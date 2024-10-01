替代項 - iSpot.tv
Hubspot
hubspot.com
HubSpot 提供完整的行銷、銷售、客戶服務和 CRM 軟體平台，以及方法、資源和支持，幫助企業更好地發展。開始使用免費工具，並隨著您的成長進行升級。 透過 Marketing Hub，您的所有行銷工具和數據都位於一個易於使用且功能強大的平台上。您將節省寶貴的時間並獲得提供個人化體驗所需的所有背景信息，從而大規模吸引和轉化合適的客戶。此外，行銷人員可以將資料置於他們所做的一切工作的中心，因為 Marketing Hub 是作為 HubSpot CRM 平台的一部分而建立的。使用完整的 CRM 平台時，行銷人員可以與銷售實現無與倫比的一致性，以證明投資回報率並驗證投資。無論是策略、服務或軟體...
Salesforce
salesforce.com
Salesforce.com, Inc.是一家美國雲端軟體公司，總部位於加州舊金山。它提供 (CRM) 客戶關係管理服務，還銷售一套互補的企業應用程序，專注於客戶服務、行銷自動化、分析和應用程式開發。 2020 年，《財星》雜誌根據員工滿意度調查，將 Salesforce 在「最適合工作的 100 家公司名單」中排名第六。
Mailchimp
mailchimp.com
Mailchimp 是一款專為小型企業打造的一體化行銷平台。透過報告和分析、行銷 CRM、電子郵件行銷活動、新聞通訊和內容管理等工具，您可以將客戶置於中心位置，從而更聰明地進行行銷並更快地發展業務。 Mailchimp 的行銷和 CRM 行動應用程式可協助您從第一天起就更聰明地進行行銷並更快地發展業務。無論您的工作地點如何，都可以存取所需的工具，並在幾分鐘內啟動並運行 - 無需任何經驗。有了 Mailchimp，您將永遠不會錯過進行銷售、吸引回頭客、尋找新訂閱者或分享您的品牌使命的機會。 使用 Mailchimp 用於： * 行銷 CRM - 透過 Mailchimp 的行銷 CRM 與您...
SEMrush
semrush.com
Semrush 是領先的線上可見性管理 SaaS 平台，使全球企業能夠運行搜尋引擎優化、按點擊付費、內容、社交媒體和競爭性研究活動，並從線上行銷中獲得可衡量的結果。 Semrush 為公司提供洞察和解決方案，幫助他們在各種行銷管道中建立、管理和衡量行銷活動。 Semrush，擁有超過 87,000 名付費客戶。 Semrush 的數字： - 8.08 億個桌面網域設定檔和3,210 萬個行動裝置設定檔- 平均每天抓取超過43 兆個反向連結和超過250 億個URL - 超過243 億個關鍵字和單一關鍵字的2000 萬個創意- 30% 的財富500 強公司使用Semrush 是他們的首選行銷工具
Microsoft Dynamics 365
microsoft.com
了解如何利用 Dynamics 365 變得更加敏捷，這是唯一能夠幫助每個人適應和創新的智慧業務應用程式組合。
Klaviyo
klaviyo.com
Klaviyo 透過智慧行銷自動化平台推動更智慧的數位關係，該平台由所有客戶推動，並從第一天起就進行了規模化設計。 Klaviyo 建立在靈活、即時的資料庫之上，集中了所有客戶資料（來自整個技術堆疊、任意時間長度、完整的詳細資訊），可以輕鬆創建、交付和優化令人難以置信的複雜和個人化體驗。電子郵件、簡訊、行動應用程式、評論、網路、付費廣告等等。使用 Klaviyo 加入超過 13 萬付費客戶的行列，提高轉換率和客戶終身價值，並以自己的方式成長。了解更多信息，請訪問 klaviyo.com。
CallRail
callrail.com
CallRail 讓各種規模的企業都能輕鬆地將更多潛在客戶轉變為更好的客戶。我們的行銷分析和業務通訊解決方案為超過 200,000 家企業提供服務，並與領先的行銷和銷售軟體集成，提供即時洞察，幫助我們的客戶充滿信心地進行行銷。
Looker
looker.com
Looker 正在為現代公司重塑商業智慧。 Looker 的工作方式與網路的工作方式相同：基於瀏覽器，其獨特的建模語言可讓任何員工利用最佳資料分析師的工作成果。 Looker 100% 在資料庫內運行，利用最新、最快的分析資料庫，即時取得真實結果。
Constant Contact
constantcontact.com
Constant Contact, Inc. 是一家網路行銷公司，總部位於馬薩諸塞州沃爾瑟姆，在科羅拉多州拉夫蘭設有辦事處；和紐約，紐約。 Constant Contact 提供電子郵件、社群媒體和活動行銷工具，協助小型企業擴大客戶群。
Nielsen
nielsen.com
尼爾森公司（自稱為尼爾森公司，以前稱為 ACNielsen 或 AC Nielsen）是一家全球行銷研究公司，全球總部位於美國紐約市。北美地區總部位於芝加哥。
Zoho Marketing Automation
zoho.com
行銷自動化軟體可實現更快的業務成長。 Zoho MarketingHub 是一款一體式行銷自動化軟體，可協助您成功管理跨多個管道的行銷活動。產生更多潛在客戶，將其轉化為客戶，並保留更長時間。
AgencyAnalytics
agencyanalytics.com
AgencyAnalytics 是唯一專為行銷代理商設計的報告平台。這個易於使用的平台可以節省您的時間，改善報告流程，並透過富有洞察力的報告和即時、可自訂的行銷儀表板來展示您的全面行銷影響力，給您的客戶留下深刻的印象。在單一、無縫的儀表板中連接和監控每個客戶的行銷管道。 AgencyAnalytics 與 80 多個平台集成，可追蹤和報告 SEO、PPC、呼叫追蹤、社交媒體、電子郵件行銷、電子商務、本地等，所有這些都為您的代理商提供完全白標。 AgencyAnalytics 還包括一整套 SEO 工具，旨在簡化和自動化您的代理商。每天追蹤排名、監控反向連結、執行技術 SEO 審核，並利用全套內...
Funnel
funnel.io
Funnel 是領先的行銷資料中心，旨在幫助行銷團隊掌握自己的績效。漏斗可以處理無聊的事情和繁重的工作，因此您可以專注於有趣的部分：發現如何改善您的行銷。借助 Funnel，您可以連接來自任何行銷平台的數據，使用任何視覺化工具或資料倉儲、組織和共享這些數據，而無需編寫任何程式碼。行銷資料中心是您行銷績效的單一事實來源。連接您的所有行銷數據漏斗讓您只需點擊幾下即可從 500 多個行銷和銷售平台收集數據。我們快速、可靠、免維護且強大的解決方案使您可以輕鬆地跨團隊、區域或品牌進行擴展。 。同時滿足最嚴格的治理、安全和控制標準。您的數據始終是最新的、完整的、準確的，並可供報告和分析。組織您的資料 透過...
Whatagraph
whatagraph.com
行銷人員擁有多個行銷來源、數百個正在運行的行銷活動以及需要管理和報告的客戶或利害關係人。連接所有數據、處理數據、發現見解並展示投資回報率是一項艱鉅的任務。 Whatagraph 是一款直覺的一體式行銷數據平台，可輕鬆消除行銷人員日常中與數據相關的手動工作和麻煩。您可以用一個平台取代多個緩慢且複雜的工具。與市場上的其他產品不同，Whatagraph 易於使用、可靠，並且使團隊中的任何人都可以快速輕鬆地處理數據（管理、混合和可視化跨渠道數據）：將所有營銷數據連接到一個單個集線器，無需第三方工具和連接器。透過無程式碼轉換來管理和組織非結構化、分散的跨渠道資料。對於行銷團隊中的任何人來說，無需分析技能...
Factors.AI
factors.ai
Factors.AI 幫助 B2B SaaS 行銷人員提高行銷投資報酬率、節省日常分析的時間和精力，並針對影響通路/收入的行銷活動提供重要見解。首先，Factors 透過無程式碼整合匯集了所有資料孤島 - 網站訪客資料、CRM、廣告平台、Clearbit 和 Search Console 資料。透過CRM 聯絡人/潛在客戶識別網站上的匿名訪客後，Factors 可以提供所有行銷指標的統一視圖、帶有投資回報率分析的多點觸控歸因、行銷和銷售管道分析，以及為B2B 行銷人員量身訂做的自動化見解。
Sprinklr
sprinklr.com
Sprinklr Service 是一個由AI 提供支援的雲端原生統一客戶服務平台，可在30 多個數位、社交和語音管道中實現無縫的客戶和代理體驗，並提供即時的可操作和可擴展的見解，從而無需任何其他單點解決方案。 * 使客戶能夠在他們喜歡的管道上與您的品牌互動，獲得一致的品牌體驗，從而讓客戶滿意。 * 為客服人員提供統一/360 度客戶視圖，並利用人工智慧的力量推薦最相關的回應，以提高客服人員的工作效率和體驗。 * 為主管提供有意義且可行的見解，以推動成長和卓越營運 * 透過可在整個企業範圍內擴展的即時聯絡中心洞察，幫助領導者發現成長、轉型和創新的機會。
Geckoboard
geckoboard.com
Geckoboard 是一款用於建立和共享即時業務儀表板的輕鬆工具。 Geckoboard 旨在幫助團隊領導為其團隊和整個組織提供即時數據，它直接與 80 多種不同的工具和服務集成，幫助您提取數據並在幾分鐘內向其他人展示專業外觀的儀表板。無需編碼或培訓。透過簡單的拖放式介面直接在瀏覽器中建立儀表板，並從無生氣的報告和電子表格中提取重要的數字、指標和 KPI。 Geckoboard 讓您的關鍵數據對每個人都更具吸引力，其視覺化效果讓任何人都能一目了然，並且會自動更新以始終保持最新狀態。使用狀態指示器突出顯示某些指標中值得注意的變化，這些指示器會引起人們對錶現高於或低於預期的數字的注意，並通過單擊...
Databox
databox.com
Databox 是一個易於使用的商業分析平台，適合成長型企業。它可以讓您輕鬆集中數據，以便您可以在一個地方查看整個公司的健康狀況。然後，它可以幫助您使用數據做出更好的決策並提高公司的績效。我們採用了複雜企業工具中常見的所有強大分析功能，並使成長中的企業可以使用它們。無需程式碼即可建立漂亮的自訂儀表板，因此您始終了解自己的表現。建立自動化報告以與您的團隊或客戶分享更新、儀表板和上下文。為每個團隊設定目標，並自動追蹤他們的進度。使用基準來了解您與類似公司的比較情況，並找到改進的機會。使用預測來預測未來績效並立即制定更好的計劃。並透過自訂電子郵件和 Slack 更新自動監控公司的績效。
SALESmanago
salesmanago.com
SALESmanago 是一個客戶參與平台，適用於渴望產生影響力的電子商務行銷團隊，這些團隊希望成為執行長精乾且強大、值得信賴的收入成長合作夥伴。我們的人工智慧驅動解決方案已被50個國家的2000多家中型企業以及沃達豐、鱷魚、新百倫和維多利亞的秘密等許多全球知名品牌採用。 SALESmanago 透過利用三個原則來實現收入成長最大化和改善電子商務 KPI 的承諾：(1) 客戶親密度，基於零資料和第一方資料創建真實的客戶關係； (2) 精準執行，透過超個人化提供卓越的全通路客戶體驗； (3) 成長智慧將人類和基於人工智慧的指導結合，實現務實、更快的決策，從而實現最大影響。更多資訊：www.sal...
Reportei
reportei.com
只需 3 秒即可建立社交媒體和數位行銷報告和儀表板。 查看來自 Instagram、Facebook、元廣告、YouTube、TikTok、LinkedIn、Google Analytics、Google Ads、Mailchimp、Hotmart、RD Station、Active Campaign、PhoneTrack、Search Console、Google 我的商家、Twitter、Pinterest 等的所有主要指標頻道全部在一個螢幕上。 不要在手動任務上浪費時間，透過數位行銷提高生產力和成果。立即嘗試，看看 Reportei 將如何優化您的工作方式。 --- 只需 3 秒...
ProQuo AI
proquoai.com
ProQuo AI 是一個由人工智慧驅動的品牌管理平台，行銷人員可以在其中即時制定品牌策略、測試創意資產並監控品牌績效。 ProQuo 每天與消費者互動，衡量他們對您的品牌、競爭對手和類別的真實感受。 ProQuo 的人工智慧會分析每一次互動的數據，產生客製化的行動計劃，確保您實現品牌目標 - 無論是轉換非用戶、尋找空白空間還是擴大市場份額。包括 Clorox、Harry’s、Expedia、Tatcha 和 Keurig Dr Pepper 在內的數百個品牌都在使用 ProQuo 來成長。
Ascent360
ascent360.com
Ascent360 是一個數據驅動的行銷自動化平台，為您提供 360 度客戶視圖，使您能夠透過清理資料、細分受眾和個人化自動化行銷活動來加速銷售並最大限度地保留客戶。將客戶數據轉化為銷售額從未如此簡單。
ROI Hunter
roihunter.com
ROI Hunter 是一個產品績效管理 (PPM) 平台。該平台使零售商能夠了解其單一產品在整個產品生命週期中的表現，從而使他們能夠透過做出更好、更明智的決策來最大化利潤。常見的零售營運結構（購買、採購、行銷、行銷和分銷）對產品的看法都不同，並使用不同的指標來管理其活動。我們發現行銷與組織其他部門之間的摩擦最大，因為很難將行銷工作分解到 SKU 級別，也很難使 SKU 級別的數據在行銷中具有可操作性。這導致真正的促銷成本沒有計入產品利潤，從而導致對不良產品的過度投資和對潛在優質產品的投資不足。產品效能管理透過將跨行銷管道的產品資料與有關 SKU 的業務資料結合，創建真實產品效能的綜合視圖，克...
DashThis
dashthis.com
如果您正在尋找具有您所需功能的數位行銷報告工具，並且沒有複雜的「額外」內容，那麼 DashThis 非常適合您！我們與 30 多個資料來源集成，對於其他一切，我們有漂亮的 CSV 檔案管理器，可以幫助您添加您可能想要在儀表板中包含的任何其他資料。最重要的是，我們以令人驚嘆的客戶支援而聞名。您不會孤單地擁有一個工具和幾篇幫助中心文章（不過，如果您願意的話，那也沒關係！）。如果您需要的是我們團隊中的專職成員，確保您立即啟動並運行，並且隨時可以在您需要時回答問題，那麼這正是您所得到的！
Vaizle
vaizle.com
Vaizle 是一款行銷分析套件，旨在增強行銷經理和行銷代理商的能力。它可以幫助公司視覺化複雜的行銷分析數據並做出數據驅動的明智決策。該套件提供了一系列社交媒體和廣告分析功能，使行銷人員的日常生活變得更加輕鬆。以下是Vaizle 客戶如何使用該工具來提高生產力並擴大營銷運營規模以實現盈利： 1. 從營銷數據中快速獲取可行的見解2. 在單個實時儀表板中可視化來自多個渠道的營銷數據3. 透過使用數據連接器自動更新行銷來節省時間報告4. 為領導層和客戶創建白標行銷報告5. 透過保持制衡有效擴大行銷營運規模社交媒體分析和數據連接器： 1. 元數據：Facebook 和Instagram 2 . You...
Magnetiq
magnetiq.io
Magnetiq - 世界上最好的啟動管理軟體。管理聯絡人、活動、時裝秀、電子郵件活動、數位展廳、線上新聞編輯室。
MoEngage
moengage.com
MoEngage 是一個以洞察為導向的客戶參與平台，受到超過 1,200 個全球消費品牌的信賴，例如 Ally Financial、McAfee、7-11、三星、Flipkart、達美樂、雀巢、德國電信、Airtel 等。來自超過 35 個國家的數位優先品牌和企業品牌使用 MoEngage 每月為超過 12 億客戶提供數位體驗，每天發送 32 億則訊息。 MoEngage 在 10 個國家設有辦事處，並獲得高盛資產管理公司、B Capital、Steadview Capital、Multiples Private Equity、Eight Roads、F-Prime Capital、Matri...
Otterfish
otterfish.com
Otterfish 是創建和運行 Facebook 廣告和 Instagram 廣告的最簡單方法。我們專門為那些難以找到時間或技能進行數位行銷的中小企業打造了它，Otterfish 讓您團隊中的任何人都可以輕鬆運行高性能廣告！該軟體提供廣告創建、發布、受眾測試、效果追蹤等功能。提供免費計劃，立即嘗試。
Supermetrics
supermetrics.com
您的所有行銷數據，無論您何時需要。 Supermetrics 簡化了來自 100 多個銷售和行銷平台的資料傳輸到行銷人員用來做出更好決策的分析和報告工具的過程。透過 Supermetrics，企業可以將 Facebook 廣告、Google Analytics 和 Instagram 等行銷和銷售平台的孤立資料聚合到他們的首選報告、分析和儲存平台 - 無論是 BI 工具、電子表格還是資料視覺化工具、資料湖或資料倉儲。結果是您可以更深入地了解行銷數據，透過消除手動複製/貼上節省大量時間和成本，並根據數據支援的決策提高行銷績效。 Supermetrics 讓行銷人員以及支援他們的分析師和工程師能夠...
HoneyStack
hockeystack.com
HockeyStack 是領先的 B2B 分析和歸因平台。 HockeyStack 連接您的所有平台，清理您的數據，並讓您衡量推動管道的因素並視覺化買家旅程。端對端 SaaS 分析。 HockeyStack 是 SaaS 分析工具，可統一行銷、產品、收入和銷售數據，以發現隱藏的見解，例如行銷活動的 LTV 或每個行銷管道的流失率。 8x8、ActiveCampaign 和 Cognism 等公司的數百個收入團隊正在使用 HockeyStack 來推動更多管道並更快地完成交易。