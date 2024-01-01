替代項 - Balloon
Whova
whova.com
適用於現場、混合和虛擬活動的一體化活動管理軟體
RingCentral
ringcentral.com
RingCentral, Inc. 是一家美國上市公司，為企業提供基於雲端的通訊和協作解決方案。RingCentral 執行長Vlad Shmunis 和技術長Vlad Vendrow 於1999 年創立了該公司。RingCentral 的投資者包括Doug Leone、紅杉資本、David Weiden、Khosla Ventures、 Rob Theis、Scale Venture Partners、Bobby Yerramilli-Rao、Hermes Growth Partners 和 DAG Ventures。它於2013年完成首次公開募股。
Airmeet
airmeet.com
探索虛擬高峰會、線上會議和混合活動的首選平台。旨在透過客製化體驗進行互動。免費試用！
MightyText
mightytext.net
來自電腦的文字。來自計算機的簡訊。 Android 版 iMessage。來自電腦的 Android 簡訊。
HackMD
hackmd.io
在 Markdown 中編寫和分享知識的最佳方式。
Abstract
abstract.com
為您的設計團隊帶來受 git 啟發的版本控制和協作。集中設計決策、回饋和文件。與 Sketch 和 Adobe XD 整合。
Zeplin
zeplin.io
產品團隊的互聯空間。自動傳遞具有準確規格、資產、程式碼片段的設計和樣式指南。
Monica
monicahq.com
莫妮卡讓您記住有關親人的一切。
Super
super.so
使用 Notion 建立快速、實用的網站所需的一切。自訂網域、主題、密碼保護等－無需代碼。
Team-GPT
team-gpt.com
適合整個公司的直覺 GPT 聊天 Team-GPT 保證 2 到 2,000 人的團隊採用 ChatGPT。在一個共享工作空間中組織知識、協作並掌握 AI。
Zoho Backstage
zoho.com
更聰明、更好地舉辦您的活動。 Zoho Backstage 是一款活動管理軟體，使活動組織者能夠以更高的效率和影響力規劃和舉辦會議、聚會和產品發布會。
Sympli
sympli.io
為 Web 和行動產品團隊設計移交、實施和協作。 Sympli 可與 Photoshop、Adobe XD、Sketch、Android Studio 和 Xcode 搭配使用。
Charli AI
charli.ai
雜亂無章的文件、文件和電子表格是否會減慢您的速度？ Charli 的人工智慧應用程式可在幾分鐘內為您組織您的數位生活。今天免費註冊！
ON24
on24.com
最好的數位體驗平台，可使用 ON24 Webcast Elite 創建和提供專業、數據豐富且完全品牌化的即時音訊和視訊網路研討會。
SessionLab
sessionlab.com
從想法到完整的議程。透過 SessionLab 保持專注和創造力。最靈活的會議規劃工具，附有輔助庫 - 立即嘗試！
BrightTALK
brighttalk.com
與世界上最聰明的專業人士一起發現和學習
Markup.io
markup.io
Markup.io：留下數位內容回饋最簡單的方法 - Markup.io
Cvent
cvent.com
Cvent 為任何活動和每一次活動提供一體化活動平台。我們的平台簡化了活動生命週期每個階段的管理，同時為您提供實現價值最大化所需的數據和見解。無論是面對面、虛擬還是混合方式，您都將擁有一個單一平台，其中包含尋找供應商、吸引與會者、最大化贊助商價值以及捕獲重要活動數據所需的一切。作為活動行銷和管理技術領域的全球領導者，Cvent 具有獨特的優勢，可以為您的各種類型、規模和複雜性的活動提供支持
Additor
additor.io
分發時保持同步！ Additor 可以幫助您的團隊基於唯一且真實的事實來源進行非同步協作，而不會產生摩擦。您可以組織和共享各種類型的內容，並透過追蹤變更和版本清楚地了解上下文。
Bizzabo
bizzabo.com
Bizzabo 是世界上最受歡迎的活動軟體。我們的平台使每個組織者、行銷人員、參展商和與會者能夠釋放活動的力量。
Bubbles
usebubbles.com
透過快速來回視訊和智慧提醒，消除 38% 的會議。透過基於時間的螢幕錄製註釋分享清晰的回饋。
Liveform
livestorm.co
Livestorm 提供簡單的商業視訊通訊軟體。舉辦現場、預先錄製或自動化的網路研討會，輕鬆建立和加入線上會議。
Event Farm
eventfarm.com
Event Farm 是一個體驗式活動行銷軟體平台，提供客製化線上邀請、賓客註冊、行動簽到和數位啟動服務。我們領先的軟體還使行銷人員能夠將關鍵事件數據納入其組織的其他銷售和行銷指標中，從而可以衡量事件有效性、加速流程並證明投資回報率。
Eventify
eventify.io
Eventify 一體化活動技術可最大限度地節省開支，吸引贊助商和參展商，並提高與會者的參與度、社交網絡和滿意度！
BigMarker
bigmarker.com
舉辦您的觀眾會喜歡的網路研討會。如果您已準備好使用簡單、可自訂的網路研討會軟體，無需下載或麻煩，歡迎回家。
Run The World
runtheworld.today
Run The World 可協助您舉辦虛擬會議、演講和歡樂時光。創建引人入勝的線上活動來教學、建立人脈和建立社群。免費開始！
Remo
remo.co
使用 Remo 將真實的線上體驗帶入生活。 ✓ 所有類型的活動 ✓ 互動內容 ✓ 贊助橫幅 ✓ 4 倍的參與度。
Agorify
agorify.com
Agorify 站在活動技術民主化的前沿，我們相信高品質、高效的活動管理解決方案應該是易於取得且價格合理的。我們的平台體現了這項承諾，提供了一系列專為各種規模和預算的活動而設計的功能： - 自助服務亭解決方案：透過我們直觀、高效的自助服務終端系統簡化與會者簽到。 - 活動應用程式：透過功能豐富且可自訂的活動應用程式增強參與者的參與度。 - 票務和註冊：透過我們用戶友好的票務系統簡化註冊流程。 - 潛在客戶檢索：利用我們先進的潛在客戶檢索技術，最大化社交機會並追蹤參與。借助 Agorify，世界各地的活動組織者都能夠打造高品質、低成本、令人難忘且高效的活動。
Eventzilla
eventzilla.net
Eventzilla 可讓您在一個地方設定自訂註冊表單、發送電子郵件邀請並管理取消。活動參加者可以在線上註冊並進行安全的線上付款。
Goldcast
goldcast.io
Goldcast 是一個量身訂製的 B2B 活動平台，可透過輕鬆舉辦引人入勝的數位和現場活動來改變行銷方式。來自 Adobe、Microsoft、Zuora 和 Mailchimp 等公司的數千名企業 B2B 行銷人員利用 Goldcast 來提高出席率、創造引人入勝的體驗、重新調整活動內容的用途並利用意圖數據。透過 Goldcast 提升您的活動，實現真正的觀眾參與、品牌發展和收入成長；從網路研討會和產品演示到思想領導小組和現場晚宴，從基本活動轉向收入驅動的參與。