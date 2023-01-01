1time 是一個針對專業服務公司的線上時間追蹤系統。它將減少您在公司的非計費時間。每位員工都會收到關於記錄時間的提醒—沒有人需要對時間表的完成進行微觀管理

網站： 1timetracking.com

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