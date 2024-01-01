替代項 - Altair One

Canva

Canva

canva.com

Canva是一個圖形設計平台，可讓使用者建立社交媒體圖形、簡報、海報、文件和其他視覺內容。使用者可以從許多專業設計的範本中進行選擇，並透過拖放介面編輯設計並上傳自己的照片。該平台免費使用，並提供付費訂閱（例如 Canva Pro 和 Canva for Enterprise）以獲取附加功能。用戶還可以支付要列印和運輸的實體產品的費用。 截至2019 年，Canva 以32 億美元的估值籌集了資金，在190 個國家擁有超過2000 萬用戶。2020 年6 月，Canva 以60 億美元的估值籌集了6000 萬美元。這幾乎是 2019 年最後估值的兩倍。

Looker Studio

Looker Studio

cloud.google.com

Looker Studio（原 Google Data Studio）是 Google 於 2016 年 3 月 15 日推出的線上工具，用於將資料轉換為可自訂的資訊報告和儀表板，作為企業 Google Analytics 360 套件的一部分。 透過互動式儀表板和精美的報告釋放數據的力量，激發更明智的業務決策。

Box

Box

box.com

Box, Inc.（原 Box.net）是一家美國網路公司，總部位於加州雷德伍德市。該公司專注於為企業提供雲端內容管理和文件共享服務。官方用戶端和應用程式可用於 Windows、macOS 和多個行動平台。盒子成立於2005年。

Kittl

Kittl

kittl.com

使用 Kittl 的人工智慧設計工具加快您的工作流程，並即時存取大量令人驚嘆的插圖、字體、照片、圖示和紋理。

Genially

Genially

genial.ly

您自己或與您的團隊一起創建簡報、資訊圖表和其他令人驚嘆的內容。

Tableau

Tableau

tableau.com

Tableau（法語，字面意思是“小桌子”，也用來表示“圖片”；複數為“tableaux”，或很少用“tableaus”）可以指：

Databricks

Databricks

databricks.com

Databricks 是一家由 Apache Spark 的原始創建者創立的公司。 Databricks 源自加州大學柏克萊分校的 AMPLab 項目，該專案參與了 Apache Spark 的開發，這是一個建構在 Scala 之上的開源分散式運算框架。 Databricks 開發了一個用於 Spark 的基於 Web 的平台，該平台提供自動化叢集管理和 IPython 風格的筆記本。除了搭建Databricks平台外，該公司還聯合舉辦大規模的Spark線上開放課程，並舉辦全球最大的Spark會議—Spark高峰會。

Litmaps

Litmaps

litmaps.com

更快地發現科學。視覺化研究導航、引文網絡搜尋和團隊同步。終極科學發現平台。

Looker

Looker

looker.com

Looker 是一款商業智慧軟體和大數據分析平台，可協助您輕鬆探索、分析和分享即時業務分析。

Deepnote

Deepnote

deepnote.com

為資料科學家和研究人員管理筆記本。

Flourish

Flourish

flourish.studio

美觀、簡單的數據視覺化與說故事

Zoho Analytics

Zoho Analytics

zoho.com

商業智慧和分析軟體。 Zoho Analytics 是一款自助式 BI 和數據分析軟體，可讓您直觀地分析數據、創建令人驚嘆的數據視覺化並在幾分鐘內發現隱藏的見解。

Grow

Grow

grow.com

商業智慧軟體可以釋放您迫切需要的洞察力，以推動業務成長和轉型。

Alibaba Cloud

Alibaba Cloud

alibabacloud.com

阿里雲提供一整套可靠、安全的雲端運算工具和產品，協助您建置雲端基礎架構、多區域資料中心，為您的全球產業賦能。免費試用。

Visme

Visme

visme.co

創建專業的簡報、互動式資訊圖表、精美的設計和引人入勝的視頻，全部集中在一處。從今天開始使用 Visme。

Infogram

Infogram

infogram.com

Infogram 是一個易於使用的資訊圖表和圖表製作工具。創建和分享精美的資訊圖表、線上報告和互動式地圖。在這裡製作你自己的。

Rose AI

Rose AI

rose.ai

與 Rose 一起更快地進行研究。 利用人工智慧的力量，消除浪費在尋找、清理、視覺化和轉換資料的時間。

Obviously AI

Obviously AI

obviously.ai

運行資料科學的整個過程 - 建立機器學習演算法、解釋結果和預測結果，只需單擊即可完成。

Metabase

Metabase

metabase.com

在公司內部分享資料和分析的最快、最簡單的方法。您可以在 5 分鐘內安裝一個開源商業智慧伺服器，連接到 MySQL、PostgreSQL、MongoDB 等！任何人都可以使用它來建立圖表、儀表板和夜間電子郵件報告。

Venngage

Venngage

venngage.com

超過 500 萬專業人士認為 Venngage 是資訊圖表製作者的首選。從 10000 多個專為企業製作的專業範本中進行選擇。

Domo

Domo

domo.com

Domo, Inc. 是一家雲端軟體公司，總部位於美國猶他州亞美利加福克。它專注於商業智慧工具和數據視覺化。

SafetyCulture

SafetyCulture

safetyculture.com

安全文化 (iAuditor) 進行檢查。捕獲問題。管理任務。溝通清楚。培訓工作團隊。各種規模的企業都可以透過安全文化來完成工作。

Sisense

Sisense

sisense.com

Sisense 的商業智慧軟體是複雜數據 BI 領域的行業領導者 - 輕鬆準備、分析和探索來自多個來源的不斷增長的數據。

Lightning AI

Lightning AI

lightning.ai

PyTorch，快如閃電 - 團隊可以輕鬆建立 AI 的平台。

Observable

Observable

observablehq.com

探索、分析和解釋數據。作為一個團隊。 發現新見解、回答更多問題並做出更好的決策。

Grist

Grist

getgrist.com

世界值得擁有比電子表格更好的工具。 將電子表格的靈活性與資料庫的穩健性相結合，以您的方式組織資料。

Whatagraph

Whatagraph

whatagraph.com

Whatagraph 是用於行銷分析和社群媒體報告的最直觀的報告工具​​。立即開始免費試用！無需抄送。

Mode Analytics

Mode Analytics

mode.com

Mode 是一個協作資料平台，將 SQL、R、Python 和視覺化分析結合在一個地方。更快地連接、分析和共享。

Databox

Databox

databox.com

業務分析平台旨在幫助您了解業務狀況。來自雲端服務、電子表格、資料庫的 KPI 集中在一個地方。

AgencyAnalytics

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agencyanalytics.com

SEO、PPC、社交、電子郵件、評論和通話追蹤儀表板

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