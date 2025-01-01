替代項 - Acadle

Moodle

Moodle

moodle.org

Moodle是一個開源的學習管理系統，支持課程管理、用戶角色分配及離線學習，適用於多種教育環境。

D2L Brightspace

D2L Brightspace

d2l.com

D2L Brightspace 是一個綜合學習平台，支持不同階段的個性化學習，並提供數字工具和學習分析以提升教育效果。

Rippling

Rippling

rippling.com

Rippling是一個綜合平台，使企業能夠在全球範圍內同時管理人力資源、IT和財務系統。

Open LMS

Open LMS

openlms.net

Open LMS是一個可定制的學習管理系統，提供課程管理、個性化學習路徑和報告分析，適用於各種教育和企業環境。

Paycom

Paycom

paycom.com

Paycom是一個基於雲的HR和工資管理平台，提供簡化薪資、人才管理和員工自助服務的功能。

Paylocity

Paylocity

paylocity.com

Paylocity是一個全面的人力資源與薪資軟體，簡化薪資管理、員工自助服務及人才管理，並提供各種整合功能。

ServiceNow

ServiceNow

servicenow.com

ServiceNow是一個雲端平台，提供IT服務管理、客戶服務以及人力資源等管理操作，幫助企業簡化工作流程和服務交付。

Thinkific

Thinkific

thinkific.com

Thinkific是一個創建和管理在線課程及社區的平台，支持多種內容格式，並提供跟踪學生進度的工具。

Skillsoft

Skillsoft

skillsoft.com

Skillsoft是一個企業學習平台，提供針對技能缺口的培訓、個性化學習路徑和進度跟踪工具，幫助員工發展技能。

Sana AI

Sana AI

sana.ai

Sana是一個人工智慧學習平台，幫助組織訪問和共享知識，自動化行政任務，並提供定制化學習體驗與分析功能。

TalentLMS

TalentLMS

talentlms.com

TalentLMS是一款雲端學習管理系統，用於創建和管理在線培訓，支持多種內容格式和學習方式，並提供強大的分析功能。

KodeKloud

KodeKloud

kodekloud.com

KodeKloud是一個在線學習平台，專注於IT和DevOps的實踐技能，提供課程和動手實驗室以提升技術能力和職業發展。

LearnDash

LearnDash

learndash.com

LearnDash是一個強大的WordPress學習管理系統，使用戶能夠輕鬆創建、管理和銷售在線課程。

Zoho Learn

Zoho Learn

zoho.com

Zoho Learn是一個雲端學習管理平台，幫助企業集中管理知識、創建課程及追蹤學習進度。提供互動內容和評估工具。

iSpring Learn

iSpring Learn

ispringsolutions.com

iSpring Learn是一個全面的在線培訓平台，支持企業建立培訓計劃和促進學習文化，並提供自訂課程和詳細報告功能。

Schoox

Schoox

schoox.com

Schoox是一款工作場域學習管理軟體，幫助員工提升技能，提供各種教育內容的創建、管理與交付，並支持個性化學習路徑和社交學習。

Paycor

Paycor

paycor.com

Paycor是一款全面的人力資源管理應用，提供統一的平台來管理工資、人才、勞動力和福利，並自動化相關流程。

LearnWorlds

LearnWorlds

learnworlds.com

LearnWorlds是一個輕量級的學習管理系統，幫助企業創建、管理及銷售在線課程，並提供個性化的學習體驗。

Showpad

Showpad

showpad.com

Showpad是一個內容管理和銷售支持平台，幫助銷售團隊獲取和管理內容，以促進與買家的互動和提升收入。

Trainual

Trainual

trainual.com

Trainual是一個雲端培訓管理平台，幫助組織記錄和分享標準操作程序及培訓內容。

Coassemble

Coassemble

coassemble.com

Coassemble是一個用於創建和提供線上培訓的平臺，支援互動課程製作和學習效果追蹤。

Degreed

Degreed

degreed.com

Degreed是學習與職業發展平台，使用戶能夠評估技能、獲取培訓材料並縮小技能差距，促進持續學習和員工成長。

ProProfs

ProProfs

proprofs.com

ProProfs是一個SaaS應用，提供培訓、測驗、調查和客戶關係管理工具，幫助組織提升學習和客戶滿意度。

Docebo

Docebo

docebo.com

Docebo是一個雲端學習管理系統，提供在線培訓與學習追蹤，支援多種學習方式並可與第三方應用整合。

Litmos

Litmos

litmos.com

Litmos是一款雲端學習管理系統，提供創建、部署及評估學習課程的工具，幫助企業有效進行員工培訓。

Disco

Disco

disco.co

Disco是一個學習社區平台，幫助創建者管理社區、提供學習路徑及促進成員互動。

SkillsBoard

SkillsBoard

skillsboarding.com

技能板是一個管理技能學習和發展的工具，提供進度跟踪、目標設定及協作反饋功能，幫助用戶提升專業和個人能力。

LearnUpon

LearnUpon

learnupon.com

LearnUpon是一款學習管理系統（LMS），為企業提供有效的培訓經驗，支持內容創建及學習進度追蹤。

MangoApps

MangoApps

mangoapps.com

MangoApps是統一的員工體驗平台，結合內聯網、培訓、團隊合作和內容管理，簡化組織內的溝通與工作流程。

Cloud Assess

Cloud Assess

cloudassess.com

雲評估是一個實時培訓和評估平台，支持技術和軟技能的培訓，並提供靈活的學習經驗和社會學習特徵。

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