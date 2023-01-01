替代項 - Abun
TextCortex
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一款 AI 工具即可撰寫您的所有內容。 行銷、銷售和網站文案只需幾秒鐘即可完成。由尖端人工智慧提供支援。整合於 1000 多個平台。
VideoDubber.ai
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免費的人工智慧視訊翻譯、配音、語音複製和文字轉語音服務。與我們一起輕鬆擴展到 150 多種語言，將您的受眾規模擴大 10 倍！
AutoWrite
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編寫可閱讀人類內容的完整 SEO 內容的人工智慧。 AutoWrite是SEO寫作的最佳AI助手。
Wondershare Virbo
virbo.wondershare.com
Wondershare Virbo 是一款可在 Windows、iOS 和 Android 裝置上使用的 AI 頭像影片產生器。在幾分鐘內輕鬆將文字轉換為超過 120 多種聲音和語言的專業發言人影片。
StorifyMe
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用於使用者參與的一體化平台，為任何行動或網站平台提供行動原生、全螢幕、沉浸式格式。 StorifyMe 讓客戶能夠創建和發布高度個人化、視覺震撼的互動故事、短片、快照和廣告，以吸引受眾、提高轉換率並增加收入。 StorifyMe Editor 易於使用、直觀，並提供大量免費且可自訂的模板，讓故事創建過程變得更加容易。 StorifyMe 有機會將 StorifyMe Stories 整合到從行動裝置到網路的任何平台，StorifyMe 是一種以人們喜愛的形式進行內容分發的全方位解決方案！
TurboWrites
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TurboWrites 是一款由人工智慧驅動的內容編寫工具，可讓您快速且有效率地創建高品質、SEO 友善的內容。它使用先進的機器學習演算法來產生獨特且引人入勝的內容，用於多種用途，例如網站複製、部落格文章、社交媒體更新等。透過 TurboWrites，您可以簡化內容建立流程，節省時間和精力，同時確保為受眾帶來最大影響。無論您是文案撰稿人、部落客、行銷人員還是企業主，TurboWrites 都可以幫助您創建引人注目的內容，與目標受眾產生共鳴並推動結果。那為什麼還要等呢？立即註冊 TurboWrites，將您的內容創作遊戲提升到新的水平！
WriterX
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WriterX 是一款一體化內容寫作應用程序，可協助您編寫最好的內容。它擁有創建熱門內容所需的所有工具，並且其易於使用的介面使上手變得輕而易舉。有了 WriterX，您一定會主宰網路！
Quickblog
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Quickblog 幫助部落客和內容機構創建無膨脹的博客，這些博客在 Google 上具有優先排名，而無需花費時間和金錢進行主題編碼、編輯或設計。
Blog Cutter
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使用 Blog Cutter 的 AI 文章和部落格工具提升您的 SEO。提高網站的知名度。今天就開始吧！
The Happy Beavers
thehappybeavers.com
透過 The Happy Beavers 的內容行銷解決方案釋放人工智慧的力量。產生、編輯和翻譯高品質的內容。提升您的內容策略並更有效地與受眾互動。立即嘗試我們的人工智慧工具，更快地創建頂級內容！
CarbonCopy
carboncopy.pro
Carboncopy 是一款人工智慧編寫工具，可協助行銷人員、部落客、社群媒體經理和新創公司產生文案、產品描述等！
Brojure
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使用最直觀的視覺敘事軟體 Brojure 創建引人入勝的內容、提案、簡報等。 Brojures 範本設計和簡單的介面可讓您輕鬆為您的品牌和客戶創建、共享和追蹤迷人的視覺故事 - 無需設計師。
Contentware
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ontentware 是一個人工智慧驅動的加速器，可以在幾分鐘內產生高影響力的行銷活動。這幾乎消除了廣告活動所創造的繁瑣、勞力密集過程。 Contentware 的獨特之處在於它可以產生整個行銷活動（而不僅僅是副本），為您和您的團隊節省大量時間。 Contentware 使用生成式 AI 和網頁連結產生完整的電子郵件和社交媒體貼文活動，以宣傳您的活動、網路研討會、出版物、部落格文章、文章、白皮書等。事實上，任何需要促銷的事情都可以創造活動。 Contentware 所寫的副本是專為行銷活動量身訂製的。但高品質的文案只是行銷活動的一個要素。 Contentware 也製作活動電子郵件和社群媒體貼...
NexMind
nexmind.ai
NexMind 是一個基於人工智慧的內容產生器和 SEO 自動化平台。它使用 NLP 和語義推薦在一分鐘內創建優化的長格式和短格式內容。為目標受眾提供個人化內容，提高網站流量並超越競爭對手。 NexMind 不僅是企業主的完美解決方案，也是想要快速產生和優化高品質內容的行銷代理商和文案撰稿人的完美解決方案。我們的目標是創建更聰明的搜尋機器人（稱為 SEO 自動化軟體），以簡化 SEO 流程。我們提供企業SEO平台，幫助品牌提升網站排名並提高知名度。
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與排名前 10% 的自由內容創作者結合無與倫比的技術和世界一流的營運支援來創作高端內容。 Contentoo 成立於 2017 年，是一個將排名前 10% 的內容創作者與（國際）公司的行銷部門聯繫起來的平台。如今，我們的自由職業社群包括內容行銷策略師、SEO 專家、成長行銷人員和其他自由工作者，他們可以透過我們的平台幫助您進行內容行銷。