免費線上自動背景去除軟體，用於放大影像和去除背景。 使用 AI 自動偵測物體、平滑邊緣並移除背景。

網站： bgremover.stockphotos.com

免責聲明：WebCatalog 與 Background Remover 並無任何相互隸屬、關聯、授權或認可之關係，亦非彼此的正式合作夥伴。所有產品名稱、標誌及品牌均為各自所有者的財產。