艾莉的惊喜生日派对是Idea Studios制作的一款休闲装扮游戏。艾莉的生日即将到来，她的朋友们决定为她举办一个盛大的惊喜派对。作为镇上最受欢迎的女孩，您负责在完成自己的化妆和服装后确保您的朋友看起来很漂亮。您还需要选择合适的礼物，让今天成为艾莉一生中最美好的夜晚。快来展示一下你是多么优秀的朋友吧！用鼠标左键选择发型和衣服。艾莉的惊喜生日派对是由 Idea Studios 打造的。在 Poki 上玩他们的其他游戏：艾莉和本：约会之夜、名人好友节日乐趣、刚刚结婚！家居装饰、爱情寻找者简介以及从公主到影响者。

网站： poki.com

免责声明：WebCatalog 与 Ellie’s Surprise Birthday Party 没有任何附属、关联、授权、认可关系，也没有以任何方式正式关联。所有产品名称、徽标和品牌均为其各自所有者的财产。