替代項 - AlphaSense

Klue

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Klue 是一個由人工智慧驅動的競爭情報平台，旨在幫助產品行銷人員和 CI 團隊收集、策劃和提供可操作的競爭對手洞察，以幫助銷售人員贏得更多業務。 Klue 讓企業銷售團隊能夠透過提供有關競爭對手的動態洞察來贏得更多業務。該平台以獨特的方式匯集了外部競爭情報和您所在領域團隊的內部知識。然後，銷售人員無論身在何處都可以輕鬆存取資訊。由產品行銷人員構建，旨在為組織在各種競爭環境中提供優勢。