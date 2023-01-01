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使用 WebCatalog 上「9teams」的 Mac、Windows、Linux 版傳統型應用程式來改善您的體驗。

在擁有多種強化功能的視窗中不受干擾地執行應用程式。

無需切換瀏覽器，即可輕鬆管理與切換多個帳戶和應用程式。

將 Web 應用程式附加至功能表列 (匣) 中，即可透過鍵盤快速鍵來加以存取。

可將應用程式設為預設的電子郵件用戶端，還能安排視窗、控制通知等！

離開辦公桌時，可使用密碼或 Touch ID 來鎖定應用程式。

封鎖廣告，阻止追蹤程式存取您的個人資料，並提升網站速度。

在 9TEAMS，我們幫助 ERP 團隊掌握實施情況。我們的「最先進的雲端解決方案」允許大型混合團隊組織工作並讓所有相關利害關係人參與。這個高度可擴展的平台使協調和後續工作變得輕而易舉。它匯集了所有利害關係人、資訊、任務、問題、請求和場景。是否精通技術、內部或外部；節省時間、展現合規性並完成工作！您很快就能啟動並運行。

網站： 9teams.com

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