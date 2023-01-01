替代項 - Arena
Salesforce
salesforce.com
Salesforce.com, Inc.是一家美國雲端軟體公司，總部位於加州舊金山。它提供 (CRM) 客戶關係管理服務，還銷售一套互補的企業應用程序，專注於客戶服務、行銷自動化、分析和應用程式開發。 2020 年，《財星》雜誌根據員工滿意度調查，將 Salesforce 在「最適合工作的 100 家公司名單」中排名第六。
Klaviyo
klaviyo.com
Klaviyo 是一個專為線上企業創建的電子郵件行銷平台，具有強大的電子郵件和簡訊行銷自動化功能。
Issuu
issuu.com
從 PDF 建立互動式翻頁書、社群媒體貼文、GIF 等。在這裡發現數位出版和內容行銷工具的力量！
ContentStudio
contentstudio.io
ContentStudio 提供了一個內容發現工具，讓內容管理部落格和社群媒體輕鬆適合任何利基或市場的企業。
SocialPilot
socialpilot.co
SocialPilot - 提高品牌知名度和流量的社群媒體行銷工具。我們為行銷人員量身打造了社群媒體調度自動化。
CoSchedule
coschedule.com
一系列敏捷的行銷工具將幫助您保持專注、按時交付專案並使您的團隊感到高興。現在就組織起來吧。
Optimizely
optimizely.com
Optimizely 是一家美國公司，為其他公司提供漸進式交付和實驗軟體。 Optimizely 平台技術提供 A/B 測試和多變量測試工具、網站個人化和功能切換功能。公司總部位於加州舊金山，在荷蘭阿姆斯特丹、德國科隆、英國倫敦和澳洲雪梨設有辦公室。
Splunk
splunk.com
Splunk Inc. 是一家位於加州舊金山的美國科技公司，生產用於透過 Web 式介面搜尋、監控和分析機器產生的資料的軟體。Splunk Enterprise 和 Enterprise Cloud 解決方案擷取、索引和關聯真實資料Splunk 透過識別資料模式、提供指標、診斷問題和提供業務運作情報，使機器資料在整個組織中可存取。 Splunk 是一種用於應用程式管理、安全性和合規性以及業務和 Web 分析的橫向技術。最近，Splunk 也開始為 BizOps 開發機器學習和資料解決方案。
Taboola
taboola.com
面向 Taboola 發布商和廣告商的管理控制台應用程式
Segment
segment.com
Segment.Io, Inc. 提供應用程式介面解決方案。該公司分部門收集、清理和控制客戶數據，並提供數據整合、治理和受眾管理服務。 Segment.Io 為加州的客戶提供服務。
Formaloo
formaloo.com
強大的協作平台，供團隊收集、組織和理解他們的數據。無需程式碼，只需幾分鐘即可從想法到執行！
OpenText
opentext.com
OpenText Corporation（也寫作 opentext）是一家開發和銷售企業資訊管理 (EIM) 軟體的加拿大公司。OpenText 總部位於加拿大安大略省滑鐵盧，是截至 2014 年加拿大最大的軟體公司，被公認為加拿大百強雇主之一2016 年，Mediacorp Canada Inc.OpenText 軟體應用程式為大型公司、政府機構和專業服務公司管理內容或非結構化資料。 OpenText 的產品旨在滿足資訊管理要求，包括管理大量內容、遵守監管要求以及行動和線上體驗管理。OpenText 在全球擁有超過 14,000 名員工，是一家在納斯達克 (OTEX) 上市的上市公司和多倫多...
FlippingBook
flippingbook.com
將簡單的 PDF 轉換為具有專業外觀的互動式且引人入勝的文件、管理行銷工具、分析文件等。
ShareThis
sharethis.com
增加網路受眾的網站工具。創建有吸引力的客戶聯繫的數據解決方案。用於同意管理和 GDPR 合規性的隱私工具。
Planhat
planhat.com
Planhat 是一個美觀、靈活且功能強大的客戶成功平台。客戶 360、健康評分、手冊、客戶入口網站等。
Scoop.it
scoop.it
Scoop.it 讓專業人士和企業能夠透過其內容管理工具研究和發佈內容。
StoryChief
storychief.io
StoryChief 將完成內容行銷所需的一切都集中在一處。多通路組織、建立和分發您的內容。
Customer.io
customer.io
使用 Customer.io 觸發電子郵件、推播、簡訊、網路掛鉤等。控制行為數據以個人化客戶溝通並提高參與度。開始免費。
Storyly
storyly.io
下一級行動用戶參與度所缺少的部分。 Storyly 是一個使用者參與平台，可在行動應用程式和網站中嵌入故事（全螢幕、互動式和當今最吸引人的內容格式）。
Paper.li
paper.li
在幾分鐘內建立您的數位形象。我們每天都會為您帶來分享內容。以及一個始終新鮮的網站。
Piwik PRO
piwik.pro
分析跨網站和應用程式的客戶旅程。 專注於用戶隱私和資料安全的分析套件 - Google Analytics 的完美替代方案。
SALESmanago
salesmanago.com
唯一的無程式碼、人工智慧驅動的 CDXP，具有本地建置和整合的超個人化行銷執行管道。
Storipress
storipress.com
終極內容建立和管理平台，可簡化您的編輯流程並適應您的受眾。憑藉本機看板和日曆視圖、網站建立器、增加收入的整合以及強大的 SEO 工具等功能，Storipress 使您能夠為受眾建立品牌。
Forest Admin
forestadmin.com
停止建立您的管理面板，我們為您準備了一個 取得管理面板並不一定很耗時。 Forest Admin 無需建立它，而是在幾秒鐘內根據您的資料產生一個管理面板。
Contlo
contlo.com
向自主生成行銷問好。 Contlo 是一個下一代行銷平台，專為人工智慧第一世界而建置。 由您品牌的人工智慧模型和自主人工智慧代理提供支援。
Catalyst
catalyst.io
客戶成功軟體可協助您集中客戶資料、清楚了解客戶健康狀況並擴展可推動保留和成長的體驗。
Leadspace
leadspace.com
Leadspace 是一家軟體即服務 (SaaS) 資料科學公司，提供 B2B 客戶資料平台。該公司的產品統一了多個資料來源、來自社群媒體、聯絡人資料庫、客戶關係管理系統和行銷自動化平台的第一方和第三方來源。
Tealium
tealium.com
Tealium 是一家總部位於美國的美國公司，於 2008 年在加州聖地牙哥成立，銷售企業標籤管理、API 中心、具有機器學習功能的客戶資料平台以及資料管理產品。
Listrak
listrak.com
Listrak 交付成果。唯一受到 1,000 多家領先零售商和品牌信賴的整合數位行銷平台，適用於電子郵件、簡訊行銷、身分解析、行為觸發和跨通路編排。
StorifyMe
storifyme.com
用於使用者參與的一體化平台，為任何行動或網站平台提供行動原生、全螢幕、沉浸式格式。 StorifyMe 讓客戶能夠創建和發布高度個人化、視覺震撼的互動故事、短片、快照和廣告，以吸引受眾、提高轉換率並增加收入。 StorifyMe Editor 易於使用、直觀，並提供大量免費且可自訂的模板，讓故事創建過程變得更加容易。 StorifyMe 有機會將 StorifyMe Stories 整合到從行動裝置到網路的任何平台，StorifyMe 是一種以人們喜愛的形式進行內容分發的全方位解決方案！
Skeepers
octoly.com
領先的影響者行銷平台 Octoly 透過大規模連結經過審查的微影響者和消費者，幫助品牌提高知名度、建立信任並促進銷售。品牌利用我們精心策劃的社群創建社交媒體貼文和電子商務評論，以換取優質產品。
Acquia
acquia.com
Acquia 是一家軟體即服務公司，由 Dries Buytaert 和 Jay Batson 共同創立，為開源 Web 內容管理平台 Drupal 提供企業產品、服務和技術支援。
dotdigital
dotdigital.com
了解 dotdigital 的一體化平台如何讓您創建行銷自動化，透過電子郵件、簡訊、社交、推播通知和登陸頁面吸引您的聯絡人。
Totango
totango.com
Totango 是一款客戶成功軟體，可協助企業推動營收成長、減少客戶流失，同時專注於 SaaS 客戶旅程。免費體驗 Totango。
Treasure Data
treasuredata.com
Treasure Data 協助企業利用所有客戶資料來提高行銷活動績效、實現營運效率並透過互聯的客戶體驗提升業務價值。客戶資料雲是我們的客戶資料平台解決方案套件，它整合客戶資料、連接統一客戶檔案中的身份、應用隱私，並為行銷、服務、銷售和營運提供基於機器學習的見解和預測，以推動個性化參與和改善客戶獲取、銷售和保留。我們最適合企業和快速發展的公司，因為無論環境如何複雜，我們都能與您現有的技術堆疊無縫集成，同時提供最快的價值實現時間。我們的企業級保障措施可確保資料品質、治理、安全性、隱私合規性和可擴展性，以協助公司管理同意並降低跨品牌和地區的風險。強大且用戶友好的工具將數據、分析和業務用戶聯合起來，...
Edition Digital
editiondigital.com
Edition 數位出版軟體結合了有效數位出版的所有五個關鍵點；創建、管理、分發、貨幣化和分析。無需編碼即可創建互動且引人入勝的內容，並將其分發到所有平台（平板電腦、行動裝置和桌面）。
Joomag
joomag.com
使用 Joomag 的一體化數位平台創建、發布、分發、追蹤您的數位雜誌、目錄、小冊子、時事通訊並從中獲利。
The Juice
thejuicehq.com
覆蓋面更大，工作量更少。 停止在過時的內容聯合平台和乏善可陳的活動上浪費金錢。 The Juice 擁有一群敬業的銷售和行銷專業人士，將您的內容在正確的時間呈現給正確的人。在 The Juice 上傳播您的內容，尋找影響力和共鳴。
Hightouch
hightouch.io
您的資料倉儲是客戶資料的真實來源。 Hightouch 將此資料同步到您的業務團隊所依賴的工具。
Bloomreach
bloomreach.com
專為商業打造的數位體驗平台。 Bloomreach 解決方案將統一客戶和產品資料的力量與人工智慧和預測決策的速度和規模相結合，因此您可以提供在任何管道和每次旅程中都能轉換的神奇體驗。
Plumb5
plumb5.com
透過網路、行動裝置、電子郵件和簡訊進行全通路行銷活動。輕鬆使用推播通知和應用程式內訊息傳遞。 Plumb5 是一個即時客戶參與平台，可協助行銷人員透過智慧行銷策略保持用戶參與度並贏回用戶。人工智慧賦能行銷自動化
Blueshift
blueshift.com
Blueshift 協助品牌在每次客戶互動中提供相關、互聯的體驗。其用於智慧客戶參與的Smart Hub 平台為品牌提供了完整的工具包，可在整個全通路旅程中無縫地即時提供1:1 體驗，包括即時數據統一、受眾細分、預測智慧、1: 1 個人化、全通路編排與無與倫比的規模。這個靈活、易於使用的平台可以統一來自任何來源的客戶數據，透過可自訂的人工智慧解鎖智能，並使用智慧決策即時啟動跨接觸點的數據。提供以客戶為中心的體驗、增加收入和推動成果的道路從未如此快速。 Blueshift 的智慧客戶參與平台透過統一、通知和啟動數據，在整個全通路旅程中提供相關的互聯體驗。
Waapiti
waapiti.eu
探索快速輕鬆管理任何螢幕的理想平台。隨時隨地。沒錯，沒有任何限制。
Content Launch
contentlaunch.com
規劃和訂購精彩內容的最簡單方法 適合機構和中小企業的內容行銷平台 Content Launch 是一個經過簡化的內容發現和分發平台。
InPowered
inpowered.ai
inPowered 的人工智慧平台使品牌能夠最大限度地提高內容行銷投資回報率。在人工智慧和多年的機器學習的支持下，他們的內容智慧和內容分發解決方案使行銷人員能夠收集專有數據並使用它來推動真正的投資回報率- 積極改變品牌認知，增加現場採取的行動，潛在客戶開發和用戶參與。
Creatosaurus
creatosaurus.io
Creatosaurus - 多合一創意與行銷平台。行銷團隊很難完成工作，更不用說擴大行銷力道了。在數位和社群媒體世界中講故事是一個充滿壓力和混亂的過程，涉及許多不同的人、需要管理的工具、需要解決的許多不同的問題，並且不要忘記繁瑣的協作。透過 10 倍更快的說故事速度轉變您的行銷策略。 Creatosaurus 可讓您在一個地方輕鬆策劃創意、設計圖形、編寫 AI 內容、編輯影片、安排貼文、搜尋主題標籤、製作文章、管理分析、產生報告、應用程式等。
Shareaholic
shareaholic.com
我們是一支全球團隊，致力於幫助品牌和發布商在每次網站訪問中吸引受眾。 Shareaholic 已經營十多年，熱愛我們所做的事情，並以取悅客戶為己任。我們的產品套件贏得了許多享有盛譽的全球獎項（包括來自 MIT 和 Mozilla 的獎項），並且我們在開發和支援企業規模和品質的軟體方面擁有豐富的經驗。我們知道這需要什麼——我們每天都生活和呼吸著這一點。
StructuredWeb
structuredweb.com
StructuredWeb 為 IBM、ServiceNow、Google Cloud Platform 和 Veeam 等著名科技品牌以及許多其他成長中的品牌提供強大、靈活且易於使用的通路行銷自動化平台。自 1999 年以來，StructuredWeb 將創新平台與經過驗證的上市策略和世界一流的服務相結合，提供更好的方法來加速通路驅動的需求產生、加強合作夥伴參與度並增加通路收入。
Tagshop
tagshop.ai
Tagshop 是一個社交商務、可購物UGC 和視覺購物平台，適用於電子商務品牌和線上商店，透過標記產品並在其網站上發布可購物圖庫來啟動用戶生成的內容或品牌的社交內容，以提高轉化率、推動銷售、建立社交媒體信任、參與和無縫的購物體驗。
MGID
mgid.com
我們的願景是培育數位媒體的新階段，使消費者能夠以同樣積極的方式參與內容和贊助廣告。
Mortar AI
mortarai.com
Mortar AI 是您的下一代 CDP（客戶資料平台），它可以即時清理、分析所有碎片資料並將其統一到一個易於使用的儀表板中。
Insider
useinsider.com
一個提供個人化、跨通路客戶體驗的平台。 Insider 跨通路連接數據，利用人工智慧預測未來行為，並透過單一平台以最快的速度實現價值個人化體驗。
MSIGHTS
msights.com
推動效率、行動和問責制的數據轉換、報告和協作。
Transitiv
transitiv.io
我們打造了全球第一個全自動、最佳化、真正開放的多通路行銷平台。
Squirro
squirro.com
連結點：發現新機會，深入了解客戶、合作夥伴和市場，發現趨勢並為您的銷售團隊提供下一步最佳行動支援。 Squirro 在預先訓練的企業就緒應用程式中即時、自動地提供這些見解。
Scal-e
scal-e.com
Scale-e 幫助品牌在正確的時間透過正確的管道向正確的人傳遞正確的訊息。透過實施 100% 定制的資料集市，可以捕獲所有資料並圍繞統一的配置文件組織它們，以便個性化全渠道交互並即時提供相關、可靠和可操作的資訊。
NetWise
netwisedata.com
NetWise 是向品牌、機構、平台、銷售和行銷專業人士以及數據科學團隊提供 B2B 受眾數據的領先提供者。我們獨特的 B2B 數據產品可實現真正的多通路行銷，讓您能夠在您想要使用的每個平台的所有行銷管道中瞄準相同的受眾。我們專有的 B2B-to-Consumer ID Graph 意味著您每次都能接觸到同一個人。而且，我們提供了業界最大的受眾範圍。我們的客戶定期與我們合作來產生和啟動自訂細分和受眾。我們是提取情報並使其對您的特定業務和受眾需求有用的專家。沒有其他公司擁有比這更容易獲得的獨特業務數據。 NetWise 使用世界一流的技術和非傳統數據集為其客戶和合作夥伴提供獨特的 B2B 數據產...
mediarithmics
mediarithmics.io
mediarithmics 提供開放且整合的資料行銷基礎設施，涵蓋所有 CDP 和 DMP 用途。該平台還可用於創建資料聯盟，保證合作夥伴之間資料的不可滲透性並遵守當前和未來的法規（GDPR、Pipeda、CCPA…）。我們的技術可以在不壓縮的情況下收集每個客戶和潛在客戶資料（數億個離線和線上資料檔案），從而可以即時細分和編排多管道活動。 mediarithmics 的客戶可以加入自己的演算法來個人化平台的策略點，無論是 360° 行銷個人化還是資料貨幣化用例。我們是一家技術優先的公司，成立於 2014 年，每年都會開設國際辦事處。我們的客戶包括大型零售商、媒體集團、雄心勃勃的規模擴張企業，以...
Journify
journify.io
Journify - 可組合的客戶資料平台，可協助行銷人員收集和統一客戶資料、定義動態受眾並即時啟動他們。
Herogi
herogi.com
Herogi 是針對快速移動的大數據進行智慧自動化操作的端到端解決方案。它與第三方服務的無縫整合和內建的複雜事件處理能力為基於技術的解決方案提供了自動化智慧。 Herogi 在事件發生時關注事件數據，然後及時採取行動。其基於事件和有狀態的架構可確保對客戶的即時操作回應。