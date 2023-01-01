替代項 - Agrello

GoFormz

goformz.com

GoFormz 是一個用於建立數位表單和收集資料的平台，可供各行業和規模的團隊使用。使用 GoFormz 的線上表單產生器，團隊可以數位化現有表單或從頭開始製作新表單 - 無需任何程式碼。 GoFormz 是唯一的數位表單解決方案，使用戶能夠建立現有表單的數位版本，使任何用戶（無論其技術熟練程度如何）都能輕鬆產生滿足其獨特業務需求的數位和線上表單。表單可以輕鬆配備各種強大的欄位和功能，包括電子簽名、文件附件、表格、清單、即時計算、必填欄位等等。您可以在手機和平板電腦等行動裝置上填寫數位表格，也可以透過電腦線上填寫。 GoFormz 行動應用程式具有完整的離線功能，可讓用戶不間斷地繼續工作，無論...