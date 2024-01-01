替代項 - Autonix
Bitly
bitly.com
Bitly 是一個 URL 縮短服務和連結管理平台。 Bitly, Inc. 公司成立於 2008 年。它是一家私人控股公司，總部位於紐約市。 Bitly 每月縮短 6 億個鏈接，用於社交網路、簡訊和電子郵件。 Bitly 透過對由於許多人使用縮短的 URL 而創建的聚合資料的存取收費來賺錢。 2017年，Spectrum Equity以6,400萬美元收購了Bitly的多數股權。截至2018年8月，Bitly已縮短了超過375億個URL。
QR Code Scanner
qrcodescan.in
QR 碼掃描器是最快、最用戶友好的網路應用程式。
QR.io
qr.io
產生完全客製化的 QR 碼，包含顏色和形狀、徽標，並追蹤有多少人掃描您的 QR 碼、掃描地點和日期。
BL.INK
bl.ink
企業連結管理。為全球團隊提供協作、合規性和創造力，以改善每次參與、保護您的資料並在每次點擊中建立信心。
Flowcode
flowcode.com
Flowcode 是排名第一的 QR 碼製作工具。徽標、顏色和設計，以及隱私和數據支持，全部免費。立即下載高品質的列印文件。
QR Code AI
qrcode-ai.com
獨特且藝術的二維碼在線生成器 將您的二維碼變成人工智慧傑作 轉變您的品牌行銷
Linkfire
linkfire.com
音樂行銷的智慧連結。從您的第一首單曲到您的第一次世界巡演，Linkfire 簡化了您的藝術家推廣的每一步。深受主要唱片公司和超過 50,000 名藝術家的信賴。
ME-QR
me-qr.com
ME-QR 是一款免費的 QR 碼產生器，可讓您建立和自訂用於各種目的的 QR 碼。以下是我們脫穎而出的原因： • 免費且可自訂：為網站、文字、電子名片、電子郵件等產生二維碼。使用多種免費鏡框選擇來個性化它們，以配合您的品牌或場合。 • 動態QR 碼：即使免費套餐也提供動態QR 碼，讓您可以更新代碼背後的內容，而無需重新生成新代碼。 • 內建QR 掃描器：直接在平台內隨時隨地掃描QR 碼。掃描記錄可讓您輕鬆存取先前掃描的程式碼。 • ME-Ticket 整合：想要出售活動門票？ ME-QR 提供 ME-Ticket，這是一個用於建立活動、產生二維碼門票和管理銷售的平台。總體而言，ME-QR 是...
UTM.io
web.utm.io
UTM.io 是與您的團隊建立、共享和同步 UTM 的最佳方式。停止使用混亂的電子表格並在分析中獲得良好的行銷活動數據。
ToneDen
toneden.io
ToneDen 是一個友好的社交行銷平台，讓您能夠接觸重要的人並向其銷售產品。
QR TIGER
qrcode-tiger.com
QR TIGER 是全球最先進的線上二維碼產生器，榮獲 ProductHunt 最具創新產品獎。它受到 147 個國家超過 850,000 個品牌的信賴。其中：Lululemon、Uber、迪士尼、索迪斯、百事可樂、歐舒丹、三星、TikTok、環球影城、希爾頓酒店等。該公司為企業和個人品牌提供廣泛的二維碼解決方案。自 2018 年推出以來，QR TIGER 已為數千名關鍵意見領袖、個人品牌、中小企業和財富 500 強公司提供了物理到數位的存取。隨著近年來非接觸式系統在全球的普及，QR TIGER作為最簡單、直接且全面的二維碼生成軟體為更多的客戶服務。 QR TIGER 的解決方案包括： ✓ 適...
QRfy
qrfy.com
創建您自己的二維碼並促進您的業務或想法。 輕鬆產生、管理和統計追蹤您的 QR 碼。
Barcode.so
barcode.so
常規的二維碼很無聊。 美麗的 AI 生成的 QR 碼讓您的觀眾渴望掃描它們。 超過 25 種風格可供選擇或僅使用您自己的風格
Hovercode
hovercode.com
您品牌的動態二維碼 為您的品牌創建、追蹤和管理動態二維碼
Bitelink
bitelink.co
歡迎來到 Bitelink – 連結管理領域的創新與便利的結合。告別繁瑣的 URL，迎接充滿活力的時尚、可分享資源！ 為什麼選擇比特聯？ * 輕鬆將長而複雜的 URL 轉換為簡潔、強大的連結。 * 創建可自訂的二維碼，以時尚的方式彌合線上和離線狀態之間的差距。 * 透過強大的分析深入了解您的連結效能，獲得寶貴的見解來完善您的策略。 * 透過我們創新的 Link-in-Bio 解決方案，讓您的重要連結在一個動態中心中井井有條並可訪問。 Bitelink 旨在提升您的線上形象、簡化您的分享並釋放新的可能性。
Limey
limey.io
在幾分鐘內創建漂亮的單頁網站。 與您的受眾建立聯繫，捕獲潛在客戶並將其匯出。
y.gy
app.y.gy
創建簡短且令人難忘的連結以提高轉換率 將長而複雜的鏈接變成短而令人難忘的鏈接，您可以在電子郵件、社交媒體等中使用它們。 * 使用 y.gy 或您自己的自訂網域。我們提供使用您自己的自訂短連結或 y.gy 短連結的選項。 * 使用自訂結尾自訂您的連結 可以使用自訂後綴自訂鏈接，例如 y.gy/your-ending 或 your-short-link/your-ending。 * 使用 y.gy API 透過 y.gy 簡單 API 以程式設計方式建立連結。
QR Code Dynamic
qrcodedynamic.com
QR Code Dynamic 是一款易於使用且可追蹤的 QR 程式碼產生器，提供進階自訂功能。使用此工具，創建完全個人化的二維碼就像掃描程式碼一樣簡單。動態 QR 碼提供了僅透過掃描即可交換資訊的機會，這要歸功於針對不同用例創建的 13 種不同的程式碼類型。選擇您想要的二維碼類型，輕鬆調整它，然後在任何您喜歡的地方開始使用它。現在是開始免費試用的時候了！立即開始免費建立您的二維碼！
QRStuff
qrstuff.com
免費 QR 碼產生器和線上 QR 碼創建器。無需註冊。為網站 URL PDF、圖像、出勤追蹤、YouTube 影片、Google 地圖位置、Facebook、聯絡方式或 27 種 QR 碼類型中的任何一種創建無限量且不會過期的免費 QR 碼。
GoCodes
gocodes.com
不再缺少工具！使用我們易於使用的解決方案追蹤您的設備，該解決方案包括堅固耐用的標籤、雲端軟體、掃描器應用程式和 GPS 追蹤。我們的整體解決方案專為行業客戶設計，意味著您可以在旅途中使用智慧型手機管理監管鏈。此外，透過使用任何電腦或行動裝置簽入和簽出工具來轉移責任，並記錄保固、服務記錄和維護任務等關鍵資訊。使用 GoCodes 追蹤您的工具。
TLinky
tlinky.com
歡迎使用 TLinky - 終極連結管理解決方案！ 在 TLinky，他們幫助個人、行銷人員和企業優化其線上形象並簡化其行銷活動。借助這些一體化平台，您可以無縫管理、追蹤和共享鏈接，確保您的受眾獲得最佳體驗。 * 短連結：創建易於記憶和共享的品牌和自訂短連結。告別又長又亂的網址，讓您的連結脫穎而出。 * 二維碼：產生動態二維碼，以提高參與度並增強客戶體驗。無論是您的網站、產品或宣傳資料，二維碼都開啟了一個充滿可能性的世界。 * 生物連結：策劃一個令人驚嘆的互動式生物頁面，在一個地方展示您的所有重要連結。優化您的社群媒體資料，讓您的受眾更輕鬆地探索您的內容。 * 分析與見解：獲得有價值...
ElkQR
elkqr.com
使用 ElkQR 創建品牌二維碼並提高品牌知名度。追蹤活動績效並透過詳細分析獲得見解。
Linkr
linkr.com
為創作者和品牌打造的一體化獲利平台！您可以創建您的個人簡介、增加您的追隨者、透過創造力獲利並透過 Linkr.com 實現繁榮。
Leaf.page
leaf.page
一頁記錄您的職業生涯
YAPA.page
yapa.page
YAPA.page 是一個易於使用的工具，可以為所有社交網路和通訊工具創建精彩的頁面。大量模板和自訂功能有助於為您的企業創建令人難以置信的頁面。功能： - 在一個專案中建立多個頁面- 支援Google Analytics、Facebook Pixel、TikTok Pixel - 使用購物車建立您自己的線上商店並銷售您的數位產品（付款前/後操作，使用表單收集有關客戶的資訊） - 整合與支付系統：PayPal 和Stripe（稍後將詳細介紹） - 所有頁面元素的完全自訂- 快速設定受支援的元素（包括不同的信使和社交網路） - CTA 元素的動畫- 支援自訂域- 支援SEO 和OpenGraph ...
Social Unicorn
social-unicorn.com
為了成長，您的品牌需要知名度。雖然社交管道非常適合傳播訊息，但維護 LinkedIn 和 Twitter 非常耗時，並且需要不斷的靈感。 有了 Social Unicorn，一切都是自動的！您向機器輸入您要說的所有內容（部落格文章列表、引言、統計數據、提示等），我們會為您將其混合併根據您設定的頻率自動發布。您的社群媒體頻道會自動更新獨特的優質內容！
Smartlinks.ai
smartlinks.ai
Smartlinks 是一款有助於頁外 SEO 的 SEO 軟體。我們幫助簡化連結建立並節省連結建立者的時間。我們透過以下方式做到這一點： 1. 創建一個由對內容協作感興趣的經過驗證的SaaS 營銷人員組成的社區2. 一旦您輸入優先關鍵字，我們就會在所有成員網站中搜索它3.您可以將所有配對視為機會，觸發連結請求。 4. 連結請求以電子郵件形式發送給合作夥伴。 5. 如果合作夥伴選擇插入您的鏈接，您將獲得一個鏈接。 6.我們維護Karma積分，當您給予連結時您獲得Karma積分，當您獲得連結時您失去Karma積分
geno.link
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Geno.link 是一款適合所有數位創作者、教練、行銷人員、企業家以及任何想要在線上分享、銷售和展示更多內容的人的軟體，即使沒有昂貴且複雜的網站。
Amplify
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Amplify.link 提供工具和知識，幫助藝術家和創作者更有效地推銷自己、吸引更多粉絲並透過觀眾獲利。提供高度可自訂的音樂行銷智慧連結頁面、強大的分析和洞察以及前瞻性思維功能，幫助用戶與粉絲互動。
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改善用戶體驗並自動優化您的應用程式在網路上的表現。包括設備偵測、登陸頁面和分析。