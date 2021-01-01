替代項 - Aimtell
Odoo
odoo.com
Odoo 是一款業務管理軟體，包括 CRM、電子商務、計費、會計、製造、倉庫、專案管理和庫存管理。社群版本是自由軟體，根據 GNU LGPLv3 許可。還有一個專有的“企業”版本，它具有額外的功能和服務。該框架和核心 ERP 模組的源代碼由總部位於比利時的 Odoo S.A. 策劃。
Brevo
brevo.com
Brevo（以前稱為 Sendinblue）可協助您發展業務。透過電子郵件、簡訊、聊天等方式建立客戶關係。在需要時使用您需要的工具。免費試用。
OneSignal
onesignal.com
行動推播通知、網路推播和應用程式內訊息傳遞領域的全球領導者。受到 80 萬企業的信賴，每天發送 50 億則推播通知。
GetResponse
getresponse.com
GetResponse 為電子郵件行銷軟體、登陸頁面建立器、網路研討會託管等提供線上平台。無需信用卡即可免費試用 30 天！
SendPulse
sendpulse.com
自動化您的行銷並將所有交付管道整合到一個平台上：電子郵件、網路推播通知、簡訊、Viber。 © 2021
AWeber
aweber.com
立即免費試用 AWeber，獲取所有解決方案來擴大您的電子郵件清單、與您的受眾互動並增加銷售額。無需信用卡。
Courier
courier.com
Courier 是設計和傳遞通知的最聰明方式。設計一次，然後透過一個 API 交付到任何管道 - 電子郵件、Slack、簡訊、推送等。
Customer.io
customer.io
使用 Customer.io 觸發電子郵件、推播、簡訊、網路掛鉤等。控制行為數據以個人化客戶溝通並提高參與度。開始免費。
Omnisend
omnisend.com
電子商務電子郵件行銷、自動電子郵件和簡訊 - 切換到 Omnisend 並在不增加工作量的情況下增加您的銷售額。
Braze
braze.com
即時提供相關的個人化客戶體驗。
CleverTap
clevertap.com
CleverTap 是一家基於 SaaS 的客戶生命週期管理和行動行銷公司，總部位於加州山景城。該公司成立於 2013 年 5 月，為 8,000 多家公司提供行動應用分析和用戶參與產品，包括索尼、沃達豐、Carousell、DC Comics、Go-Jek、BookMyShow 和 DealsPlus。該公司得到了紅杉資本、Tiger Global Management、Accel Partners 和 Recruit Holdings 的支持。
Sender
sender.net
在您的電子郵件清單和收入之間架起橋樑。 Sender 讓您能夠快速、輕鬆地與客戶保持聯繫並發展您的業務，同時花費更少。
MoEngage
moengage.com
MoEngage 是一個全端解決方案，包括強大的客戶分析、自動化跨通路參與和人工智慧驅動的個人化。
SALESmanago
salesmanago.com
唯一的無程式碼、人工智慧驅動的 CDXP，具有本地建置和整合的超個人化行銷執行管道。
User.com
user.com
User.com 是一款先進的行銷和銷售自動化軟體。我們幫助公司簡化內部流程並更快地發展業務。
Contlo
contlo.com
向自主生成行銷問好。 Contlo 是一個下一代行銷平台，專為人工智慧第一世界而建置。 由您品牌的人工智慧模型和自主人工智慧代理提供支援。
Iterable
iterable.com
與您的客戶建立聯繫，就像您真正了解他們一樣。 Iterable 是一個跨通路行銷平台，可支援統一的客戶體驗，並使您能夠創建、優化和衡量整個客戶旅程中的每一次互動。
Bloomreach
bloomreach.com
專為商業打造的數位體驗平台。 Bloomreach 解決方案將統一客戶和產品資料的力量與人工智慧和預測決策的速度和規模相結合，因此您可以提供在任何管道和每次旅程中都能轉換的神奇體驗。
Airship
airship.com
透過為企業品牌建立的客戶互動平台，在客戶生命週期的每個階段傳遞有意義的訊息。了解更多。
Upland Adestra
uplandsoftware.com
激發參與度的電子郵件自動化軟體。 透過可推動轉換的個人化內容吸引您的電子郵件受眾。 Upland Adestra 是全球領先的第一人稱行銷電子郵件和生命週期行銷解決方案提供商，為全球和成長型品牌提供服務。
Truepush
truepush.com
使用 Truepush 工具發送無限量的免費推播通知並透過推播廣告獲利。 透過我們的推播廣告為您的網站添加額外的收入管道。使用 Truepush 工具吸引用戶，每月最多可節省 1200 美元。
ngrow
ngrow.ai
透過 AI 推播通知提高保留率。唯一的無SDK推播通知智慧平台。
Knock
knock.app
開發人員的通知基礎設施。 Knock 是靈活、可靠的通知基礎架構，專為隨您擴充而建置。
Leanplum
leanplum.com
透過優化的多通路訊息傳遞和活動編排建立持久且有價值的關係，從而最大限度地提高客戶參與度。
Larapush
larapush.com
LaraPush is a Market leading self-hosted solution for Web Push Notifications that lets you send trackable push notifications. LaraPush allows you to reach your users with web and mobile push notifications on desktop browsers and android phones for FREE*. 🌀 How LaraPush is Different from Other Servi...
PushPushGo
pushpushgo.com
Re-engage users with web and mobile push notifications. Test for free feature-rich GDPR-compliant solution.
SmartPush
smartpush.ai
SmartPush is a push notification service provider that helps businesses increase customer engagement using web push notifications. Including features such as segmentation, automated messaging, personalized notifications, and real-time reporting, SmartPush makes it easy for businesses to reach users ...
MagicBell
magicbell.com
MagicBell is a flexible notification inbox for web, mobile and in-app that can be deployed within a day saving you hundreds of hours of manual coding and complicated implementation - all under your brand. Unlike other notification systems, MagicBell learns about your user's preferences and protects ...
Pushwoosh
pushwoosh.com
Pushwoosh is the top mobile-inspired customer engagement platform for high achievers. It makes omnichannel messaging easy, allowing marketers and product managers to send push notifications, in-app messages, email, SMS, and WhatsApp from one platform. Map out and streamline your audience interaction...
Segmentify
segmentify.com
Segmentify is a Customer Engagement Platform that helps simplify the e-commerce growth journey by helping you discover how to increase customer lifetime value. To achieve this, Segmentify offers a range of features, including Personalisation solutions like Recommendation, Engagement, Dynamic Bundles...
Gravitec
gravitec.net
Hi! Welcome to Gravitec.net! A push notification service focused on automation and personalization. We believe that taking good care of your customers will only benefit you! That's why we're doing our best to keep your readers satisfied. Set up Daily and Weekly Digests that contain the most popular ...
Kumulos
kumulos.com
With Kumulos, marketing teams can quickly create personalized journeys that users love, turbocharging mobile app engagement and creating vocal brand advocates for life. We put your team back in the driving seat, providing them with all of the powerful marketing tools they need for greater control, f...
PushEngage
pushengage.com
Welcome to PushEngage, your premier partner for unlocking the full potential of web and app push notifications! At PushEngage, we empower businesses like yours to engage, re-engage, and retain customers through targeted and personalized push notifications. Whether you are looking to boost conversion...
Engagespot
engagespot.co
Zapier 用於通知。 Engagespot 協助開發人員使用單一 API 建立多通路產品通知。 透過 Engagespot，您可以： * 在幾分鐘內將電子郵件、應用程式內、簡訊、推播、WhatsApp、Slack 等多種通知管道整合到您的產品中。 * 內建範本編輯器，可跨不同管道管理應用程式的通知內容。 * 統一的日誌記錄和監控，讓您可以完整追蹤不同管道的通知傳遞和效能。 * 強大的通知首選項管理 API 可協助您的用戶從您的應用程式設定他們的通知首選項。 * 通知批次 API 將類似的頻繁通知合併為一個通知，以避免向使用者發送垃圾郵件。 簡而言之，Engagespot 可以幫助您在...
Atomic.io
atomic.io
在您的應用程式內提供下一代客戶體驗。 Atomic.io 是您的應用程式內客戶互動工具，可讓您在最安全的管道（您的應用程式）內快速向客戶發送超個人化、可操作的訊息。 Atomic.io 的閱讀率高達 94%，轉換率比電子郵件高 14 倍，事實證明 Atomic.io 可以提高客戶參與度。我們正在為一些最大的品牌提供應用程式內互動，例如 ANZ、Westpac、Movember、Foodstuff、Fisher Funds、BNZ 和 Kiwi Bank。 Atomic.io 可輕鬆整合到您現有的 Salesforce Marketing Cloud Journey Builder，讓您可以輕鬆...
Notificare
notificare.com
Notificare 是一個領先的強大客戶參與平台，可幫助品牌（重新）吸引受眾、揭示客戶行為並提高轉換率。一款工具，具有應用程式推播、網路推播、電子郵件、簡訊和行動錢包管道，可提供最具吸引力的訊息和互動。成立於2012年，總部位於荷蘭鹿特丹。 Notificare 已通過 ISO/IEC 27001:2013 認證。自豪地為 Rituals、Hunkemöller、ICI Paris XL、Jumbo 超市和 G-Star 等客戶提供服務。每個超級英雄都需要一個助手。通知網
Cordial
cordial.com
Cordial 是一個真正的行銷平台，使品牌能夠完全自動化其行銷策略並改變其工作方式。 Cordial 採用以客戶為中心的方法進行設計，將先進的數據靈活性與先進的自適應自動化和尖端人工智能相結合，在創紀錄的時間內構思、測試和實施新的營銷策略- 全部在一個平台上完成。我們是一家屢獲殊榮的高成長公司，我們的使命是幫助品牌傳遞更好的訊息。在 Cordial 委託最近進行的一項研究中，Forrester Consulting 發現，轉向 Cordial 行銷平台的品牌在 3 年內獲得的總淨收益為 879 萬美元，投資回報期不到 6 個月。了解更多信息，請訪問 www.cordial.com。
PushAlert
pushalert.co
PushAlert 是一個多通路客戶參與平台，支援網路推播通知、Android 和 iOS 應用程式通知以及現場訊息傳遞。 PushAlert 採用一流的架構，透過發送有關更新、促銷、新聞的即時通知來幫助企業與受眾互動，並與目前在場的客戶互動。 PushAlert 提供無縫個人化和深度分析整合、與 Web 和應用程式平台的廣泛相容性以及開放 API，可協助各種規模的企業創建有意義的客戶旅程。想了解更多關於 PushAlert 的資訊嗎？請透過 support@pushalert.co 聯繫我們
cmercury
cmercury.com
cmercury 的人工智慧電子郵件行銷平台具有擴展的全通路行銷功能，可協助您跨電子郵件、行動和網路管道獲取、保留和參與客戶
Gamooga
gamooga.com
Gamooga 是一種行銷自動化解決方案，可協助電子商務透過電子郵件、網路、行動、社交和展示等各種管道為客戶提供個人化操作。
Netmera
netmera.com
Netmera 是一個全通路客戶參與行銷平台，可提供個人化的客戶體驗。該平台允許數位行銷人員和產品經理透過人工智慧支援的行動和網路推播通知、應用程式內訊息、彈出視窗、分析和行銷自動化來增加收入和投資回報率。 Netmera 在全球擁有 4.5 億用戶，每月發送 120 億則推播通知。 Netmera 協助公司接觸、轉換和留住客戶。
Xtremepush US
xtremepush.com
Xtremepush 是市場上最完整的CRM 解決方案，使iGaming 公司能夠利用即時數據、人工智慧和遊戲化來建立、發展和保留牢固的玩家關係，從而透過大規模的生命週期特定旅程來推動轉化和忠誠度。一切都在一個統一的解決方案中。我們公司總部位於都柏林，在倫敦和紐約設有辦事處，致力於幫助全球營運商全面了解其玩家群、增強玩家體驗並提高保留率。
Xtremepush EU
xtremepush.com
Xtremepush 是市場上最完整的CRM 解決方案，使iGaming 公司能夠利用即時數據、人工智慧和遊戲化來建立、發展和保留牢固的玩家關係，從而透過大規模的生命週期特定旅程來推動轉化和忠誠度。一切都在一個統一的解決方案中。我們公司總部位於都柏林，在倫敦和紐約設有辦事處，致力於幫助全球營運商全面了解其玩家群、增強玩家體驗並提高保留率。
AiTrillion
aitrillion.com
體驗由可操作的人工智慧提供支援的行銷自動化 - 取得 AiTrillion！ AiTrillion 是第一個基於 SaaS 的人工智慧支援的電子商務賣家的一體化行銷平台。 AiTrillion 擁有超過 11 個客戶參與管道，與為電子商務行業構建的分析功能相集成，我們專注於連接超過 175 個國家/地區的數百萬客戶之間的點。您所尋找的一切都集中在一個屋簷下，具有整合和創新功能。電子郵件行銷自動化 忠誠度獎勵計畫 產品評論 + 問答 網路推播通知 聯盟行銷 定期會員資格 表單產生器 Ai 工作流程自動化 智慧彈出視窗 公告欄 產品推薦
SuprSend
suprsend.com
SuprSend 是一個強大的通知基礎架構，可透過 API 優先的方法簡化您的產品通知。使用單一通知 API 在多個管道上建立和傳遞事務、crons 和參與通知。 SuprSend 能帶來什麼？ - 多租戶支持，方便客戶端管理- 帶版本控制的模板管理- 網站和應用程式的應用程式內收件匣（React、Angular、JS、Flutter - 嵌入式和無頭組件） - SMS、電子郵件、Slack 、Teams、WhatsApp、行動和網路推播整合- 批次通知和摘要- 在多個管道之間路由通知- 品牌管理，向客戶的最終用戶發送通知- 開箱即用的用戶偏好管理- 供應商回退，透過自動智慧路由進行切換- 運...
Vizury
vizury.com
Vizury 於 2007 年推出，是一種注重績效的 MarTech 解決方案，可協助品牌實現更高的通路轉換和客戶保留。自成立以來，我們獨特的技術驅動服務的重點始終是能夠將客戶帶回品牌的網站、行動應用程式或零售店，並提高新客戶的獲取、保留和品牌忠誠度。在推出並實現全球規模後，Vizury 的平台和業務於 2018 年被 Affle 收購。如有任何疑問，請寫信至 hello@vizury.com。
Routee
routee.net
Routee 是一家領先的雲端通訊供應商，設計、開發和分發先進的 Web 和 API 自動化解決方案。透過其強大的平台和可擴展的 API，它可以幫助世界各地的企業、零售企業和服務提供者與目標受眾進行有效溝通。在 AMD Telecom 強大的基礎設施的支持下，Routee 為其值得信賴的全球合作夥伴和一些最著名的財富 500 強企業帶來了強大的互動工具集。您可以使用 Routee 做哪些事情？ -簡訊 使用 Routee 提供的簡訊服務在全球範圍內有效傳播您的訊息。行銷簡訊、交易簡訊、雙向簡訊、簡訊雙重認證、簡訊調查、大量彩信、驗證簡訊發送者。 -語音 透過眾多 VoIP 選擇，讓人們聽到您企...
WebEngage
webengage.com
WebEngage 是一款全端保留作業系統，可簡化全球 800 多個品牌的客戶互動。該平台使企業能夠透過各種數位管道與用戶建立個人化且有意義的關係。憑藉其全面的工具和解決方案套件，WebEngage 使企業能夠有效地了解、吸引和留住客戶。 - 統一客戶數據：WebEngage 使企業能夠整合來自不同來源的客戶數據，提供即時見解，並允許根據特定客戶屬性和行為對目標活動進行動態微細分。 - 多通路旅程：借助 WebEngage 直覺的拖放工作流程建立器，企業可以無縫設計和自動化多通路客戶旅程，確保跨電子郵件、簡訊、推播通知等管道提供一致且個人化的體驗。 - 有針對性的活動：WebEngage 使企...
Netcore Cloud
netcorecloud.com
Netcore Cloud 的客戶參與和體驗平台（以前稱為 Netcore Smartech）是一個一站式成長平台，使行銷人員、成長和產品經理能夠跨多個接觸點與客戶進行強有力的對話。在 AI/ML 的支援下，Netcore Cloud 使網站和行動應用品牌能夠推動全通路成長。平台提供： - 透過拼接線上和線下管道的使用者數據，可操作的統一客戶檔案。 - 由機器學習支援的數據分析，有助於透過即時報告和產品分析，在正確的時間自動向正確的用戶群體交付個人化多通路行銷活動。 - 以人工智慧為主導的推薦引擎，讓使用者輕鬆發現相關產品，並進一步個人化使用者旅程每個階段的體驗。 - 一個無程式碼平台，可提高...
Emarsys
emarsys.com
Emarsys 現已成為 SAP 公司，為數位行銷領導者和企業主提供唯一的全通路客戶參與平台，旨在加速業務成果。透過快速將所需的業務成果與經過驗證的全通路客戶參與策略（從行業領先品牌眾包）結合起來，我們的平台使您能夠加快實現價值的速度，提供卓越的一對一體驗并快速產生可衡量的結果。 Emarsys 是全球 1,500 多家客戶的首選平台。加入數以千計的領先品牌的行列，他們相信 Emarsys 能夠提供其業務所需的可預測的盈利成果以及客戶應得的高度個性化的全渠道體驗。欲了解更多信息，請訪問 www.emarsys.com
ContactPigeon
contactpigeon.com
全通路客戶參與平台 發送適時、全通路、個人化的訊息。 屢獲殊榮的全通路客戶參與解決方案，可實現可預測的電子商務和零售結果。
Ably
ably.com
該平台可即時支援同步數位體驗。保證大規模交付。