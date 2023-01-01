Amazon Cloud Cam

透過 Cloud Cam 應用程序，您可以隨時隨地存取您的 Cloud Cam 來源。使用 Cloud Cam 應用程式 24/7 簽入並捕捉每項活動。重播全天捕獲的重要活動。為您的攝影機命名以輕鬆區分監控視圖，例如廚房與客廳。透過雙向音訊聆聽或讓您的孩子知道什麼時候該睡覺了。您甚至可以透過突出顯示最重要的區域來自訂警報。

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