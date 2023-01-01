替代項 - Apxor
Salesforce
salesforce.com
Salesforce.com, Inc.是一家美國雲端軟體公司，總部位於加州舊金山。它提供 (CRM) 客戶關係管理服務，還銷售一套互補的企業應用程序，專注於客戶服務、行銷自動化、分析和應用程式開發。 2020 年，《財星》雜誌根據員工滿意度調查，將 Salesforce 在「最適合工作的 100 家公司名單」中排名第六。
Zoho CRM
zoho.com
使用 Zoho 的線上生產力工具和 SaaS 應用程式套件來經營您的整個業務。全球超過 5000 萬用戶信任我們。嘗試我們的永久免費計劃！
Miro
miro.com
Miro 是一個線上協作白板平台，使分散式團隊能夠有效地協同工作，從使用數位便籤進行集思廣益到規劃和管理敏捷工作流程。
Zoho CRM Plus
zoho.com
Zoho CRM Plus 是一個統一的 CX 平台，使您的銷售、行銷和支援團隊能夠在單一介面上協同工作。
TheyDo
theydo.io
數位化設計思維以客戶為中心解決問題。使用經過驗證的方法大規模改造您的業務以產生突破性創新。
Planhat
planhat.com
Planhat 是一個美觀、靈活且功能強大的客戶成功平台。客戶 360、健康評分、手冊、客戶入口網站等。
CleverTap
clevertap.com
CleverTap 是一家基於 SaaS 的客戶生命週期管理和行動行銷公司，總部位於加州山景城。該公司成立於 2013 年 5 月，為 8,000 多家公司提供行動應用分析和用戶參與產品，包括索尼、沃達豐、Carousell、DC Comics、Go-Jek、BookMyShow 和 DealsPlus。該公司得到了紅杉資本、Tiger Global Management、Accel Partners 和 Recruit Holdings 的支持。
MoEngage
moengage.com
MoEngage 是一個全端解決方案，包括強大的客戶分析、自動化跨通路參與和人工智慧驅動的個人化。
Contentsquare
contentsquare.com
利用世界上最完整的數位體驗分析平台來提高收入、轉換率和參與度。
ChurnZero
churnzero.net
ChurnZero 是一款客戶成功軟體，可協助企業了解客戶的產品使用情況、評估他們的健康狀況，並為企業提供管理和自動化客戶體驗的方法。
Catalyst
catalyst.io
客戶成功軟體可協助您集中客戶資料、清楚了解客戶健康狀況並擴展可推動保留和成長的體驗。
Acquia
acquia.com
Acquia 是一家軟體即服務公司，由 Dries Buytaert 和 Jay Batson 共同創立，為開源 Web 內容管理平台 Drupal 提供企業產品、服務和技術支援。
Totango
totango.com
Totango 是一款客戶成功軟體，可協助企業推動營收成長、減少客戶流失，同時專注於 SaaS 客戶旅程。免費體驗 Totango。
Bento
bentonow.com
Bento 是一個為線上企業創建的強大的訊息自動化平台，具有強大的電子郵件和簡訊行銷自動化功能。
Upland Adestra
uplandsoftware.com
激發參與度的電子郵件自動化軟體。 透過可推動轉換的個人化內容吸引您的電子郵件受眾。 Upland Adestra 是全球領先的第一人稱行銷電子郵件和生命週期行銷解決方案提供商，為全球和成長型品牌提供服務。
Act-On
act-on.com
專門從事 B2B、B2C 和電子郵件行銷的行銷自動化平台，旨在滿足現代業務的實際需求。
Xeno
getxeno.com
Xeno 是一款基於 AI 的 CRM，透過了解每位客戶並透過簡訊、電子郵件、Whatsapp、Facebook 和 Instagram 創建更相關的行銷活動，大型零售商和 D2C 品牌能夠將重複銷售量提高 11%。 Levi's、Tommy Hilfiger、Forever New、Jack & Jones、Vero Moda、Forest Essentials、Kama Ayurveda、Taco Bell 和 Nando's 等 100 多家零售商使用 Xeno 來增加其電子商務和商店銷售額。
SuprSend
suprsend.com
SuprSend 是一個強大的通知基礎架構，可透過 API 優先的方法簡化您的產品通知。使用單一通知 API 在多個管道上建立和傳遞事務、crons 和參與通知。 SuprSend 能帶來什麼？ - 多租戶支持，方便客戶端管理- 帶版本控制的模板管理- 網站和應用程式的應用程式內收件匣（React、Angular、JS、Flutter - 嵌入式和無頭組件） - SMS、電子郵件、Slack 、Teams、WhatsApp、行動和網路推播整合- 批次通知和摘要- 在多個管道之間路由通知- 品牌管理，向客戶的最終用戶發送通知- 開箱即用的用戶偏好管理- 供應商回退，透過自動智慧路由進行切換- 運...
ShiftX
shiftx.com
大多數流程工具要么難以使用，即使對於訓練有素的專家也是如此，要么是靈活混亂。 ShiftX 是介於兩者之間的使用者友善流程建模工具，每個人都可以使用，無需任何培訓。
Dynosend
dynosend.com
Dynosend 是一個客戶參與平台，透過自動化獲取、吸引和留住客戶的流程，幫助以產品為主導的公司更快發展。透過視覺化建置發送電子郵件、簡訊、Webhook 等，並使用我們強大的 API 持續從您的應用程式發送資料。包括銷售和行銷手冊建構服務。
Retainly
retainly.app
Retainly 旨在確保更多客戶一次又一次地回到您的業務。它易於學習和使用，這意味著您可以輕鬆執行有影響力的行銷活動。透過 Retainly，您可以讓客戶保持參與並建立更牢固、更持久的關係。
Growlytics
growlytics.in
Growlytics 是一款全通路行銷自動化套件和客戶資料平台，可增強用戶參與度和留任策略，並協助增加整體線上收入。 Growlytics 提供的解決方案： 參與度：電子郵件SMS Whatsapp 網路推播通知應用程式內訊息行動推播通知Facebook 自動化：全通路用戶旅程分析：細分通路群組收入分析活動分析報告：預定報告Growlytics 與許多頂級D2C 品牌合作，其中大多數品牌的總收入成長了近 3 至 4 倍。
CustomerGlu
customerglu.com
CustomerGlu 是一個遊戲化平台，旨在幫助您創建豐富的應用程式內體驗，從而提高客戶參與度和保留率。借助 50 多個預先建置範本以及從頭開始建立自己的範本的能力，您可以輕鬆解決所面臨的任何保留或參與問題。 CustomerGlu 擁有解決所有現有保留和參與問題所需的一切。無論您是想推薦產品、減少漏斗中的流失率、改善重複交易或鼓勵採用功能，CustomerGlu 都能滿足您的需求。主要功能： 推薦產品：提出一系列問題，根據他們的答案給予個人化推薦。新用戶調查：對新用戶進行調查，了解他們來自哪裡，並了解要投資哪些管道。減少漏斗中的流失：透過在購物車頁面上顯示旋轉輪子贏得優惠券來提高轉換率/報...
Cemantica
cemantica.com
CEMantica 是一家國際軟體公司，由訓練有素的CCXP 專家經營，以客戶滿意度為核心使命CEMantica 允許您創建和定制高端引人入勝的旅程地圖，以檢測和解決客戶痛點並更好地了解他們的需求和期望
Vizury
vizury.com
Vizury 於 2007 年推出，是一種注重績效的 MarTech 解決方案，可協助品牌實現更高的通路轉換和客戶保留。自成立以來，我們獨特的技術驅動服務的重點始終是能夠將客戶帶回品牌的網站、行動應用程式或零售店，並提高新客戶的獲取、保留和品牌忠誠度。在推出並實現全球規模後，Vizury 的平台和業務於 2018 年被 Affle 收購。如有任何疑問，請寫信至 hello@vizury.com。
Custellence
custellence.com
我們相信，同理心是任何組織最重要的競爭優勢。 Custellence 的使命是透過提供創造以客戶為中心的變革的最佳工具，在組織內增強同理心。 Custellence 是專為客戶旅程經理和 CX 專業人員打造的最易於使用的客戶旅程映射工具。該工具將直覺的介面與適當的旅程地圖智慧相結合，可以節省時間並給您信心。 Custellence 被全球 CX 專業人士以及 Microsoft、Veeva、Volvo、Polestar、Eon、Dandy 和 Takeda 等公司的團隊使用。
JourneyTrack.io
journeytrack.io
JourneyTrack 是一個尖端的基於雲端 (SaaS) 的平台，徹底改變了企業的客戶旅程管理。提供全面的視覺化和對端到端客戶體驗的深入理解使企業能夠加速其數位轉型。 JourneyTrack 是關於協作、標準化、民主化、管理和治理。它是您將所有客戶資料整合為洞察驅動的客戶體驗所需的一切，與您組織的策略目標和收入目標相關。
Plotline
plotline.so
Plotline 是一個針對消費者網路公司的應用程式內互動平台。產品和行銷團隊可以配置高度可自訂的應用程式內訊息或提示，以提高功能採用率並推動轉換。完全無代碼。
Growth Channel
growthchannel.com
成長管道透過清晰的角色、管道和數據驅動的成長策略產生個人化的成長行銷計劃。由 GPT-3 技術提供支援。
FlowMapp
flowmapp.com
簡單而強大的視覺使用者體驗平台。建立網站地圖、使用者流程和線框圖，以提供更有效率的使用者體驗規劃和網頁開發。 FlowMapp 讓團隊在一個地方即時規劃和設計數位體驗 ⚙️ 如何使用 FlowMapp？ — 使用者體驗與開發— 規劃— 團隊合作— 組織一切— 創建和展示高保真原型— 規劃與儲存內容— 與客戶溝通— 增加銷售額— 離線工作以下是FlowMapp 的工作原理→ https://www.flowmapp . com/ 範例和示範項目：https://bit.ly/flowmapp_sm 。免費開始 → https://www.flowmapp.com
Indeemo
indeemo.com
我們的人工智慧即時視訊研究平台使 MR、UX 和 CX 團隊能夠了解日常生活中的人、產品和體驗。我們支持的研究人員、設計師和產品經理在B2C 和B2B 環境中使用Indeemo 進行各種發現研究方法，包括：發現/探索/生成研究- 日記研究- 行動/數位民族誌- 使用者角色旅程研究- 旅程地圖- 服務旅行- 購買路徑- 買家決策之旅混合方法研究- 訪談/焦點小組的預先任務- 透過視訊可用性/體驗研究將細分/用戶角色帶入生活- 產品測試/IHUT - 購物者/客戶/員工體驗我們的客戶範圍包括規模從顧問公司到新創企業，再到政府部門和全球品牌。我們的 Instagram 風格的受訪者應用程式允許研究參...
Magnews
magnews.it
Magnews 是用於管理客戶旅程和提高客戶價值的一站式解決方案，從整體策略定義到單一活動和行銷活動執行，從旅程設計開始，在連續的衡量和改進週期中。 Magnews 使行銷和銷售團隊能夠共同努力獲取、轉換、發展、吸引和重新激活客戶，並增加他們的品牌價值。
UXPressia
uxpressia.com
UXPressia 是一個協作式客戶體驗地圖平台，可讓您在線上建立、匯出和分享客戶旅程地圖、角色和影響圖。該工具集對於初學者來說很簡單，但對於專業人士來說功能強大。團隊將特別享受協作選項以及標準化和擴展不同專案的可能性。主要功能： - 範本庫：適用於13 個以上行業的100 多個免費客戶旅程地圖和角色模板- 用戶角色和團隊- 團隊庫（接觸點、渠道、圖像等） - 多個角色- 旅程圖集（層次結構） - 人工智慧 -強大的角色產生器- 電子郵件和密碼保護的直接連結共享- 品牌推廣- Azure AD 整合、SSO、MFA - Google Analytics、Mixpanel、Slack、Jira、...
Treasure Data
treasuredata.com
Treasure Data 協助企業利用所有客戶資料來提高行銷活動績效、實現營運效率並透過互聯的客戶體驗提升業務價值。客戶資料雲是我們的客戶資料平台解決方案套件，它整合客戶資料、連接統一客戶檔案中的身份、應用隱私，並為行銷、服務、銷售和營運提供基於機器學習的見解和預測，以推動個性化參與和改善客戶獲取、銷售和保留。我們最適合企業和快速發展的公司，因為無論環境如何複雜，我們都能與您現有的技術堆疊無縫集成，同時提供最快的價值實現時間。我們的企業級保障措施可確保資料品質、治理、安全性、隱私合規性和可擴展性，以協助公司管理同意並降低跨品牌和地區的風險。強大且用戶友好的工具將數據、分析和業務用戶聯合起來，...
Ruler Analytics
ruleranalytics.com
Ruler Analytics 是一個行銷衡量和歸因平台，它將孤立的行銷、銷售、收入和客戶數據連接起來： - 提供客戶旅程的完整漏斗視圖- 在管道、行銷活動、內容和關鍵字層面準確歸因收入- 建立多點觸控使用6 種不同歸因模型（首次點擊、最終點擊、線性、基於位置、時間衰減和數據驅動歸因）的歸因報告- 透過成本、機會、收入和投資回報率豐富您的廣告平台、CRM 和BI 工具數據- 衡量和預測來自「暗社交」活動和零點擊管道的離線和/或隱形接觸點的影響- 透過使用第一方數據衡量成功，克服傳統分析系統因「cookie死亡」而導致的準確性問題透過 Ruler Analytics 預訂演示，開始根據收入和投資...
WebEngage
webengage.com
WebEngage 是一款全端保留作業系統，可簡化全球 800 多個品牌的客戶互動。該平台使企業能夠透過各種數位管道與用戶建立個人化且有意義的關係。憑藉其全面的工具和解決方案套件，WebEngage 使企業能夠有效地了解、吸引和留住客戶。 - 統一客戶數據：WebEngage 使企業能夠整合來自不同來源的客戶數據，提供即時見解，並允許根據特定客戶屬性和行為對目標活動進行動態微細分。 - 多通路旅程：借助 WebEngage 直覺的拖放工作流程建立器，企業可以無縫設計和自動化多通路客戶旅程，確保跨電子郵件、簡訊、推播通知等管道提供一致且個人化的體驗。 - 有針對性的活動：WebEngage 使企...
Knotch
knotch.com
Knotch 的內容智慧平台可以揭示哪些內容有效以及為什麼有效，因此您可以花更少的時間猜測，而將更多的時間花在行動上。 受到數據驅動行銷團隊的信賴
Netcore Cloud
netcorecloud.com
Netcore Cloud 的客戶參與和體驗平台（以前稱為 Netcore Smartech）是一個一站式成長平台，使行銷人員、成長和產品經理能夠跨多個接觸點與客戶進行強有力的對話。在 AI/ML 的支援下，Netcore Cloud 使網站和行動應用品牌能夠推動全通路成長。平台提供： - 透過拼接線上和線下管道的使用者數據，可操作的統一客戶檔案。 - 由機器學習支援的數據分析，有助於透過即時報告和產品分析，在正確的時間自動向正確的用戶群體交付個人化多通路行銷活動。 - 以人工智慧為主導的推薦引擎，讓使用者輕鬆發現相關產品，並進一步個人化使用者旅程每個階段的體驗。 - 一個無程式碼平台，可提高...
cux.io
cux.io
我們將訪客的體驗轉化為數字，識別他們在客戶旅程中的行為模式，並提供即時可行的見解。不再有資料垃圾郵件
ChannelMix
channelmix.com
憑藉端到端平台和全面的分析產品套件，ChannelMix 為領先品牌和代理商提供了衡量和提高行銷投資回報率的清晰途徑。 ChannelMix 透過第一方分析追蹤和資料模型開創了面向未來的行銷衡量方式，提供更準確、可持續且對業務有影響力的見解。借助 ChannelMix，您將實現對行銷支出、目標、投資回報率等的完全可見性和控制 - 無需學習如何查詢或編碼。 - ChannelMix 不需要 SQL 或編碼知識 - 我們的團隊為您管理和修復資料連線。客戶發現使用 ChannelMix 準備資料進行分析的時間縮短了 90%。 - 所有資料都儲存在由 ChannelMix 團隊為您管理的專用資料倉儲（...
Solitics
solitics.com
Solitics 是一個創新的客戶參與平台，專門從事訪客活化、客戶參與和最先進的分析套件。該平台使 B2C 品牌能夠自動化、個人化並全面管理其客戶生命週期，實現最雄心勃勃的願景並推動成長。憑藉對快速實施（45 天內上線！）和持續創新的承諾，Solitics 合作夥伴和客戶在轉換、保留和生命週期價值方面見證了出色的成果。多個垂直領域的數百個全球品牌正在利用 Solitics 以創新和個性化的方式即時吸引客戶。
TrenDemon
trendemon.com
Trendemon 是一種Web 個人化和基於帳戶的編排解決方案– 基於目標的旅程編排平台是用於了解客戶旅程並大規模提供個人化體驗的主要中心，鼓勵訪客繼續與您的網站互動– 推動提高業務績效。透過基於歸因的個人化加速您的管道和收入： - 為每個網站訪客提供正確的訊息和資產，幫助他們更快地成為您的客戶。 - 了解您的行銷工作如何影響業務目標，並繪製從初次接觸到贏得交易的客戶旅程。 - 將訪客轉化為客戶，而不僅僅是潛在客戶！
Prelay
prelay.com
Prelay 的團隊銷售平台可協助公司簡化複雜的交易並最大限度地利用最有價值的內部資源，從而作為一個團隊更快地增加收入。太多的收入團隊讓靜態 CRM 文件和遺留工具抑制了他們的銷售潛力。如果沒有專門建立的解決方案來管理複雜交易，內部利害關係人就會求助於臨時電子郵件、聊天和文檔，而沒有任何集中追蹤、監督或學習。結果？內部延遲、盲點和交易延誤。 Prelay 透過專門建置的團隊銷售平台克服了交易混亂。作為內部編排層，Prelay 在與您的關鍵軟體整合的一個地方組織交易協調。銷售代表及其同行的頭痛問題減少了，銷售、售前和銷售領導者可以深入了解團隊能力以及交易成功的因素。無論您是進行評估、路由交易台審...
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讓每一分行銷費用都發揮作用 - 利用您自己的數據和人工智慧支援的測量來做出最佳的行銷決策。不需要數據分析師或科學家。 Lifesight 的平台使現代行銷人員能夠透過掌握客戶資料、減少 ID 遺失、支援個人化自有管道體驗以及實現隱私安全測量來取得更大成果。
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usermaven.com
正確完成網站和產品分析 - 終於！ Usermaven 的 Spotless™ 追蹤可自動捕獲所有事件，消除了對開發人員的依賴，使其成為行銷人員和產品人員最簡單的分析工具。
Squeezely
squeezely.tech
為每位訪客打造更好的轉換管道和個人化體驗
Ortto
ortto.com
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