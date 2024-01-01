替代項 - Agorify
ClickUp
clickup.com
我們的使命是讓世界更有效率。為此，我們建立了一個應用程式來替換所有這些內容 - 任務、文件、目標和聊天。
monday.com
monday.com
monday.com 是一個專案管理工具，使組織能夠管理任務、專案和團隊工作。截至 2020 年，該公司為 100,000 個組織提供服務，其中包括許多非技術組織。 2019 年 7 月，該公司融資 1.5 億美元，估值為 19 億美元。 Monday.com 榮獲 2020 年應用程式、行動和語音類別威比生產力獎。
Odoo
odoo.com
Odoo 是一款業務管理軟體，包括 CRM、電子商務、計費、會計、製造、倉庫、專案管理和庫存管理。社群版本是自由軟體，根據 GNU LGPLv3 許可。還有一個專有的“企業”版本，它具有額外的功能和服務。該框架和核心 ERP 模組的源代碼由總部位於比利時的 Odoo S.A. 策劃。
RingCentral
ringcentral.com
RingCentral, Inc. 是一家美國上市公司，為企業提供基於雲端的通訊和協作解決方案。RingCentral 執行長Vlad Shmunis 和技術長Vlad Vendrow 於1999 年創立了該公司。RingCentral 的投資者包括Doug Leone、紅杉資本、David Weiden、Khosla Ventures、 Rob Theis、Scale Venture Partners、Bobby Yerramilli-Rao、Hermes Growth Partners 和 DAG Ventures。它於2013年完成首次公開募股。
Eventbrite
eventbrite.com
Eventbrite 是一家位於美國的活動管理和票務網站。該服務允許用戶瀏覽、建立和推廣本地活動。該服務向活動組織者收取費用，以換取線上票務服務，除非活動是免費的。Eventbrite 於 2006 年推出，總部位於舊金山，並於 2012 年在英國開設了第一個國際辦事處。該公司目前在納許維爾、倫敦、科克、阿姆斯特丹、都柏林、柏林、墨爾本、門多薩、馬德里和聖保羅。該公司於2018年9月20日在紐約證券交易所上市，股票代號為EB。
Airmeet
airmeet.com
探索虛擬高峰會、線上會議和混合活動的首選平台。旨在透過客製化體驗進行互動。免費試用！
JotForm
jotform.com
如果您需要線上表單來產生潛在客戶、分發調查、收取付款等，JotForm 非常適合您。請造訪 JotForm.com 以了解更多有關我們如何提供協助的資訊。
Whova
whova.com
適用於現場、混合和虛擬活動的一體化活動管理軟體
Wrike
wrike.com
只有 Wrike 的工作管理平台可以讓您的團隊全面了解並控制所有任務和專案。專案管理軟體從未如此具有協作性。
SeatGeek
seatgeek.com
SeatGeek 是網路上最大的活動門票搜尋引擎。發現您喜愛的活動、搜尋所有票務網站、查看座位位置並獲得最優惠的門票。
ON24
on24.com
最好的數位體驗平台，可使用 ON24 Webcast Elite 創建和提供專業、數據豐富且完全品牌化的即時音訊和視訊網路研討會。
Zoho Backstage
zoho.com
更聰明、更好地舉辦您的活動。 Zoho Backstage 是一款活動管理軟體，使活動組織者能夠以更高的效率和影響力規劃和舉辦會議、聚會和產品發布會。
Aisle Planner
aisleplanner.com
適合現代活動專業人士的簡單、強大且完整的軟體解決方案。
BrightTALK
brighttalk.com
與世界上最聰明的專業人士一起發現和學習
Tripleseat
tripleseat.com
Tripleseat 是一款線上餐飲和活動管理軟體，可增加餐廳、飯店和獨特場所的銷售額並簡化預訂。
Greenvelope
greenvelope.com
優雅、環保的數位邀請函 + 適合現代主人的 RSVP 追蹤。
Bizzabo
bizzabo.com
Bizzabo 是世界上最受歡迎的活動軟體。我們的平台使每個組織者、行銷人員、參展商和與會者能夠釋放活動的力量。
Liveform
livestorm.co
Livestorm 提供簡單的商業視訊通訊軟體。舉辦現場、預先錄製或自動化的網路研討會，輕鬆建立和加入線上會議。
BigMarker
bigmarker.com
舉辦您的觀眾會喜歡的網路研討會。如果您已準備好使用簡單、可自訂的網路研討會軟體，無需下載或麻煩，歡迎回家。
Run The World
runtheworld.today
Run The World 可協助您舉辦虛擬會議、演講和歡樂時光。創建引人入勝的線上活動來教學、建立人脈和建立社群。免費開始！
Ticket Tailor
tickettailor.com
Ticket Tailor 是一款簡單、免費的活動票務解決方案，適用於各種形式和規模的活動。免費註冊，舉辦您的第一個活動，並在線出售門票。
Evite
evite.com
Evite 讓人們輕鬆聚集在一起！透過電子郵件或簡訊發送帶有免費 RSVP 追蹤和卡片的線上邀請。還可獲得精美的禮物和派對創意！
HeySummit
heysummit.com
舉辦精彩的虛擬活動、會議、課程等，與您的受眾互動，並透過活動為基礎的行銷來發展您的社群。
TicketSource
ticketsource.co.uk
TicketSource 是一個易於使用、免費的線上票務系統，適用於任何類型的場地或活動。線上推廣、管理和銷售您的活動門票 - 全部免費！
Event Farm
eventfarm.com
Event Farm 是一個體驗式活動行銷軟體平台，提供客製化線上邀請、賓客註冊、行動簽到和數位啟動服務。我們領先的軟體還使行銷人員能夠將關鍵事件數據納入其組織的其他銷售和行銷指標中，從而可以衡量事件有效性、加速流程並證明投資回報率。
Remo
remo.co
使用 Remo 將真實的線上體驗帶入生活。 ✓ 所有類型的活動 ✓ 互動內容 ✓ 贊助橫幅 ✓ 4 倍的參與度。
BlipCut
blipcut.com
在 Discord 上完全免費創建生成式 AI 影片！使用 Sora OpenAI 等最先進的 AI 視訊生成器，將您的文字無縫轉換為引人入勝的視頻，重新定義您的敘述並增強視覺體驗。
Goldcast
goldcast.io
Goldcast 是一個量身訂製的 B2B 活動平台，可透過輕鬆舉辦引人入勝的數位和現場活動來改變行銷方式。來自 Adobe、Microsoft、Zuora 和 Mailchimp 等公司的數千名企業 B2B 行銷人員利用 Goldcast 來提高出席率、創造引人入勝的體驗、重新調整活動內容的用途並利用意圖數據。透過 Goldcast 提升您的活動，實現真正的觀眾參與、品牌發展和收入成長；從網路研討會和產品演示到思想領導小組和現場晚宴，從基本活動轉向收入驅動的參與。
Eventify
eventify.io
Eventify 一體化活動技術可最大限度地節省開支，吸引贊助商和參展商，並提高與會者的參與度、社交網絡和滿意度！
Swapcard
swapcard.com
輕鬆舉辦更聰明的展覽和會議 Swapcard 是一個易於使用的註冊和參與活動平台，旨在為您的活動帶來更高的收入。
Regpack
regpack.com
註冊、收費和管理您的客戶。 Regpack 是一種入職解決方案，可讓組織在線上註冊並為其服務收費。
ExhibitDay
exhibitday.com
ExhibitDay 是貿易展管理者、參展商和活動團隊的貿易展規劃、專案管理和協作工具。
Balloon
balloon.app
一個由研究支持的平台，透過消除群體思維和放大聲音來釋放想法和回饋。會議時間減少 70%。
EventX
eventx.io
“隨時隨地為任何人舉辦活動。”活動是有意義的聯繫和知識共享發生的地方。我們致力於讓活動變得簡單而富有影響力。 EventX是一個屢獲殊榮的虛擬活動SaaS平台，也是一體化智慧活動管理解決方案供應商。我們為亞洲和中國的公司、主辦單位和領先貿易機構提供虛擬和混合活動解決方案，包括亞馬遜、蘋果、香港貿發局、阿里巴巴、勵展博覽會等。憑藉互動展廳、動態參展商展位、線上註冊表、網路研討會和互動會議舞台等功能，我們是希望將受眾擴大到亞太地區的組織的首選服務。 EventX 以前稱為 EventXtra。
Event Staff
eventstaffapp.com
快速找出誰有空工作，透過簡訊聯繫您的員工，透過打卡追蹤時間，並與薪資服務整合。
AnyRoad
anyroad.com
領先的體驗式行銷平台，用於營運和優化活動和體驗、提高品牌忠誠度並提高投資報酬率。
Eventeny
eventeny.com
您有一個事件管理系統！在一個方便的地方輕鬆管理現場活動、混合活動和線上活動中的所有事項！
Hubilo
hubilo.com
舉辦更好的活動來推動實際收入。 每一次活動都是增加收入的機會—無論發生在哪裡。優先考慮來自單一平台的管道，包括網路研討會、觀看聚會、演示、會議和可轉換的現場活動。
Townscript
townscript.com
想在印度找點事做嗎？發現最好的事件和活動。探索並購買印度的娛樂、教育與學習、科技、商業與網路、運動與健身、旅行與冒險、社會事業、其他以及更多活動的門票
Trybooking
trybooking.com
透過澳洲最受歡迎的活動預訂系統在線銷售門票。 從小型聚會到大型節日，我們的活動預訂系統都能滿足您所有活動的票務需求。
Eventzilla
eventzilla.net
Eventzilla 可讓您在一個地方設定自訂註冊表單、發送電子郵件邀請並管理取消。活動參加者可以在線上註冊並進行安全的線上付款。
Watchity
watchity.com
Watchity 是最完整的企業影片平台，用於創建具有專業外觀的視聽內容和線上活動，具有出色的視覺和互動體驗，可幫助您脫穎而出，最大限度地提高觀眾參與度並改善內容策略的結果。 Watchity 的競爭優勢在於其獨特而全面的組合，包括數據驅動的活動和內容管理功能、專業直播和點播影片製作、多通路網路、內部網路和社群媒體分發以及觀眾參與和互動。 Watchity 為網路研討會和互動活動、社交網路串流媒體以及視訊錄製和編輯提供具體的解決方案，以提高內容水平並將其轉化為難忘的體驗，以喚醒觀眾的更多情感並強化品牌定位。社群影片 - 為社群媒體製作內容和活動： - 現場活動和視聽內容的製作和分發簡單快速。 ...
RumbleTalk
rumbletalk.com
Rumbletalk 是一個針對網路企業的創新群組聊天平台。它使線上出版商能夠建立一個社區，並透過在他們的網站、Facebook 頁面和行動網站上進行相同的對話，在他們的場地上進行流暢的互動。
Lenos
lenos.com
Lenos 是一個完整的混合活動參與平台，用於創建、參與並即時衡量影響和歸因。
KingConf
web.kingconf.com
虛擬活動點播！我們提供現代化的虛擬活動平台，促進參與者的學習並邀請他們相互聯繫並遠端參與。透過我們的虛擬展覽，活動贊助商將有機會設立自己的展位，透過圖像和影片展示自己的產品，與與會者即時互動，並透過遊戲和禮物鼓勵參觀。這也是一個拓展您的品牌邊界、全球化和網路行銷您的產品以及許多其他優勢的絕佳機會。
InvitePeople
invitepeople.com
InvitePeople 擁有十多年的經驗，提供為不同行業量身定制的世界級的一體化活動管理軟體。無論是內部會議、大型會議或以品牌為中心的活動，InvitePeople 的一系列功能都能確保無縫、高效和難忘的活動體驗。憑藉我們北歐和 DACH 活動專家團隊的熱情專業服務，我們確保您的願景完美實現。
expertshare
expertshare.live
您的虛擬活動平台 Expertshare 是一個基於網路的虛擬活動會議和協作平台。 Expertshare 由瑞士活動產業專業人士開發，他們結合了自己的經驗、技術技能和對客戶舉辦成功活動所需的敏銳理解。我們致力於提供活動產業最具創新性、敏捷性和前瞻性的平台和服務。我們了解您面臨的障礙並預測您的需求。 Expertshare 的重點是提供一個完全整合的系統，提供企業和與會者期望的所有功能，以確保虛擬活動、會議或線上培訓計劃的成功。 Expertshare 相信，在創造獨特和身臨其境的體驗時，我們可以超越傳統活動並創造混合活動。這些活動將吸引參與者並提供寶貴的見解，以無與倫比的準確性推動您的關鍵決...
EventsMo
eventsmo.com
EventsMo 幫助創造難忘的活動體驗。開始到結束。我們為各種規模的現場、虛擬和混合活動提供一體化解決方案。我們的活動管理平台可增強您的活動體驗、提高參與度、聯繫與會者並建立代表網絡。從自助註冊/票務平台到客製化活動行動/網路應用程式以及介於兩者之間的一切，我們使您能夠創造最佳的活動體驗。
EventLive
eventlive.pro
EventLive 是一款一體化活動直播應用程式和平台。它允許用戶使用智慧型手機或專業設備進行直播，並邀請客人從任何設備加入。它適用於任何國家。觀看者數量沒有限制，影片可以點播長達一年。該應用程式具有多種功能，包括暫停和恢復串流媒體、下載和備份影片以及使用徽標、歡迎訊息和封面圖像或影片自訂活動頁面。 EventLive 按事件定價，購買多個事件可享折扣。沒有訂閱。它提供退款保證和真正的人力支援。
Connect My Event
connectmyevent.com
完全可客製化的活動平台，用於舉辦虛擬和混合活動。無論您的活動如何，無論您的觀眾規模大小，都可以按照您的方式進行組織並無縫交付。會議、現場表演、發表會、貿易展覽、展覽、直播、學術專案等都可以透過我們完全由使用者控制的平台來組織、管理和交付
Bettercast
bettercast.com.au
Bettercast 提供了一種有效且愉快的方式來管理您的創意專案。這個直覺的活動管理和串流平台使活動經理、場地、AV 工作人員以及最重要的是您的與會者可以輕鬆設定和運行活動。它有一個內建的虛擬活動票務系統，能夠進行串流媒體（有或沒有門票），可用於混合活動，並且能夠設定完整的線上會議，具有贊助商、演講者簡介、頭像、社交連結等功能、Slido整合等等！
StreamCart
streamcart.com
StreamCart 是一款一體化 AI 支援的通訊平台，可協助您管理網路研討會、視訊會議、虛擬活動、現場活動註冊、即時互動等。
Events Wallet
eventswallet.com
EventsWallet 是一個創新的 SaaS 活動平台，適用於現場、虛擬和混合活動。該平台使組織者能夠透過易於使用的活動管理以及通訊網路和應用程式工具吸引觀眾，從而舉辦具有投資回報率的貿易展覽和會議。創建無限的直播、會議、展覽廳、參展商的虛擬展位和贊助商的資料。透過網路和應用程式推播通知、視訊和文字討論、聊天、線上和即時會議來吸引與會者。為贊助商和參展商提供強大的促銷和溝通工具，幫助他們吸引更多客戶。追蹤用戶在活動中的活動並即時取得詳細報告。
BoothCentral
boothcentral.com
舉辦引人入勝的活動——無論是面對面的、混合的還是虛擬的。 BoothCentral 是您的一體化活動管理和託管平台，具有易於使用且功能強大的工具，旨在幫助您的活動取得成功！我們的虛擬活動解決方案經濟高效、易於設定且可自訂。具有以下功能： - 您的客製化活動品牌正面和中心 - 展示所有參展商的獨立品牌展位 - 適合所有年齡和技術水平的用戶友好介面 這一切都配有出色的客戶服務和支援。不要相信我們的話。只需詢問我們的客戶即可！您想要的活動以及所需的支援和靈活性。
Meetaway
meetaway.com
Meetaway 是一個虛擬活動平台，讓活動組織者可以輕鬆簡單地將觀眾聚集在一起、建立人際網絡並建立有意義的關係。 Meetaway 幫助您的與會者結識他們想認識的人。在設定活動時，主辦單位可以設定反映活動和觀眾目標的配對標準，與會者還可以告訴 Meetaway 他們具體想見誰（或想避開誰）。 Meetaway 會獲取這些訊息，做出最佳匹配，並自動輪換與會者進行一系列 1:1 對話。使用者體驗是線性且無縫的，設定過程直觀且簡單。透過 Meetaway，您可以舉辦獨立的社交活動或將其合併為大型虛擬活動或會議的一部分。與面對面交流相比，與會者更喜歡透過 Meetaway 進行交流 - 快來了解原因...
Deal Room Events Organizer
dealroomevents.com
我們讓複雜變得簡單。 Deal Room 是一款簡單的一體化活動管理平台，適用於現場、虛擬和混合活動。簡單地組織一下。只需定制即可。簡單的網路。 - 具有全面功能的最佳網路體驗 - 內建功能和整合- 虛擬、混合和現場活動解決方案以及成功管理 利用 Deal Room 的全面功能輕鬆組織活動。 -1 對1 會議、透過提前預訂與與會者互動、有效的社交網絡- 無限數量的並行會議、圓桌會議、分組討論室- 使用綜合分析工具捕獲潛在客戶- 與票務、流媒體和工作室平台集成- 專業的真正客戶支援活動成功團隊 - 贊助商和參展商的虛擬世博區 我們為活動組織者提供網路工具，以提高與會者的工作效率並增強活動體驗。在...
Deal Room Events Participant
dealroomevents.com
我們讓複雜變得簡單。 Deal Room 是一款簡單的一體化活動管理平台，適用於現場、虛擬和混合活動。簡單地組織一下。只需定制即可。簡單的網路。 - 具有全面功能的最佳網路體驗 - 內建功能和整合- 虛擬、混合和現場活動解決方案以及成功管理 利用 Deal Room 的全面功能輕鬆組織活動。 -1 對1 會議、透過提前預訂與與會者互動、有效的社交網絡- 無限數量的並行會議、圓桌會議、分組討論室- 使用綜合分析工具捕獲潛在客戶- 與票務、流媒體和工作室平台集成- 專業的真正客戶支援活動成功團隊 - 贊助商和參展商的虛擬世博區 我們為活動組織者提供網路工具，以提高與會者的工作效率並增強活動體驗。在...
Virbela
virbela.com
Virbela 為遠距工作、學習和活動建立引人入勝的虛擬世界。 Virbela 由行為心理學家團隊於 2012 年創立，其使命是幫助組織和人們在遠端優先的未來中蓬勃發展。憑藉具有深度社交和協作功能的沉浸式 3D 空間，Virbela 將線上業務和麵對面體驗帶入生活，同時使遠端團隊能夠更加緊密地聯繫和提高工作效率。 Virbela 由 eXp World Holdings, Inc.（納斯達克股票代號：EXPI）所有。要參觀我們的虛擬辦公室、教室、活動空間等，請造訪 Virbela.com 並在 Twitter 和 LinkedIn 上關注我們。
Dryfta
dryfta.com
工具太多，太混亂？取得Dryfta，這是一個一體化活動平台，活動組織者可以使用該平台收集提案和演講、線上銷售門票、創建互動節目安排、舉辦虛擬會議，並透過功能齊全的網路應用程式提高與會者的參與度。
streamGo
streamgo.events
我們想要與眾不同。我們啟動 StreamGo 是為了讓線上活動變得更好。對於品牌和與會者都更好。長期以來，線上活動意味著演示者必須花費更多的時間來學習系統而不是學習其內容。與會者必須下載並安裝程式才能觀看活動。活動期間，視訊和音訊串流會在沒有任何警告的情況下遺失、緩衝並完全消失。坦白說，這是一團糟，我們可以做得更好。我們現在的目標，和剛開始時一樣；我們專注於卓越的客戶服務，幫助品牌吸引線上活動受眾。 StreamGo 幫助索尼、輝瑞、Retail Week 和 Speedo 等品牌講述他們最重要的故事。我們也很樂意為您提供協助。