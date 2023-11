百度貼吧——全球領先的中文社群。貼吧的使命是讓志同道合的人相聚。不論是大眾話題還是小眾話題,都能精準地聚集大批同好網友,展現自我風采,結交知音,搭建別具特色的「興趣主題「互動平台。貼吧目錄涵蓋遊戲、地區、文學、動漫、娛樂明星、生活、運動、電腦數碼等方方面面,是全球領先的中文交流平台,它為人們提供一個表達和交流思想的自由網絡空間,並以此匯集志同道合的網友。 Baidu Tieba (Chinese: 百度貼圖; pinyin: bǎidù tiēbā; lit. 'Baidu Post Bar') is one of the most used Chinese communication platforms, hosted by the Chinese web services company Baidu. B company Baiember It is an online community that heavily integrates Baidu's search engine. Users may search for a topic of interest forum known as a "bar" which will then be created if it does not exist already. Baidu 是, and the number of its total registered users reached 1.5 billion. As of June 6, 2021, Baidu Tieba has 23,254,173 communities.

