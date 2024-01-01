替代項 - Acumbamail
Webflow
webflow.com
Webflow, Inc. 是一家美國公司，總部位於舊金山，提供網站建置和託管的軟體即服務。他們的線上視覺化編輯器平台允許用戶設計、建立和啟動網站。
Hubspot
hubspot.com
HubSpot 提供完整的行銷、銷售、客戶服務和 CRM 軟體平台，以及方法、資源和支持，幫助企業更好地發展。開始使用免費工具，並隨著您的成長進行升級。
Wix
wix.com
Wix.com Ltd.（希伯來語：וווקס.קום）是一家以色列軟體公司，提供基於雲端的 Web 開發服務。它允許用戶透過使用線上拖放工具來建立 HTML5 網站和行動網站。除了位於以色列的總部和其他辦事處外，Wix還在巴西、加拿大、德國、印度、愛爾蘭、立陶宛、美國和烏克蘭設有辦事處。使用者可以添加社交插件、電子商務、線上行銷、聯絡方式使用各種Wix 開發的第三方應用程式將表單、電子郵件行銷和社群論壇新增至其網站。 Wix 網站建立器建立在免費增值商業模式之上，透過高級升級賺取收入。
Salesforce
salesforce.com
Salesforce.com, Inc.是一家美國雲端軟體公司，總部位於加州舊金山。它提供 (CRM) 客戶關係管理服務，還銷售一套互補的企業應用程序，專注於客戶服務、行銷自動化、分析和應用程式開發。 2020 年，《財星》雜誌根據員工滿意度調查，將 Salesforce 在「最適合工作的 100 家公司名單」中排名第六。
Mailchimp
mailchimp.com
Mailchimp 是一個美國行銷自動化平台和電子郵件行銷服務。該平台是其營運商 Rocket Science Group 的商業名稱，該公司是一家美國公司，由 Ben Chestnut 和 Mark Armstrong 於 2001 年創立，Dan Kurzius 後來加入。 “Mailchimp 以其最受歡迎的電子賀卡角色命名，於 2001 年推出，多年來一直是一個副項目，每月收入數千美元。” Mailchimp 最初是一項付費服務，並於 2009 年添加了免費增值選項。一年之內，其用戶群從 85,000 人增長到 450,000 人。到 2014 年 6 月，它每月代表用戶發送超過 10...
Odoo
odoo.com
Odoo 是一款業務管理軟體，包括 CRM、電子商務、計費、會計、製造、倉庫、專案管理和庫存管理。社群版本是自由軟體，根據 GNU LGPLv3 許可。還有一個專有的“企業”版本，它具有額外的功能和服務。該框架和核心 ERP 模組的源代碼由總部位於比利時的 Odoo S.A. 策劃。
Sideline
sideline.com
從任何裝置存取您的 Sideline 電話號碼以進行線上訊息傳遞。透過網路訊息傳遞，您可以在舒適的桌面上透過簡訊保持聯繫。
Podium
podium.com
透過評論、訊息、付款、網路聊天等為您的企業提供不公平的優勢。
JustCall
justcall.io
JustCall 是一個基於雲端的電話系統，適用於您的遠端銷售和支援團隊。與 HubSpot、Intercom、Pipedrive、Salesforce 和其他 CRM/幫助台工具整合。
Brevo
brevo.com
Brevo（以前稱為 Sendinblue）可協助您發展業務。透過電子郵件、簡訊、聊天等方式建立客戶關係。在需要時使用您需要的工具。免費試用。
Klaviyo
klaviyo.com
Klaviyo 是一個專為線上企業創建的電子郵件行銷平台，具有強大的電子郵件和簡訊行銷自動化功能。
ManyChat
manychat.com
重塑您與客戶的聯絡方式。 ManyChat 讓您 24/7 與客戶互動 - 立即利用行銷自動化的力量！
Zoho Campaigns
zoho.com
促進銷售的電子郵件行銷軟體。 建立、發送和追蹤電子郵件行銷活動，幫助您建立強大的客戶群。從精美的電子郵件範本到易於使用的編輯器，從自動化工具到即時分析，Zoho Campaigns 擁有一切。
Framer
framer.com
它的原型設計變得簡單——無需程式碼，基於瀏覽器，並且對所有人免費。高保真時間減半。
ActiveCampaign
activecampaign.com
ActiveCampaign 是一個中小型企業的雲端軟體平台，總部位於伊利諾州芝加哥。該公司提供客戶體驗自動化 (CXA) 軟體，該軟體結合了電子郵件行銷、行銷自動化、銷售自動化和 CRM 類別。
Duda
duda.co
使用 Duda 專業網站建立器大規模建立和銷售高轉換率網站。開始免費試用。
Textline
textline.com
Textline 是一款商務簡訊應用程序，可讓您透過電腦向客戶發送簡訊。 SMS 是您團隊最方便的溝通管道。
ClickFunnels
clickfunnels.com
使您能夠產生潛在客戶、銷售您的產品並向世界傳達您的訊息！您與我們只差一個漏斗！
Constant Contact
constantcontact.com
Constant Contact, Inc. 是一家網路行銷公司，總部位於馬薩諸塞州沃爾瑟姆，在科羅拉多州拉夫蘭設有辦事處；和紐約，紐約。 該公司成立於1995年，後於2015年出售給Endurance International。
Keap
keap.com
Keap 協助您發展業務、改善客戶服務並增加銷售額。選擇 Keap Grow、Keap Pro 或 Infusionsoft by Keap 來滿足您的業務需求。開始免費試用。
Heymarket
heymarket.com
透過 Heymarket 進行的商務簡訊使團隊能夠建立個人化的聯繫。立即嘗試商業簡訊。
MailerLite
mailerlite.com
利用自動化、登陸頁面和調查等功能創建高級電子郵件行銷活動。透過 14 天試用期免費使用高級功能！
EZ Texting
eztexting.com
EZ Texting 為美國和加拿大的數千家企業提供易於使用的自助式群發簡訊服務。我們專注於透過積極的外展和參與幫助當地企業成長並保留收入。我們的簡訊解決方案，包括關鍵字、圖片簡訊和文字聊天，也支援客戶服務、催收和物流通訊。
Text-Em-All
text-em-all.com
Text-Em-All（以前稱為 Call-Em-All）透過我們的群組簡訊和自動呼叫服務快速傳遞重要訊息。今天免費試用。
Vonage
vonage.com
Vonage（法定名稱 Vonage Holdings Corp.）是一家美國上市商業雲端通訊供應商。該公司成立於 2001 年，總部位於新澤西州霍姆德爾鎮，是一家基於互聯網協議語音 (VoIP) 的住宅電信服務提供商。 截至 2020 年，Vonage 的綜合收入為 12.5 億美元。透過 2013 年開始的一系列收購，Vonage 以前是一家以消費者為中心的服務提供商，擴大了其在企業對企業市場的影響力。 Vonage 的產品包括統一通訊、聯絡中心應用程式和通訊 API。
SimpleTexting
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唯一的一體化簡訊服務。我們讓發送簡訊行銷活動或與客戶進行一對一對話變得簡單、快速且經濟實惠。
Plasmic
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您的技術堆疊的視覺建構器。創建令人驚嘆的視覺內容和頁面，將無程式碼無縫整合到您的程式碼庫中。解鎖您的團隊並快速出貨。
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EngageBay 是一款經濟實惠的一體化行銷、銷售、支援和免費 CRM 軟體，可供成長中的公司吸引網路訪客並轉化為滿意的客戶
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商業簡訊行銷軟體。使用我們易於使用的簡訊行銷軟體改變客戶體驗。隨時隨地發送通知、警報、提醒、確認和簡訊行銷活動。