替代項 - AfforAI
ChatGPT
chat.openai.com
ChatGPT：優化對話語言模型。我們訓練了一個名為 ChatGPT 的模型，它以對話方式互動。對話格式使ChatGPT能夠回答後續問題、承認錯誤、挑戰不正確的前提並拒絕不適當的請求。 ChatGPT 是 InstructGPT 的兄弟模型，它經過訓練以遵循提示中的指令並提供詳細的回應。
Google Gemini
gemini.google.com
您可以使用巴德來幫助推進您的想法。在 Bard 的幫助下，您可以執行以下操作： - 集思廣益，制定計劃，或尋找不同的方法來完成工作 - 獲得更複雜主題的快速、易於理解的摘要 - 創建大綱、電子郵件、部落格文章、詩歌等的初稿
Perplexity AI
perplexity.ai
Perplexity AI 是一個答案引擎，可使用大型語言模型為複雜問題提供準確答案
Microsoft Copilot
copilot.microsoft.com
您的日常人工智慧伴侶。
Claude
claude.ai
Claude 是適合您任務的下一代人工智慧助手，無論規模如何。
Google Cloud Platform
google.com
Google 雲端平台 (GCP) 由 Google 提供，是一套雲端運算服務，運行在 Google 內部用於其最終用戶產品（例如 Google 搜尋、Gmail、文件儲存和 YouTube）的相同基礎架構上。除了一套管理工具外，它還提供一系列模組化雲端服務，包括運算、資料儲存、資料分析和機器學習。註冊需要信用卡或銀行帳戶詳細資料。Google Cloud Platform 提供基礎設施即服務、平台即服務和無伺服器運算環境。 2008 年 4 月，Google 發布了 App Engine，這是一個用於在 Google 管理的資料中心中開發和託管 Web 應用程式的平台，這是該公司的第一個雲...
Intercom
intercom.com
Intercom 是一個對話關係平台 (CRP)，可協助企業透過基於信使的個人化體驗建立更好的客戶關係。 Intercom 總部位於舊金山，在芝加哥、都柏林、雪梨和倫敦設有辦公室。 截至2017年2月，Intercom每月活躍用戶數為10萬。截至 2020 年 7 月，Intercom 擁有 30,000 多名付費客戶，包括 Facebook、亞馬遜和 Lyft。
Jasper
jasper.ai
利用人工智慧創建內容的速度提高 5 倍。 Jasper 是最高品質的 AI 文案工具，擁有超過 3,000 條 5 星評論。最適合撰寫部落格文章、社群媒體內容和行銷文案。
Hugging Face
huggingface.co
人工智慧社群建構未來。建置、訓練和部署由機器學習領域的參考開源提供支援的最先進模型。
Tidio
tidio.com
立即與您的網站訪客建立聯繫，並將他們轉換為付費客戶。使用 Tidio 通訊和行銷解決方案來發展您的業務。
TypingMind
typingmind.com
使用 ChatGPT 的增強功能，如聊天歷史搜尋、資料夾、整合、提示庫等。
Writesonic
writesonic.com
Writesonic 讓您可以非常輕鬆地在幾秒鐘內撰寫高效能文章、登陸頁面、廣告、產品描述等。
Simplified
simplified.com
一體化數位設計平台可協助您以前所未有的方式創建內容、擴展品牌並與團隊合作。講述故事所需的一切都集中在一個地方。
scite.ai
scite.ai
scite 是一種工具，用於幫助研究人員透過智慧引文更好地發現和理解科學文章。 智慧引文允許使用者透過提供引文上下文和描述其是否為所引用的主張提供支持或對比證據的分類來查看科學論文是如何被引用的。搜尋超過 8 億條智慧引文。
Magai
magai.co
您的 ChatGPT 支援的超級助手。 利用 Magai 革命性的 AI 工具和由 ChatGPT + GPT-4 提供支援的直覺聊天介面，改變您產生和完善內容的方式。
Synthesys
synthesys.io
AI 配音和 AI 視訊產生器。 製作您的下一個專業視聽內容，無需花錢聘請演員、攝影機或音訊設備
Team-GPT
team-gpt.com
適合整個公司的直覺 GPT 聊天 Team-GPT 保證 2 到 2,000 人的團隊採用 ChatGPT。在一個共享工作空間中組織知識、協作並掌握 AI。
Iris.ai
iris.ai
用於您研究的強大工具。我們建構了世界領先的人工智慧引擎，用於科學文本理解。該引擎應用於文獻綜述、資料提取、上市後監控或涉及數千份文件（如論文或專利）的任何其他任務，將使您的生活變得更加輕鬆。
MonkeyLearn
monkeylearn.com
MonkeyLearn 讓清理、標記和視覺化客戶回饋變得簡單 — 所有這些都在一個地方完成。 由尖端人工智慧提供支援。
Cohere
cohere.com
讓 NLP 成為每個開發人員工具包的一部分。 利用語言理解的力量。加入使用 Cohere 的開發人員和企業的行列，以以前難以想像的規模生成、分類和組織文本。
Enago Read
read.enago.com
使用 RAx 加速文獻分析和理解 - 智慧助理可輕鬆探索、整理見解並組織您的研究描述。
AlphaSense
alpha-sense.com
市場情報和搜尋平台 在幾秒鐘而不是幾小時內發現見解 透過在廣泛的內容中輕鬆追蹤公司、主題和行業（已索引、可搜尋且全部集中在一個地方），跟上市場的步伐。
Symbl.ai
symbl.ai
企業的人類智慧。 Symbl.ai 的對話理解和產生 AI 技術釋放了人類對話的全部潛力 - 實現您的目標。
Gleen AI
gleen.ai
建立針對您的文件進行訓練的自訂 AI 聊天機器人 無論您是尋求簡化客戶服務營運的企業，還是尋求快速高效幫助的個人，我們的人工智慧機器人都可以提供您所需的支援。
tinq.ai
tinq.ai
一個 API 可滿足您的所有文字分析需求。 Tinq.ai 是一個簡單的自然語言處理工具。它可以幫助您輕鬆地在專案中實施文字分析。
ReText.AI
retext.ai
ReText.AI 是一個產生和改寫任何文字的工具。使用 ReText.AI 透過人工智慧提高文字品質。
DeftGPT
deftgpt.com
使用 DeftGPT，您可以： * 簡化您的內容寫作：DeftGPT 讓您可以提出問題、獲得即時答案並與 AI 進行互動對話。您將可以立即存取 GPT-4、gpt-3.5-turbo、Anthropic 的 Claude 以及各種其他機器人。 * 團隊管理：DeftGPT 使您能夠邀請無限的成員加入您的組織帳戶，從而簡化了管理和計費。這可以節省您的資金，同時提高整體生產力。此外，透過我們的計劃，您可以將帳單統一到一個帳戶中，以增加便利性。 * 與任何 PDF 或文件聊天：從法律協議到財務報告，DeftGPT 為您的文件注入活力。您可以提出問題、接收摘要、尋找資訊等等。此外，它還相容於多種...
Convai
convai.com
在遊戲和虛擬世界應用程式中為您的角色提供類人的對話功能。
DenserAI
denser.ai
Denser 是一款專為企業客戶打造的開創性雲端應用程序，使他們能夠利用自己的企業資料來利用 genAI 功能。 Denser 使用戶能夠提出全面的對話式查詢，並從資料集中獲得精確的回應。
1min.AI
1min.ai
利用人工智慧提高生產力是改善工作和生活的好方法。然而，針對不同的用例切換或學習新工具並不有趣，而且成本也很高！ 1min.AI是一款一體化人工智慧應用程序，可解鎖所有人工智慧功能。您只需為 1min.AI 使用的內容付費，無需其他地方隱藏成本或設定。 1min.AI的獨特之處在於提供由各種AI模型支援的各種AI功能。您可以透過與許多助理聊天功能清楚地看到它，它包括 Gemini、GPT、Claude、Llama、MistralAI... 其他多媒體功能，如內容、圖像、音訊、視訊也可以與不同的模型一起使用，以發揮它們的能力並給出最佳效果。 最後，我們提供信用評估和透明的使用歷史記錄，以便...