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在擁有多種強化功能的視窗中不受干擾地執行應用程式。

無需切換瀏覽器，即可輕鬆管理與切換多個帳戶和應用程式。

將 Web 應用程式附加至功能表列 (匣) 中，即可透過鍵盤快速鍵來加以存取。

可將應用程式設為預設的電子郵件用戶端，還能安排視窗、控制通知等！

離開辦公桌時，可使用密碼或 Touch ID 來鎖定應用程式。

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ADrPlexus 醫學學習應用程式是 AdrPlexus 技術部門為醫生提供的數位資源。我們的應用程式是同類應用程式之一，為有志者提供電子學習的一站式場所。具有最高投入產出比的精選內容以及概念性和有時限的方法使 ADrPlexus 應用程式成為 NeXT 和 INI-CET 非常有效的學習工具

網站： adrplexus.com

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