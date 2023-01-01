WebCatalog
1paragraph

1paragraph

1paragraph.app

使用 Web 應用程式

還沒安裝 WebCatalog 嗎？請下載 WebCatalog

使用 WebCatalog 上「1paragraph」的 Mac、Windows、Linux 版傳統型應用程式來改善您的體驗。

在擁有多種強化功能的視窗中不受干擾地執行應用程式。

無需切換瀏覽器，即可輕鬆管理與切換多個帳戶和應用程式。

將 Web 應用程式附加至功能表列 (匣) 中，即可透過鍵盤快速鍵來加以存取。

可將應用程式設為預設的電子郵件用戶端，還能安排視窗、控制通知等！

離開辦公桌時，可使用密碼或 Touch ID 來鎖定應用程式。

封鎖廣告，阻止追蹤程式存取您的個人資料，並提升網站速度。

1paragraph 是 ePub 和網頁的閱讀器。對於每一篇文本，它都會儲存您閱讀的最後一段，在庫視圖中顯示該段落，並在您打開書籍時滾動到該段落。在庫視圖中，文字按上次閱讀時間排序。

網站： 1paragraph.app

免責聲明：WebCatalog 與 1paragraph 並無任何相互隸屬、關聯、授權或認可之關係，亦非彼此的正式合作夥伴。所有產品名稱、標誌及品牌均為各自所有者的財產。

您可能也會喜歡

Open Library

Open Library

openlibrary.org

Speechify

Speechify

app.speechify.com

Feedbin

Feedbin

feedbin.com

Flow

Flow

app.flowoss.com

Reader Mode

Reader Mode

readermode.io

Tolino Webreader

Tolino Webreader

webreader.mytolino.com

myON

myON

myon.com

Internet Archive

Internet Archive

archive.org

Dropbox DocSend

Dropbox DocSend

docsend.com

LibraryThing

LibraryThing

librarything.com

PocketBook Cloud

PocketBook Cloud

cloud.pocketbook.digital

Thread Reader

Thread Reader

threadreaderapp.com

    產品

    技術支援

    公司

    法律資訊

    © 2023 WebCatalog Pte. Ltd.

    我們使用 Cookie 來提供並改善網站的功能。使用我們的網站，即表示您同意使用 Cookie。

    隱私權政策