替代項 - Alteryx
MATLAB Online
mathworks.com
只要可以存取 Internet，MATLAB Online 就可以透過任何標準 Web 瀏覽器存取 MATLAB。 MATLAB Online 提供雲端儲存和同步，以及透過線上分享和發布進行協作，使其成為教學、學習和輕量級存取的理想選擇。
Tableau
tableau.com
Tableau（法語，字面意思是“小桌子”，也用來表示“圖片”；複數為“tableaux”，或很少用“tableaus”）可以指：
Looker
looker.com
Looker 是一款商業智慧軟體和大數據分析平台，可協助您輕鬆探索、分析和分享即時業務分析。
Deepnote
deepnote.com
為資料科學家和研究人員管理筆記本。
Zoho Analytics
zoho.com
商業智慧和分析軟體。 Zoho Analytics 是一款自助式 BI 和數據分析軟體，可讓您直觀地分析數據、創建令人驚嘆的數據視覺化並在幾分鐘內發現隱藏的見解。
Grow
grow.com
商業智慧軟體可以釋放您迫切需要的洞察力，以推動業務成長和轉型。
Alibaba Cloud
alibabacloud.com
阿里雲提供一整套可靠、安全的雲端運算工具和產品，協助您建置雲端基礎架構、多區域資料中心，為您的全球產業賦能。免費試用。
Metabase
metabase.com
在公司內部分享資料和分析的最快、最簡單的方法。您可以在 5 分鐘內安裝一個開源商業智慧伺服器，連接到 MySQL、PostgreSQL、MongoDB 等！任何人都可以使用它來建立圖表、儀表板和夜間電子郵件報告。
Scribble Maps
scribblemaps.com
輕鬆建立、分析和共享地圖。與朋友分享、在網站上嵌入地圖以及建立圖像或 PDF。
ArcGIS Online
arcgis.com
ArcGIS Online - 基於雲端的軟體，用於建立和分享互動式網路地圖。 繪製地圖並與您的位置資料交互 使用 Esri 的基於 Web 的地圖軟體 ArcGIS Online 建立互動式 Web 地圖。當您與資料互動、放大和在地圖上搜尋時，請獲得新的視角和增強的細節。使用智慧、數據驅動的地圖樣式和直覺的分析工具來獲取位置情報。透過協作建構和使用地圖，在整個組織內有效地工作。與特定的人或全世界分享您的見解。
Domo
domo.com
Domo, Inc. 是一家雲端軟體公司，總部位於美國猶他州亞美利加福克。它專注於商業智慧工具和數據視覺化。
Sisense
sisense.com
Sisense 的商業智慧軟體是複雜數據 BI 領域的行業領導者 - 輕鬆準備、分析和探索來自多個來源的不斷增長的數據。
Observable
observablehq.com
探索、分析和解釋數據。作為一個團隊。 發現新見解、回答更多問題並做出更好的決策。
Mapbox
mapbox.com
開發商的地圖和位置。精確的位置數據和強大的開發工具將改變我們探索世界的方式。
Mode Analytics
mode.com
Mode 是一個協作資料平台，將 SQL、R、Python 和視覺化分析結合在一個地方。更快地連接、分析和共享。
OpenText
opentext.com
OpenText Corporation（也寫作 opentext）是一家開發和銷售企業資訊管理 (EIM) 軟體的加拿大公司。OpenText 總部位於加拿大安大略省滑鐵盧，是截至 2014 年加拿大最大的軟體公司，被公認為加拿大百強雇主之一2016 年，Mediacorp Canada Inc.OpenText 軟體應用程式為大型公司、政府機構和專業服務公司管理內容或非結構化資料。 OpenText 的產品旨在滿足資訊管理要求，包括管理大量內容、遵守監管要求以及行動和線上體驗管理。OpenText 在全球擁有超過 14,000 名員工，是一家在納斯達克 (OTEX) 上市的上市公司和多倫多...
Formula Bot
formulabot.com
利用 AI 徹底改變您的資料和電子表格工作流程。 在幾秒鐘內免費將您的文字說明轉換為公式等。
IPinfo
ipinfo.io
我們是值得信賴的 IP 位址資訊來源，每月為超過 1,000 家企業和 100,000 多名開發人員處理 400 億個 IP 地理定位 API 請求
InsightBase
insightbase.ai
使用 AI 與您的資料庫聊天。 用自然語言提出問題並在幾秒鐘內獲得答案。不再有 SQL 查詢，不再有資料科學。
Placer.ai
placer.ai
透過 Placer.ai 的位置智慧和人流洞察，做出更明智的房地產決策並達成更多交易。
ImgCreator
imgcreator.ai
ImgCreator 可以簡單地從您的文字輸入中建立任何圖像！從獨特而真實的部落格文章照片到富有想像力的插圖或動漫。挑戰您的想像力，立即享受樂趣！
Klipfolio
klipfolio.com
Klipfolio 是一個線上儀表板平台，用於為您的團隊或客戶建立強大的即時業務儀表板。
Nearmap
nearmap.com
探索比衛星影像和 3D 資料品質更好的高解析度鳥瞰圖，以及為政府和企業提供的自動化見解。
Hex
hex.tech
Hex 是一個用於資料科學和分析的現代資料平台。協作筆記本、精美的數據應用程式和企業級安全性。
Healthcheck.io
healthchecks.io
簡單有效的 Cron 作業監控。當您的夜間備份、每週報告、cron 作業和排程任務未準時執行時，我們會通知您。
GoodData
gooddata.com
GoodData 是一個嵌入式 BI 和分析平台，可提供快速、可靠且易於使用的分析。專為所有業務用戶設計。
HoneyStack
hockeystack.com
端對端 SaaS 分析。 HockeyStack 是 SaaS 分析工具，可統一行銷、產品、收入和銷售數據，以發現隱藏的見解，例如行銷活動的 LTV 或每個行銷管道的流失率。無需設定。沒有代碼。免費試用
Cube
cubeanywhere.com
管理業務所需的洞察力！透過即時專案成本、時間和費用，管理您的專案、任務和客戶變得輕而易舉。取得團隊成員、專案、客戶和公司層級的豐富互動式圖表。我們知道您的業務並非在辦公室前門開始或結束。您所在的地方就是您的業務！並且您可以隨時隨地存取 Cube。您可以透過筆記型電腦上的簡單網頁瀏覽器或使用本機應用程式在 iPhone、iPad 或 Android 上存取 Cube。
Radar
radar.com
每個產品和服務的位置基礎設施。 最具創新性的公司使用 Radar 的位置 SDK 和 API 為全球數億設備提供基於位置的體驗。
Chartio
chartio.com
Chartio 基於雲端的商業智慧和分析解決方案使每個人都可以分析其業務應用程式中的資料。