Ambient Weather
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Ambient Weather 將站主、預報員和愛好者與發展最快的線上社群聯繫起來，以獲取超本地化的天氣見解。 Ambient Weather 認為天氣是個人化的。因此，我們重新設計了我們的應用程序，使其適合行動設備，以便您可以將其帶到任何地方。乾淨、精簡的介面可讓您更輕鬆地查看當前狀況以及即將到來的每日和每週預測。將您的 Ambient 個人氣象站連接到我們的線上平台可解鎖許多獨特的社交功能： 透過查看他們的提要、評論、喜歡貼文以及與其他社交網路共享儀表板中的圖塊，與不斷發展的大型天氣社群互動。 自訂儀表板上的圖塊，以專注於最重要的測量結果。當情況發生變化時設定警報或警告您即將發生的事件。 建立您自己的預測並將其發佈到線上社群。建立您自己的貼文來突出顯示天氣事件、分享天氣圖像或您收集的其他資訊。 不要跟隨天氣。讓天氣跟著你。
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