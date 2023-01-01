替代項 - AlphaSense
SEMrush
semrush.com
SEMrush 提供 SEO、PPC、內容、社群媒體和競爭性研究的解決方案。受到全球超過 6000000 名行銷人員的信賴
ZoomInfo
zoominfo.com
ZoomInfo 是一家美國訂閱式軟體即服務 (SaaS) 公司，總部位於華盛頓州溫哥華，向銷售、行銷和招募專業人士出售其商務人士和公司資訊資料庫的存取權限。該公司最初於 2000 年由創辦人 Yonatan Stern 和 Michel Decary 創立，名為 Eliyon Technologies。被DiscoverOrg 收購後，現任首席執行官為Henry Schuck。2020 年，Zoominfo.com 及其相關實體 Zoominfo-privacy.com 和Zoomprivacy.com 進行了網絡釣魚嘗試，從公共互聯網來源竊取個人信息，並以身份竊盜來威脅消費者除非消費者點擊...
Crunchbase
crunchbase.com
Crunchbase 是一個尋找私人和上市公司商業資訊的平台。 Crunchbase 資訊包括投資和融資資訊、創始成員和處於領導地位的個人、併購、新聞和行業趨勢。 Crunchbase 網站最初是為了追蹤新創公司而建立的，包含全球上市和私人公司的資訊。 Crunchbase 透過四種方式取得資料：風險專案、機器學習、內部資料團隊和 Crunchbase 社群。公眾可以向 Crunchbase 資料庫提交資訊。這些提交的內容需要經過註冊、社會驗證，並且在接受發布之前通常會經過主持人的審查。 維基百科社群於 2019 年 3 月棄用其作為來源。
Similarweb
similarweb.com
Sameweb 是企業和中小型企業 (SMB) 客戶的數位情報提供者。該平台提供網路分析服務，並向用戶提供有關其客戶和競爭對手網路流量的資訊。
Data.ai
data.ai
data.ai（原 App Annie）為應用程式分析資料提供易於使用的平台和工具。與我們一起更有效地運行您的應用程式業務的每個階段。
Crayon
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Crayon 的競爭情報軟體工具套件可協助您發現並抓住機會，從而創造可持續的業務優勢。
Databook
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Databook is the industry’s first platform for Strategic Relationship Management (SRM). If you haven’t heard of SRM yet, don’t worry—it’s new. SRM is a go-to-market process for deepening and expanding sellers’ connections with customers by aligning around a clear understanding of customer need. Here’...
Klue
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Klue 是一個由人工智慧驅動的競爭情報平台，旨在幫助產品行銷人員和 CI 團隊收集、策劃和提供可操作的競爭對手洞察，以幫助銷售人員贏得更多業務。 Klue 讓企業銷售團隊能夠透過提供有關競爭對手的動態洞察來贏得更多業務。該平台以獨特的方式匯集了外部競爭情報和您所在領域團隊的內部知識。然後，銷售人員無論身在何處都可以輕鬆存取資訊。由產品行銷人員構建，旨在為組織在各種競爭環境中提供優勢。