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將 Web 應用程式附加至功能表列 (匣) 中，即可透過鍵盤快速鍵來加以存取。

可將應用程式設為預設的電子郵件用戶端，還能安排視窗、控制通知等！

離開辦公桌時，可使用密碼或 Touch ID 來鎖定應用程式。

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Alertable 提供了一個智慧警報系統來通知加拿大人。立即註冊以獲取惡劣天氣、洪水、龍捲風、野火和當地社區的通知。

網站： alertable.ca

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