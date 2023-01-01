Amazon Business

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無需切換瀏覽器，即可輕鬆管理與切換多個帳戶和應用程式。

將 Web 應用程式附加至功能表列 (匣) 中，即可透過鍵盤快速鍵來加以存取。

可將應用程式設為預設的電子郵件用戶端，還能安排視窗、控制通知等！

離開辦公桌時，可使用密碼或 Touch ID 來鎖定應用程式。

封鎖廣告，阻止追蹤程式存取您的個人資料，並提升網站速度。

亞馬遜商務應用程式是您隨時隨地尋找和購買工作用品的一站式商店。帳戶免費，註冊簡單，您可以存取線上商店中的數百萬種產品。無論您身在何處，都可以節省時間和金錢，讓您和您的企業繼續前進。

網站： business.amazon.com

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