Amazon Cloud Cam
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離開辦公桌時，可使用密碼或 Touch ID 來鎖定應用程式。
封鎖廣告，阻止追蹤程式存取您的個人資料，並提升網站速度。
透過 Cloud Cam 應用程序，您可以隨時隨地存取您的 Cloud Cam 來源。使用 Cloud Cam 應用程式 24/7 簽入並捕捉每項活動。重播全天捕獲的重要活動。為您的攝影機命名以輕鬆區分監控視圖，例如廚房與客廳。透過雙向音訊聆聽或讓您的孩子知道什麼時候該睡覺了。您甚至可以透過突出顯示最重要的區域來自訂警報。
免責聲明：WebCatalog 與 Amazon Cloud Cam 並無任何相互隸屬、關聯、授權或認可之關係，亦非彼此的正式合作夥伴。所有產品名稱、標誌及品牌均為各自所有者的財產。
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