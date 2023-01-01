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在擁有多種強化功能的視窗中不受干擾地執行應用程式。
無需切換瀏覽器，即可輕鬆管理與切換多個帳戶和應用程式。
將 Web 應用程式附加至功能表列 (匣) 中，即可透過鍵盤快速鍵來加以存取。
可將應用程式設為預設的電子郵件用戶端，還能安排視窗、控制通知等！
離開辦公桌時，可使用密碼或 Touch ID 來鎖定應用程式。
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不要使用會計軟體來管理您的訂閱。使用 Abowire 以正確的方式做到這一點！ Abowire 是在歐洲銷售訂閱的德國 Abo 平台。增加經常性收入並將技術營運成本降低 4 倍 管理訂閱者入職、付款和發票、多種計費和定價等。透過銷售 B2B 和 B2C 客戶的訂閱，利用我們的多租戶解決方案來增強您的組織。我們的專家隨時準備協助您發展業務。
網站： abowire.com
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