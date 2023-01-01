Princesses Emergency Room
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《公主急诊室》是一款由Idea Studios 制作的换装游戏。加入医院的医生团队，帮助所有公主解决紧急情况！笨手笨脚的摔倒、感冒……这就是你大显身手的机会！确保公主们焕然一新，让医院看起来比以往更加美丽！使用鼠标光标选择、拖动和移动对象。公主急诊室由 Idea Studio 创建。免费在 Poki 上玩他们的一些其他游戏：Eliza Mall Mania、Just Married！家居装饰、我的完美婚礼、独角兽生日惊喜、艾莉和本：约会之夜、米鲁娜的冒险：过滤器狂热、名人好友节日乐趣、艾莉的惊喜生日派对、从公主到影响者、爱情寻找者简介、奥利去往-学校、摄影爱好者惊喜、公主恶作剧战争改头换面、假小子公主街头艺术、超级英雄相似大赛、卷曲旅行指南、双胞胎冒险：阁楼惊喜、恶棍奎因：我的绘画作品集和你的爱情计算器公主急诊室都可以在桌面上播放并在您的手机上免费访问 Poki：公主急诊室
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