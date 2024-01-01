替代項 - Agility PR Solutions
Feedly
feedly.com
Feedly（風格化為 feedly）是一個新聞聚合應用程序，適用於運行 iOS 和 Android 的各種 Web 瀏覽器和行動裝置。它也可以作為基於雲端的服務提供。它從各種線上來源編譯新聞提要，供用戶自訂並與其他人分享。 Feedly 由 DevHD 於 2008 年首次發布。
Ahrefs
ahrefs.com
Ahrefs.com 是一個著名的反向連結和 SEO 分析工具集。 目前，我們憑藉最大的即時連結基數、龐大的索引和最快的索引更新速度從眾多其他類似服務中脫穎而出。 我們不斷改進所有演算法，為客戶提供最新鮮、最真實的反向連結數據。除此之外，我們嘗試追蹤 SEM 和 SEO 領域的所有新趨勢，並確保這些趨勢在 Ahrefs 的新功能中得到反映。
SEMrush
semrush.com
SEMrush 提供 SEO、PPC、內容、社群媒體和競爭性研究的解決方案。受到全球超過 6000000 名行銷人員的信賴
Meltwater
meltwater.com
了解 Meltwater 如何幫助公關和行銷團隊監控新聞和社群媒體的媒體報導並增強品牌管理。
Skeepers
octoly.com
領先的影響者行銷平台 Octoly 透過大規模連結經過審查的微影響者和消費者，幫助品牌提高知名度、建立信任並促進銷售。品牌利用我們精心策劃的社群創建社交媒體貼文和電子商務評論，以換取優質產品。
Brandwatch Consumer Intelligence
brandwatch.com
Brandwatch 是一家數位消費者情報公司，總部位於英國布萊頓。 Brandwatch 銷售六種不同的產品：Consumer Research、Audiences、Vizia、Qriously、Reviews 和 BuzzSumo。 Brandwatch Consumer Research 是一種「自助應用程式」或軟體即服務，它對社交媒體資料進行存檔，以便為公司提供資訊和追蹤特定細分市場以分析其品牌線上形象的方法。該工具的覆蓋範圍包括部落格、新聞網站、論壇、影片、評論、圖像和社交網絡，包括 Twitter、Facebook、Instagram 和 Reddit。使用者可以使用文字和圖像搜尋...
BuzzSumo
buzzsumo.com
找到效果最好的內容。與重要的影響者合作。 利用我們的內容洞察來產生想法、創建高效能內容、監控您的表現並識別影響者。 BuzzSumo 提供 8b 篇文章、4,200 萬個網站、300t 參與度、50 萬名記者和 4.92 億個問題的內容行銷數據，為超過 50 萬行銷人員的策略提供支援。
Critical Mention
criticalmention.com
一流的電視、廣播、新聞、播客和社群媒體監控服務，以及業界最準確的媒體聯絡資料庫。
Awario
awario.com
免費開始品牌監控！追蹤網路資源上的提及，分析您的競爭對手，監控您的利基影響者，並在社交網路上尋找潛在客戶！
Sprinklr
sprinklr.com
Sprinklr Service 是一個由AI 提供支援的雲端原生統一客戶服務平台，可在30 多個數位、社交和語音管道中實現無縫的客戶和代理體驗，並提供即時的可操作和可擴展的見解，從而無需任何其他單點解決方案。 Sprinklr 服務 – - 讓客戶能夠在他們的首選管道上與您的品牌互動，獲得一致的品牌體驗，從而讓客戶滿意。 - 為客服人員提供統一/360 度客戶視圖，並利用人工智慧的力量來推薦最相關的回應，以提高客服人員的工作效率和體驗。 - 為主管提供有意義且可操作的見解，以推動成長和卓越營運 - 透過在整個企業範圍內擴展的即時聯絡中心見解，幫助領導者發現成長、轉型和創新的機會。
Cision
cision.com
Cision Ltd. 是一家公共關係和贏得媒體軟體公司和服務提供者。該公司在開曼群島註冊成立，總部位於伊利諾州芝加哥；與世界各地的客戶一起。該公司於 2017 年 6 月透過反向併購上市。除了基於網路的公關和贏得媒體軟體即服務 (SaaS) 套件 Cision Communications Cloud 之外，該公司還擁有線上宣傳和媒體服務 PRNewswire、PRWeb、Bulletin Intelligence、 L'Argus de la presse、Help a Reporter Out (HARO)、CEDROM-SNI、Prime Research 和加拿大新聞專線。該公司在美...
BuzzStream
buzzstream.com
BuzzStream 是一款以網路為基礎的軟體，可協助世界上最優秀的行銷人員推廣他們的產品、服務和內容，以建立連結、口碑和品牌。
Sourcery
sourcery.ai
吸引更多客戶。獲得高品質的反向連結。不再想知道如何獲得免費宣傳。我們的軟體可以幫助您自己獲得高品質的反向連結。如此簡單，就像魔術一樣。 » 提高品牌知名度 » 更多入境流量和潛在客戶 » 推廣 HARO 的策略和指導
Brand24
brand24.com
Brand24 讓您即時存取網路上有關您品牌的提及。
Business Wire
businesswire.com
新聞稿發布和監管披露領域的全球領導者。公共關係和投資者關係專業人士依靠美國商業資訊來實現廣泛且有針對性的市場覆蓋範圍。
MediaHQ
mediahq.com
MediaHQ 將改變您的媒體關係。您可以在一個地方建立媒體清單、分發新聞稿、宣傳您的故事並閱讀新聞稿報告。它使您可以即時、輕鬆地分享新聞。
Mention
mention.com
取得一體化工具，讓您能夠傾聽受眾的意見、發布精彩的貼文並回覆客戶。
Dataminr
dataminr.com
客戶依靠 Dataminr 的人工智慧平台來獲取高影響事件和新興風險的早期訊號，從而充滿信心地做出反應並更有效地管理危機
JustReachOut
justreachout.io
公關軟體和指南可協助您獲得發展業務所需的曝光度。了解記者是否適合您的故事，請主動聯繫。我們的軟體可以讓您找到最相關的記者、出版物、新聞機會、播客和失效鏈接，這樣您就可以充滿信心地進行宣傳。我們的 PR PRO 計畫訓練您採用最佳的策略和策略，讓您開始持續產生一致的曝光。搜尋 我們的搜尋引擎透過針對每個焦點的專用搜尋管道來顯示最相關的記者、內容和新聞機會。外展 使用預先填入的推廣範本可以產生最高的開啟率和回應率。根據我們 5,000 多名用戶的見解追蹤您的推介分析。指導 透過使用獨特的對話開頭和公關策略，讓您的公關宣傳從競爭對手中脫穎而出，所有這些都在我們的公關培訓影片和平台內指南中進行了解釋。
Newsworthy.ai
newswriter.ai
Newswriter.ai 由 Newsworthy.ai 團隊創建，是一款由 GPT-3 OpenAI 驅動的生成式 AI 新聞稿撰寫工具，可協助您在幾分鐘內建立引人注目且引人注目的新聞稿。始終建議人工編輯－切勿完全依賴人工智慧。
AlphaSense
alpha-sense.com
市場情報和搜尋平台 在幾秒鐘而不是幾小時內發現見解 透過在廣泛的內容中輕鬆追蹤公司、主題和行業（已索引、可搜尋且全部集中在一個地方），跟上市場的步伐。
Coinscribble
coinscribble.com
什麼是Coinscribble？ Coinscribble 是一個針對加密貨幣、區塊鏈、Web3 和 NFT 產業的新聞稿通訊服務平台。 Coinscribble 旨在幫助 Web3 公司獲得 CoinTelegraph、CoinMarketCap、Benzinga、Binance、Yahoo Finance 等領先加密媒體和新聞平台的有保證的優質報道。 Coinsscribble 的幕後黑手是誰？ Coinscribble 的背後是 Coinbound，這是一家領先的 Web3 行銷機構，其客戶包括 MetaMask、Cosmos、eToro 和 Voyager。 Coinbound 已建立...
Diffbot
diffbot.com
無需網頁抓取的網頁資料。透過 Diffbot 查詢網路上萬億條連接的內容或按需提取它們。
SentiOne
sentione.com
透過對話語音機器人和聊天機器人探索基於人工智慧的線上聆聽和客戶服務自動化的未來。
Prezly
prezly.com
Prezly 是一個講故事的平台，幫助組織發布、分發和擁有他們的故事，以吸引粉絲。
Muck Rack
muckrack.com
使用 Muck Rack 尋找記者、為您的故事獲取媒體報導、監控新聞並報告您的公關影響。記者可以建立作品集並加速他們的職業生涯。
RadioKing
radioking.com
RadioKing 是創建和廣播您自己的線上廣播電台的第一個平台。該解決方案還提供統包服務來支援廣播電台的數位開發（網站、行動應用程式、連網揚聲器、電視和汽車）。如今，他們在 170 個國家/地區擁有 3,000 多個廣播電台。 RadioKing 始終尋求新的挑戰，想像並開發新的解決方案來塑造明天的無線電。
PR Newswire
prnewswire.com
美通社的新聞發布、定位、監控和行銷解決方案可協助您與全球目標受眾建立聯繫並互動。
Contify
contify.com
Contiify 是一個支援人工智慧的市場和競爭情報平台，用於追蹤競爭對手、客戶和行業細分的資訊。
Storiad
storiad.com
Storiad 協助作者規劃、部署和管理數位書籍促銷活動，以吸引合適的圖書受眾，從而提高圖書認知度並增加圖書銷售。