Aircall 透過簡單的一鍵式整合融入您現有的工作流程，連接 CRM 系統、幫助台解決方案和其他基本應用程式。
Salesloft
salesloft.com
SalesLoft 是排名第一的銷售互動平台，可協助 B2B 賣家更快「同意」。我們與當今頂級的 CRM 集成，將您的資料轉化為金錢。
Chorus.ai
chorus.ai
讓每一次互動都有意義。 Chorus 的對話智慧 AI 將故事的力量帶入每一次對話中。
Colibri.ai
colibri.ai
Colibri.ai 會記錄您的通話，在您講話時進行轉錄，並產生簡潔的可搜尋會議記錄。適用於 Zoom、Google Meet、Webex 和許多其他平台。
MeetGeek
meetgeek.ai
MeetGeek 是一款人工智慧會議助手，可以自動視訊記錄、轉錄、總結並提供每次會議的關鍵見解。
Demodesk
demodesk.com
Demodesk 是智慧客戶會議平台，可協助您提高銷售速度並增加收入。免費試用，了解頂級公司為何使用 Demodesk 來增強其整個收入團隊的能力。
Rewatch
rewatch.com
為您的整個團隊提供支援的視頻 Rewatch 是協作視訊工作區，旨在幫助團隊了解更多資訊並快速採取行動。
Allego
allego.com
虛擬學習和支援解決方案的市場領導者。使用專為當今的分散式團隊建立的行動平台來轉變您的組織。
Cloudtalk
cloudtalk.com
幫助企業與客戶建立聯繫。 CloudTalk 的呼叫中心軟體擁有超過 160 個國家的電話號碼，可協助成長中的企業擴展到本地地區之外。
Jiminny
jiminny.com
最大化您團隊的收入。透過對話智慧釋放您的銷售團隊增加收入的潛力。
CallTrackingMetrics
calltrackingmetrics.com
證明投資報酬率。 增加轉化。 增加收入。 追蹤並歸因每個線上和線下銷售線索，準確地確定是哪個行銷活動在推動它。
Symbl.ai
symbl.ai
企業的人類智慧。 Symbl.ai 的對話理解和產生 AI 技術釋放了人類對話的全部潛力 - 實現您的目標。
Kixie
kixie.com
為與 HubSpot、Salesforce、Pipedrive 等領先 CRM 合作的銷售團隊提供超可靠、輕鬆自動化的呼叫和簡訊服務。
Traq.ai
traq.ai
在買家比以往任何時候都更了解情況的世界中，贏得更多交易不再是遵循腳本，而是更多地了解潛在客戶的優先事項和痛點。透過通話錄音、轉錄和 AI 分析，Traq.ai 對話智慧平台從每次通話中提取以買家為中心、贏得交易的見解，並將其直接連結到您的 CRM。作為與任何 VoIP 電話和線上會議工具相容的與平台無關的 AI 銷售助理，Traq.ai 使每個團隊成員每天都更加高效。作為銷售績效和輔導平台，Traq.ai 揭示了您團隊面臨的挑戰，以便您可以優化培訓並激發最高水準的績效。透明、有競爭力的定價，包括免費選項。
Fathom
fathom.video
記錄、轉錄並突出顯示您通話中的重要時刻。將自動產生的通話記錄傳送到您的 CRM。
Avoma
avoma.com
即使在經濟低迷時期，您的收入和生產力也會翻倍 - 且預算不會增加一倍 擁有一體化的人工智慧會議助理和收入智慧解決方案
Aviso
aviso.com
Aviso 是人工智慧指南針，可引導銷售和進入市場團隊完成更多交易、加速成長並找到收入的正確方向。
Gryphon.ai
gryphon.ai
Gryphon Networks 提供基於雲端的解決方案，使行銷人員能夠增加收入，同時尊重消費者的選擇。
Marchex
marchex.com
Marchex, Inc. 是一家總部位於西雅圖的上市公司，成立於 2003 年，擁有 300 多名員工。 Marchex 是一家 B2B 通話和對話分析公司。它專門利用人工智慧和機器學習來分析企業和客戶之間的對話數據。 Marchex 為企業提供“可行的見解”，以改善電話、簡訊、訊息和聊天方面的客戶體驗。
Pathlight
pathlight.com
發揮生成式人工智慧的力量。分析您的客戶對話和團隊績效，以挖掘隱藏的見解、抓住機會並降低風險。
Wudpecker
wudpecker.io
自動會議記錄。 以及更多。 透過簡單的提示從會議中獲取摘要、行動項目和見解
Attention
attention.tech
現在我們吸引了您的注意...用 AI 填充您的 CRM 並提高您的銷售圖標檢查。 Attention 是您的即時、完全整合的語音助手，用於檢查銷售圖示。 透過我們的即時指導贏得您的交易，並透過一鍵圖示檢查填充您的 CRM。 增強您的行銷能力，將您的馬變成火箭。歡迎來到銷售的未來！
Cordless
cordless.io
解鎖您的語音內容。 為客戶支援團隊提供現代化電話服務。 彌合語音和文字之間的差距。
Sybill
sybill.ai
GTM 團隊的私人助理 每次銷售拜訪後，Sybill 都會建立準確的摘要並將其推送到 Slack + CRM。為您撰寫後續電子郵件草稿。 捕獲報告中的每個單字和非語言反應。
Goodmeetings
goodmeetings.ai
Goodmeetings 是一個以視訊為優先的人工智慧和分析支援平台，專為遠端銷售而建置。除了滿足銷售團隊的傳統視訊會議需求之外，它還可以自動化銷售工作流程以提高生產力，並利用人工智慧為銷售轉換提供動態提示和推動。它還透過智慧會議元資料管理和銷售績效分析為銷售領導者提供支援。
CallSource
callsource.com
CallSource 是呼叫追蹤、潛在客戶管理和業務分析解決方案的行業領導者。最大化您的行銷資金並獲得可衡量的結果。
Gridspace
gridspace.com
Gridspace 透過為患者、客戶和企業提供卓越的機器人才，讓對話照護變得容易實現。
Meetric
meetric.com
利用人工智慧輕鬆有效地捕捉、分析和優化銷售會議，以增加收入和洞察力。只需與 Teams、Zoom 或 Google Meet 連接，或利用我們專為銷售而設計的會議平台將其提升到一個新的水平。
Knowtworthy
knowtworthy.com
會議很糟糕。但他們不必這樣做。 Knowtworthy 提供會議生產力功能，例如即時會議記錄分享和協作編輯，以協助您和您的團隊召開有效的會議。
Convirza
convirza.com
Convirza 是第一個企業呼叫追蹤和呼叫優化平台。為了滿足電話互動中不斷增長的情報需求，我們將傳統的呼叫追蹤與強大的電話分析相結合。 Convirza 使用語音識別技術和複雜的演算法來衡量銷售線索品質、衡量轉換並透過完全成熟的營銷自動化採取行動。我們幫助經驗豐富的行銷人員做出更好的決策，提高成交率和客戶體驗，同時增加收入。我們為汽車、醫療保健、酒店、家居和金融服務領域的領先國內和國際品牌提供服務。我們專為各種規模的企業、媒體/出版機構、呼叫中心等而設計，提供通話錄音和數據解決方案，幫助您追蹤和分析通話，以了解呼叫者的意圖和行為。該公司最近在位於猶他州矽坡的總部發布了一個突破性的呼叫行銷優化...
Spinach.io
spinach.io
Spinach.io 幫助開發團隊從日常站立開始，養成更健康的會議習慣。 — 準備非同步站立 — 提供更清晰的更新 — 成為更好的聽眾 — 自動發送筆記到 Slack — 每天都可以節省時間！
Equal Time
equaltime.io
Equal Time 是虛擬會議的人工智慧助理。 Equal Time 不僅限於會議轉錄和自動化行動項目，還有助於促進更具包容性的會議。我們的技術可協助您降低聲音，並獲得有關如何提高領導力的個人化建議。稍後使用可搜尋和可共享的記錄查看會議的詳細資訊。透過估算所產生的費用來深入了解會議的費用。使用破冰活動、會議計時器和查輪活動來讓您的會議變得有趣。今天就免費開始吧！ www.equaltime.io Equal Time 由兩位科技領域女性於 2021 年創立，現已迅速發展壯大，擁有一支敬業且才華橫溢的團隊，他們熱衷於提高數位工作空間的生產力和包容性。在 Equal Time，我們的使命很明確—...
Voyc
voyc.ai
Voyc 使受監管的公司能夠使用我們的語音分析 AI 軟體檢查聯絡中心的 100% 交互，幫助提高營運效率、捕捉投訴、識別弱勢客戶並提供卓越的客戶體驗。面對日益增加的監管壓力和消費者的不信任，金融服務公司必須監控 100% 的客戶互動。這是一個再熟悉不過的挑戰：公司如何確保 100% 的客戶通話得到有效監控以保證質量，並以可擴展、經濟高效且客觀準確的方式進行監控？ Voyc 可協助公司自動識別具有監管重要性的交互，例如投訴和弱勢客戶，指出需要特別關注的呼叫，提高代理績效並自動化 QA 工作流程。 Voyc 承諾快速實施、易於使用和銀行級安全性，致力於徹底改變您的品質保證流程。
Ender Turing
enderturing.com
安德圖靈辨識出在通話、聊天和視訊會議中表現最佳的人。使用它為每位員工提供最佳績效者的最佳實踐，以進行自我輔導並觀察績效成長。安德圖靈 (Ender Turing) 帶領您的銷售和客戶服務團隊實現更高的收入和更好的客戶服務。
Capturi
en.capturi.com
創造價值的對話從這裡開始。作為斯堪的納維亞地區領先的對話分析平台，Capturi 使用人工智慧和先進的機器學習演算法將客戶對話轉化為具體且可衡量的價值。 Capturi 分析了來自200 多個品牌的超過3000 萬條客戶對話，證明使用對話分析的公司可以實現...： - 透過專注於改善與客戶的對話，客戶滿意度提高20-40% - 優化15- 25%透過自動化手動任務和最大限度地減少知識差距來減少營運- 透過確定哪些贏回策略適合您的部門，客戶保留率提高了30% Capturi 的人工智慧平台受到大型斯堪的納維亞組織內客戶中心的使用和信任，例如：Salling Group、 Norlys、Coop、...
Verint
verint.com
Verint 是客戶互動領域的全球領導者。自動化、人工智慧和雲端領域的客戶體驗專家。
Abstrakt
abstrakt.ai
Abstrakt 是一款即時呼叫指導軟體，可確保合規性、降低風險並在每次通話中為座席提供指導，從而幫助您的團隊一次完成任務。消除通話中的不確定性，並為您的客服人員提供即時的功能。
Enthu.ai
enthu.ai
Enthu.AI 透過人工智慧驅動的見解幫助聯絡中心提高收入和客戶保留率。 Enthu.AI 可實現 100% 的客戶對話監控、自動顯示重要的交互，並透過個人化和針對性的輔導和培訓幫助品質團隊提高座席績效。 Enthu.AI 適用於收入和支援功能，有助於優化座席績效，從而在呼叫 QA 效率、客戶滿意度評分、新座席入職以及座席培訓和輔導時間方面取得可衡量的收益，最終影響收入。欲了解更多信息，請訪問 https://enthu.ai
Zipteams
zipteams.com
專為內部銷售和客戶成功團隊設計的智慧會議室，可提供即時客戶背景、見解和建議，使客戶會議更具吸引力和成果。
Convin
convin.ai
Convin 是一款由人工智慧支援的聯絡中心軟體，它使用對話智能來記錄、轉錄和分析客戶對話。 Convin 支援全通路聯絡中心，並對通話、聊天和電子郵件進行品質審核。它是您的一站式解決方案，可透過整體提高座席績效、提升客戶體驗並提高聯絡中心投資報酬率，將您的聯絡中心績效提高 3 倍。 👉 Convin 的主要產品： 1. 品質管理系統：它是您的一站式解決方案，包括呼叫監聽、隨機產生器（用於抽樣）、呼叫審計和自訂報告。留下音訊和視訊評論以獲得直覺回饋並提示自動發送報告和回饋。 2. 自動 QA：透過自動 QA 消除隨機抽樣、人為偏差和不準確的評分。監控每一次對話，包括電話、聊天和電子郵件，以了...
MeetRecord
meetrecord.com
MeetRecord 可協助銷售團隊深入了解客戶對話，以加速交易流程並實現輔導自動化。尋找加速交易流程的模式—評估單一銷售電話或分析團隊之間的對話，以發現更快完成交易的模式、銷售代表的表現，並獲得有關可以改進的方面的建議。個人化人工智慧輔導－人工智慧產生的個人化輔導計劃，模仿表現最好的銷售人員。使用通話記錄和人工智慧追蹤進度並評估對計劃的遵守情況。 CRM 自動化－產生自動通話和交易摘要、擷取客戶需求和後續電子郵件，並使用 AI 記錄客戶回饋。將這些內容傳送到您的 CRM 或直接從 MeetRecord 儀表板與合適的團隊分享。
Salesroom
salesroom.com
體驗 Salesroom（我們的人工智慧視訊會議平台）的強大功能。 Salesroom 不僅追蹤買家參與度，還教授虛擬溝通最佳實務。透過即時存取您的知識庫，Salesroom 旨在提高代表在會議中的表現以及整個團隊的配額達成情況。
BoostUp.ai
boostup.ai
BoostUp.ai 是由第一個也是唯一一個 RevBI 引擎提供支援的 RevOps 指揮中心。它可以加速您最關鍵的收入洞察的交付，並簡化收入流程的採用。借助 RevBI，BoostUp 讓 RevOps 能夠完全控制收入數據，以便他們能夠協調團隊並透過無可辯駁的見解讓他們負責。該平台包括3 個模組——RevBI 高級分析、交易審核和管理以及預測智慧和管理——構建在一個嵌入式倉庫上，該倉庫預先連接銷售活動、CRM 和第三方數據，將其轉換為近乎即時的洞察，無需任何操作。開箱即用的可視化。該平台的靈活性和創建自訂指標的簡單性使採用變得無縫，提高了可預測性和預測準確性，並使 RevOps 團隊能夠...
Sprinklr
sprinklr.com
Sprinklr Service 是一個由AI 提供支援的雲端原生統一客戶服務平台，可在30 多個數位、社交和語音管道中實現無縫的客戶和代理體驗，並提供即時的可操作和可擴展的見解，從而無需任何其他單點解決方案。 Sprinklr 服務 – - 讓客戶能夠在他們的首選管道上與您的品牌互動，獲得一致的品牌體驗，從而讓客戶滿意。 - 為客服人員提供統一/360 度客戶視圖，並利用人工智慧的力量來推薦最相關的回應，以提高客服人員的工作效率和體驗。 - 為主管提供有意義且可操作的見解，以推動成長和卓越營運 - 透過在整個企業範圍內擴展的即時聯絡中心見解，幫助領導者發現成長、轉型和創新的機會。
UpdateAI
update.ai
UpdateAI 是世界上第一個也是唯一一個為客戶成功經理構建的數位助理。透過整合到 Zoom，我們可以自動記筆記、擷取和分配行動項目、識別風險並提供產品回饋。更好的是，我們可以幫助您起草後續電子郵件並為明天的電話做好準備。世界各地的 CSM 使用 UpdateAI 減輕了壓力，並發現他們第一次贏得了行政工作的戰爭。
Scratchpad
scratchpad.com
追蹤管道中的變化並更快地更新 Salesforce。 Scratchpad 是代表和領導者的現代體驗，使管理管道、檢查交易、指導和預測變得快速、簡單且令人愉悅。
Simpleem
simpleem.com
始終關注人工智慧 (AEI)。 利用互動分析見解，利用您的行為並做出正確反應，將視訊會議轉化為交易
Modjo
modjo.ai
Modjo 平台分析您所有的客戶互動，並為您的團隊提供超越他們的抱負所需的信息
Salesken
salesken.ai
Salesken 為您提供銷售代表在通話中的表現的詳細可見性，以便您可以提高客戶參與度並達成更多交易。
Laxis
laxis.com
從每次客戶對話中獲得最大價值 Laaxis AI 會議助理透過以最少的努力自動捕獲和提取每次客戶互動中的關鍵見解，為收入團隊提供支援。