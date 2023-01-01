替代項 - Autoklose
Hubspot
hubspot.com
HubSpot 提供完整的行銷、銷售、客戶服務和 CRM 軟體平台，以及方法、資源和支持，幫助企業更好地發展。開始使用免費工具，並隨著您的成長進行升級。
Salesforce
salesforce.com
Salesforce.com, Inc.是一家美國雲端軟體公司，總部位於加州舊金山。它提供 (CRM) 客戶關係管理服務，還銷售一套互補的企業應用程序，專注於客戶服務、行銷自動化、分析和應用程式開發。 2020 年，《財星》雜誌根據員工滿意度調查，將 Salesforce 在「最適合工作的 100 家公司名單」中排名第六。
Zoho CRM
zoho.com
使用 Zoho 的線上生產力工具和 SaaS 應用程式套件來經營您的整個業務。全球超過 5000 萬用戶信任我們。嘗試我們的永久免費計劃！
Pipedrive
pipedrive.com
Pipedrive 是一款易於使用、使用者評價排名第一的 CRM 工具。獲得更多合格的銷售線索並發展您的業務。註冊 14 天免費試用。
Brevo
brevo.com
Brevo（以前稱為 Sendinblue）可協助您發展業務。透過電子郵件、簡訊、聊天等方式建立客戶關係。在需要時使用您需要的工具。免費試用。
Outreach
outreach.io
外展銷售參與平台有助於有效率、有效地吸引潛在客戶，以推動更多管道並達成更多交易。今天請求演示。
LinkedIn Sales Navigator
linkedin.com
超過 6.75 億會員 |管理您的職業身分。建立並參與您的專業人脈。獲取知識、見解和機會。
Bigin
bigin.com
Bigin 是專為小型企業打造的輕量級 CRM。它配備了易於使用的介面，使管理管道、添加註釋、更新記錄和安排後續行動變得容易，並有助於專注於最重要的事情 - 完成更多交易。
Apollo.io
apollo.io
Apollo 是一個以資料優先的參與平台，它將智慧嵌入您的工作流程中，幫助您執行、分析和改進您的成長策略。
ActiveCampaign
activecampaign.com
ActiveCampaign 是一個中小型企業的雲端軟體平台，總部位於伊利諾州芝加哥。該公司提供客戶體驗自動化 (CXA) 軟體，該軟體結合了電子郵件行銷、行銷自動化、銷售自動化和 CRM 類別。
Cloze
cloze.com
智慧型行動應用程式可追蹤客戶、客戶、潛在客戶和潛在客戶，無需 CRM 的麻煩。自動整合收件匣、聯絡人、行事曆、電話、Evernote、電子郵件、通訊錄、Twitter、Facebook 和 LinkedIn 的關係管理。
Keap
keap.com
Keap 協助您發展業務、改善客戶服務並增加銷售額。選擇 Keap Grow、Keap Pro 或 Infusionsoft by Keap 來滿足您的業務需求。開始免費試用。
ZoomInfo
zoominfo.com
ZoomInfo 是一家美國訂閱式軟體即服務 (SaaS) 公司，總部位於華盛頓州溫哥華，向銷售、行銷和招募專業人士出售其商務人士和公司資訊資料庫的存取權限。該公司最初於 2000 年由創辦人 Yonatan Stern 和 Michel Decary 創立，名為 Eliyon Technologies。被DiscoverOrg 收購後，現任首席執行官為Henry Schuck。2020 年，Zoominfo.com 及其相關實體 Zoominfo-privacy.com 和Zoomprivacy.com 進行了網絡釣魚嘗試，從公共互聯網來源竊取個人信息，並以身份竊盜來威脅消費者除非消費者點擊...
Crunchbase
crunchbase.com
Crunchbase 是一個尋找私人和上市公司商業資訊的平台。 Crunchbase 資訊包括投資和融資資訊、創始成員和處於領導地位的個人、併購、新聞和行業趨勢。 Crunchbase 網站最初是為了追蹤新創公司而建立的，包含全球上市和私人公司的資訊。 Crunchbase 透過四種方式取得資料：風險專案、機器學習、內部資料團隊和 Crunchbase 社群。公眾可以向 Crunchbase 資料庫提交資訊。這些提交的內容需要經過註冊、社會驗證，並且在接受發布之前通常會經過主持人的審查。 維基百科社群於 2019 年 3 月棄用其作為來源。
Zoho CRM Plus
zoho.com
Zoho CRM Plus 是一個統一的 CX 平台，使您的銷售、行銷和支援團隊能夠在單一介面上協同工作。
Freshsales
freshworks.com
透過情境驅動的銷售加速您的收入 透過 Freshsales 實現個人化參與、縮短銷售週期並發展您的業務 功能齊全的產品套件適合各種規模的企業。您的團隊一定會喜歡的令人耳目一新的雲端軟體。支持|銷售|資訊科技管理 |雲PBX
PhoneBurner
phoneburner.com
透過我們的銷售撥號器，Dial 的引導速度提高 4 倍，並最大限度地提高即時對話效果。提高銷售代表的工作效率並最大化收入！立即嘗試 PhoneBurner！
Salesloft
salesloft.com
SalesLoft 是排名第一的銷售互動平台，可協助 B2B 賣家更快「同意」。我們與當今頂級的 CRM 集成，將您的資料轉化為金錢。
Hunter.io
hunter.io
Hunter 是尋找和驗證專業電子郵件地址的領先解決方案。開始使用 Hunter 並與對您的業務重要的人建立聯繫。
EngageBay
engagebay.com
EngageBay 是一款經濟實惠的一體化行銷、銷售、支援和免費 CRM 軟體，可供成長中的公司吸引網路訪客並轉化為滿意的客戶
Polymail
polymail.io
Polymail 是最好的電子郵件平台，旨在讓任何專業人士的工作生活更加輕鬆。提供對您有利的工具和功能。現在就來拜訪我們吧！
Similarweb
similarweb.com
Sameweb 是企業和中小型企業 (SMB) 客戶的數位情報提供者。該平台提供網路分析服務，並向用戶提供有關其客戶和競爭對手網路流量的資訊。
SaneBox
sanebox.com
使用 SaneBox 將您團隊的電子郵件管理時間減少一半，並開始邁向更乾淨的收件匣和更有效率的一天。立即開始免費試用！
Zendesk Sell
zendesk.com
Zendesk Sell 是一款銷售 CRM 軟體工具，可提高銷售團隊的生產力、流程和通路視覺性。消除摩擦並增加銷量。
Agile CRM
agilecrm.com
Agile CRM 軟體是最好、簡單、功能強大且價格實惠的客戶關係管理 (CRM)，具有適合小型企業的銷售和行銷自動化功能。
OnePage CRM
onepagecrm.com
獨特的 CRM 軟體可協助小型企業專注並增加銷售額。基於 GTD 和銷售額 原則上，我們的銷售工具包括聯絡人和通路管理。
Hippo Video
hippovideo.io
類別領先的視訊訊息傳遞平台，受到面向客戶的團隊的青睞。
Nimble
nimble.com
CRM 不僅適用於銷售人員。 適合您整個團隊的以關係為中心的 CRM。易於使用，適用於 Outlook/Gmail 收件匣、社群媒體、網路。
lemlist
lemlist.com
開始獲得回應的對話。個人化冷電子郵件、自動跟進並與所有管道的潛在客戶互動。 lemlist 是一款集銷售自動化和冷電子郵件軟體於一體的軟體。
Seamless.AI
seamless.ai
排名第一的 B2B 直撥、手機號碼和電子郵件銷售工具。超過 30 萬多名銷售主管使用 Seamless.AI 來產生銷售線索。
Yesware
yesware.com
Yesware 是 Outlook 和 Gmail 的附加元件，為銷售專業人員提供潛在客戶、安排會議和跟進所需的一切。
Reply.io
reply.io
Reply 是一個銷售互動平台，可協助您自動化和擴展多通路外展，以便您可以產生更多潛在客戶、獲取新客戶並更快地增加收入。
Nutshell
nutshell.com
Nutshell 是一款用戶友好的銷售自動化 CRM，可協助銷售代表贏得更多交易，並提供快速入職、強大的報告和 100% 免費支援。
Mail Butler
mailbutler.io
Mailbutler 是 Apple Mail、Gmail 和 Outlook 的電子郵件軟體擴充插件，可協助您保持高效和專業。
Salesflare
salesflare.com
嘗試 Salesflare，這是銷售 B2B 的小型企業的排名第一的簡單 CRM。與 Google 和 Outlook 整合。充分移動。根據現有資料自動化您的 CRM。
Snov.io
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更多線索。更多銷量。更多收入。 透過可帶來成長的銷售工具箱和 CRM 平台，擴展您的業務並更好地吸引潛在客戶。
Mailshake
mailshake.com
在短短 5 分鐘內透過電子郵件、電話和社群媒體建立銷售推廣節奏。起價為 59 美元/月。
Demodesk
demodesk.com
Demodesk 是智慧客戶會議平台，可協助您提高銷售速度並增加收入。免費試用，了解頂級公司為何使用 Demodesk 來增強其整個收入團隊的能力。
Clearbit
clearbit.com
Clearbit 是用於所有客戶互動的行銷資料引擎。深入了解您的客戶，識別未來前景，並個人化每一次行銷和銷售互動。
NetHunt
nethunt.com
NetHunt 為銷售、行銷和客戶服務團隊提供 CRM 軟體以及優秀的客戶支援和知識庫。加入我們！
Outplay
outplayhq.com
3 倍於您的銷售會議，而不是您的預算 Outplay 的銷售參與平台擁有提高銷售團隊效率所需的一切 - 多通路外展、外向銷售自動化、潛在客戶追蹤、潛在客戶採購市場、會議安排程序等等。 現在就開始實現你的目標，而不是下個季度。
FreeAgent CRM
freeagentcrm.com
工作更好了。我們幫助團隊將所有事情集中在一處，更協作地完成更多工作，並追蹤和提高績效。
Signals
getsignals.ai
將綜合瀏覽量轉化為客戶。 識別目前正在瀏覽您網站的公司並將其轉化為客戶！
SparkPost
sparkpost.com
全球首個預測性電子郵件智慧平台，透過前所未有的數據可見度幫助品牌預測和優化電子郵件效能。
FullContact
fullcontact.com
FullContact Inc. 是一家私人科技公司，為企業、開發人員和品牌提供一套基於雲端的軟體產品。他們的主要關注點是隱私安全的身份解析和即時 API 整合。他們的產品套件包括 Enrich 等產品，該產品利用技術來增強客戶數據。 FullContact 總部位於美國科羅拉多州丹佛市，並在達拉斯（美國）和科欽（印度）設有辦事處。
Aloware
aloware.com
享受無限通話 + 短信，每位客服人員每月 50 美元起。與 HubSpot、Zoho 等整合！配有電源撥號器和自動化工具。
Clay
clay.com
從網路上的任何地方尋找線索。 建立來自您從未想過的地方的潛在客戶名單。與 50 多個整合連接，自動提取姓名、電子郵件、技術堆疊、空缺職位等等。
RocketReach
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您與任何專業人士的一級聯繫。 使用世界上最大、最準確的電子郵件和直撥資料庫直接與正確的決策者聯繫。
Klenty
klenty.com
獲得更多回覆和預訂會議的銷售參與平台。 使用 Klenty 執行多通路銷售推廣。發送個人化電子郵件並透過電話和 LinkedIn 任務大規模自動化跟進。
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我們消除繁瑣的工作並實現真正的參與。直接透過 Gmail 讓您的 AE 和 CSM 更有效率。請求演示。
Groove
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體驗無摩擦銷售的力量。 透過 Salesforce 評價最高的銷售互動平台，消除銷售流程中的摩擦並創造更多收入。
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uptics.io
一體化銷售自動化平台，讓遠端和內部銷售團隊輕鬆啟動外向行銷活動、培養內向銷售線索、打包交易管道並提高營收。
Pipeliner CRM
pipelinersales.com
最好的 CRM，一切都與銷售有關！銷售支援工具，一個簡單、成功的公式。專注於通路管理、銷售流程和分析，以最大限度地提高收入。
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使用 Growbots 完全自動化您的外放銷售流程。勘探和外展集中在一處。我們與 Salesforce 和 HubSpot 整合。
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增加您的收入和關係。 Salesmate 為您的銷售團隊和客戶提供簡單、個人化且高效的體驗。
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冷冰冰的電子郵件會引發溫暖的商務對話。 使用根據您的需求量身定制的工具自動發送電子郵件和跟進。
Skrapp.io
skrapp.io
Skrapp.io 是一個用於 B2B 銷售和電子郵件行銷的電子郵件查找器。我們的軟體將公共數據轉化為先進的勘探電子郵件工具，以幫助專業人士進行電子郵件行銷和外展活動。
Seismic LiveSocial
livesocial.seismic.com
LiveSocial 是一個內容管理和數位通訊平台，使金融服務專業人員、銷售人員、專業服務專業人員和其他人能夠充滿信心和目標地參與社交媒體和其他數位通訊平台。我們與 Proofpoint 和 SafeGuard Cyber 建立了牢固的合作夥伴關係和強大的集成，以滿足每個客戶不同的安全、合規性和歸檔需求。
Leadspace
leadspace.com
Leadspace 是一家軟體即服務 (SaaS) 資料科學公司，提供 B2B 客戶資料平台。該公司的產品統一了多個資料來源、來自社群媒體、聯絡人資料庫、客戶關係管理系統和行銷自動化平台的第一方和第三方來源。
Demandbase
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