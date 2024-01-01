替代項 - Alarm.com

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海康威視致力於透過機器感知、人工智慧、大數據等尖端技術服務各行業，引領AIoT未來： 透過全面的機器感知技術，我們旨在幫助人們更好地與周圍的世界聯繫； 擁有豐富的智慧產品，讓智慧觸手可及，滿足多樣化需求； 我們致力於透過創新的AIoT應用，讓每個人都能享受更美好的未來，建構更便利、更有效率、更安全的智慧世界。 海康威視提供廣泛的實體安全產品，涵蓋視訊安全、存取控制和警報系統。我們還提供由人工智慧技術支援的整合安全解決方案，為最終用戶提供新的應用程式以及安全管理和商業智慧的可能性。在過去的幾年裡，我們加深了在以專業、智慧的解決方案滿足各個垂直市場客戶需求方面的知識和經驗，包括智慧城市、交通、...