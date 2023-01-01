替代項 - Allego
Hubspot
hubspot.com
HubSpot 提供完整的行銷、銷售、客戶服務和 CRM 軟體平台，以及方法、資源和支持，幫助企業更好地發展。開始使用免費工具，並隨著您的成長進行升級。
Salesforce
salesforce.com
Salesforce.com, Inc.是一家美國雲端軟體公司，總部位於加州舊金山。它提供 (CRM) 客戶關係管理服務，還銷售一套互補的企業應用程序，專注於客戶服務、行銷自動化、分析和應用程式開發。 2020 年，《財星》雜誌根據員工滿意度調查，將 Salesforce 在「最適合工作的 100 家公司名單」中排名第六。
Outreach
outreach.io
外展銷售參與平台有助於有效率、有效地吸引潛在客戶，以推動更多管道並達成更多交易。今天請求演示。
Apollo.io
apollo.io
Apollo 是一個以資料優先的參與平台，它將智慧嵌入您的工作流程中，幫助您執行、分析和改進您的成長策略。
Gong.io
gong.io
了解銷售領導者如何使用收入智慧來大幅提升銷售代表的成功並贏得更多交易。被像您這樣的收入專業人士評選為第一名。預約演示。
Fireflies.ai
fireflies.ai
記錄、轉錄和搜尋您的會議！ Zoom、GMeet、Teams、Webex 等的自動會議記錄。
Salesloft
salesloft.com
SalesLoft 是排名第一的銷售互動平台，可協助 B2B 賣家更快「同意」。我們與當今頂級的 CRM 集成，將您的資料轉化為金錢。
Chorus.ai
chorus.ai
讓每一次互動都有意義。 Chorus 的對話智慧 AI 將故事的力量帶入每一次對話中。
Balto
balto.ai
由人工智慧提供支援的排名第一的聯絡中心即時指導平台。幫助客服人員在每次通話中說出正確的話。
CallTrackingMetrics
calltrackingmetrics.com
證明投資報酬率。 增加轉化。 增加收入。 追蹤並歸因每個線上和線下銷售線索，準確地確定是哪個行銷活動在推動它。
Jiminny
jiminny.com
最大化您團隊的收入。透過對話智慧釋放您的銷售團隊增加收入的潛力。
Sybill
sybill.ai
GTM 團隊的私人助理 每次銷售拜訪後，Sybill 都會建立準確的摘要並將其推送到 Slack + CRM。為您撰寫後續電子郵件草稿。 捕獲報告中的每個單字和非語言反應。
Convin
convin.ai
Convin is an AI-backed contact center software that uses conversation intelligence to record, transcribe, and analyze customer conversations. Convin supports omnichannel contact centers and performs quality audits across calls, chats, and emails. It is your one-stop solution to 3X your contact cente...
BoostUp.ai
boostup.ai
BoostUp.ai 是由第一個也是唯一一個 RevBI 引擎提供支援的 RevOps 指揮中心。它可以加速您最關鍵的收入洞察的交付，並簡化收入流程的採用。借助 RevBI，BoostUp 讓 RevOps 能夠完全控制收入數據，以便他們能夠協調團隊並透過無可辯駁的見解讓他們負責。該平台包括3 個模組——RevBI 高級分析、交易審核和管理以及預測智慧和管理——構建在一個嵌入式倉庫上，該倉庫預先連接銷售活動、CRM 和第三方數據，將其轉換為近乎即時的洞察，無需任何操作。開箱即用的可視化。該平台的靈活性和創建自訂指標的簡單性使採用變得無縫，提高了可預測性和預測準確性，並使 RevOps 團隊能夠...
Manch Technologies
manchtech.com
Manch 協助組織重新構想傳統業務流程並擴展外部利害關係人管理 (ESM) 的數位生態系統。 Manch是一個即插即用的數位平台，與企業的ERP/CRM軟體相輔相成，使用零編碼在很短的時間內配置非常複雜的業務流程。需要一個無縫的數位生態系統，提供快速入門、生命週期管理、主資料管理和來源資料驗證。我們填補了企業互動方面的空白 - 與大量外部利害關係人互動，擁有基於紙張的、規則驅動的交易和工作流程，以及此類互動中的合規性和風險需求。迄今為止，該平台已被大型客戶使用，從企業到新時代企業，涵蓋電子商務、BFSI、快速消費品和人才公司。
Zomentum
zomentum.com
透過專為技術合作夥伴構建的銷售加速應用程式加速交易並增加收入。一體化 Zomentum Grow 旨在模仿您的銷售方式。透過 Grow，您可以自動執行繁瑣的銷售任務，以保持機會。我們的應用程式整合了銷售活動，保持銷售團隊的一致性，並幫助他們建立牢固的客戶關係。 Zomentum Growth 使您能夠： • 評估並確定正確的行動方案，並根據當前客戶的業務需求提供選項。使用評估來執行常規風險分析並在差距成為客戶的問題之前找出差距。 • 發現新時代SaaS 供應商。找到合適的 SaaS 供應商，從一開始就推銷合適的產品包。為您的客戶提供他們渴望的生產力、網路安全和業務連續性工具。 • 使用可自訂的...
Fathom
fathom.video
記錄、轉錄並突出顯示您通話中的重要時刻。將自動產生的通話記錄傳送到您的 CRM。
Avoma
avoma.com
即使在經濟低迷時期，您的收入和生產力也會翻倍 - 且預算不會增加一倍 擁有一體化的人工智慧會議助理和收入智慧解決方案
Salesken
salesken.ai
Salesken 為您提供銷售代表在通話中的表現的詳細可見性，以便您可以提高客戶參與度並達成更多交易。
Invoca
invoca.com
登入以存取 Invoca 的按通話付費平台。廣告主創建基於通話的廣告活動，發布商則透過吸引通話賺取更多佣金。