替代項 - Altair One
Canva
canva.com
Canva是一個圖形設計平台，可讓使用者建立社交媒體圖形、簡報、海報、文件和其他視覺內容。使用者可以從許多專業設計的範本中進行選擇，並透過拖放介面編輯設計並上傳自己的照片。該平台免費使用，並提供付費訂閱（例如 Canva Pro 和 Canva for Enterprise）以獲取附加功能。用戶還可以支付要列印和運輸的實體產品的費用。 截至2019 年，Canva 以32 億美元的估值籌集了資金，在190 個國家擁有超過2000 萬用戶。2020 年6 月，Canva 以60 億美元的估值籌集了6000 萬美元。這幾乎是 2019 年最後估值的兩倍。
Looker Studio
cloud.google.com
Looker Studio（原 Google Data Studio）是 Google 於 2016 年 3 月 15 日推出的線上工具，用於將資料轉換為可自訂的資訊報告和儀表板，作為企業 Google Analytics 360 套件的一部分。 透過互動式儀表板和精美的報告釋放數據的力量，激發更明智的業務決策。
Box
box.com
Box, Inc.（原 Box.net）是一家美國網路公司，總部位於加州雷德伍德市。該公司專注於為企業提供雲端內容管理和文件共享服務。官方用戶端和應用程式可用於 Windows、macOS 和多個行動平台。盒子成立於2005年。
Kittl
kittl.com
使用 Kittl 的人工智慧設計工具加快您的工作流程，並即時存取大量令人驚嘆的插圖、字體、照片、圖示和紋理。
Genially
genial.ly
您自己或與您的團隊一起創建簡報、資訊圖表和其他令人驚嘆的內容。
Tableau
tableau.com
Tableau（法語，字面意思是“小桌子”，也用來表示“圖片”；複數為“tableaux”，或很少用“tableaus”）可以指：
Databricks
databricks.com
Databricks 是一家由 Apache Spark 的原始創建者創立的公司。 Databricks 源自加州大學柏克萊分校的 AMPLab 項目，該專案參與了 Apache Spark 的開發，這是一個建構在 Scala 之上的開源分散式運算框架。 Databricks 開發了一個用於 Spark 的基於 Web 的平台，該平台提供自動化叢集管理和 IPython 風格的筆記本。除了搭建Databricks平台外，該公司還聯合舉辦大規模的Spark線上開放課程，並舉辦全球最大的Spark會議—Spark高峰會。
Litmaps
litmaps.com
更快地發現科學。視覺化研究導航、引文網絡搜尋和團隊同步。終極科學發現平台。
Looker
looker.com
Looker 是一款商業智慧軟體和大數據分析平台，可協助您輕鬆探索、分析和分享即時業務分析。
Deepnote
deepnote.com
為資料科學家和研究人員管理筆記本。
Flourish
flourish.studio
美觀、簡單的數據視覺化與說故事
Zoho Analytics
zoho.com
商業智慧和分析軟體。 Zoho Analytics 是一款自助式 BI 和數據分析軟體，可讓您直觀地分析數據、創建令人驚嘆的數據視覺化並在幾分鐘內發現隱藏的見解。
Grow
grow.com
商業智慧軟體可以釋放您迫切需要的洞察力，以推動業務成長和轉型。
Alibaba Cloud
alibabacloud.com
阿里雲提供一整套可靠、安全的雲端運算工具和產品，協助您建置雲端基礎架構、多區域資料中心，為您的全球產業賦能。免費試用。
Visme
visme.co
創建專業的簡報、互動式資訊圖表、精美的設計和引人入勝的視頻，全部集中在一處。從今天開始使用 Visme。
Infogram
infogram.com
Infogram 是一個易於使用的資訊圖表和圖表製作工具。創建和分享精美的資訊圖表、線上報告和互動式地圖。在這裡製作你自己的。
Rose AI
rose.ai
與 Rose 一起更快地進行研究。 利用人工智慧的力量，消除浪費在尋找、清理、視覺化和轉換資料的時間。
Obviously AI
obviously.ai
運行資料科學的整個過程 - 建立機器學習演算法、解釋結果和預測結果，只需單擊即可完成。
Metabase
metabase.com
在公司內部分享資料和分析的最快、最簡單的方法。您可以在 5 分鐘內安裝一個開源商業智慧伺服器，連接到 MySQL、PostgreSQL、MongoDB 等！任何人都可以使用它來建立圖表、儀表板和夜間電子郵件報告。
Venngage
venngage.com
超過 500 萬專業人士認為 Venngage 是資訊圖表製作者的首選。從 10000 多個專為企業製作的專業範本中進行選擇。
Domo
domo.com
Domo, Inc. 是一家雲端軟體公司，總部位於美國猶他州亞美利加福克。它專注於商業智慧工具和數據視覺化。
SafetyCulture
safetyculture.com
安全文化 (iAuditor) 進行檢查。捕獲問題。管理任務。溝通清楚。培訓工作團隊。各種規模的企業都可以透過安全文化來完成工作。
Sisense
sisense.com
Sisense 的商業智慧軟體是複雜數據 BI 領域的行業領導者 - 輕鬆準備、分析和探索來自多個來源的不斷增長的數據。
Lightning AI
lightning.ai
PyTorch，快如閃電 - 團隊可以輕鬆建立 AI 的平台。
Observable
observablehq.com
探索、分析和解釋數據。作為一個團隊。 發現新見解、回答更多問題並做出更好的決策。
Grist
getgrist.com
世界值得擁有比電子表格更好的工具。 將電子表格的靈活性與資料庫的穩健性相結合，以您的方式組織資料。
Whatagraph
whatagraph.com
Whatagraph 是用於行銷分析和社群媒體報告的最直觀的報告工具。立即開始免費試用！無需抄送。
Mode Analytics
mode.com
Mode 是一個協作資料平台，將 SQL、R、Python 和視覺化分析結合在一個地方。更快地連接、分析和共享。
Databox
databox.com
業務分析平台旨在幫助您了解業務狀況。來自雲端服務、電子表格、資料庫的 KPI 集中在一個地方。
AgencyAnalytics
agencyanalytics.com
SEO、PPC、社交、電子郵件、評論和通話追蹤儀表板