Oodlegobs 是 Nitrome 制作的一款动作平台游戏。一开始你控制的是一个小球，但很快你就会控制一大群。使用数字的力量通过关卡！游戏中的控制说明该游戏由 Nitrome 创建为 Flash 游戏，后来由 AwayFL 在 HTML5 中为 Poki 进行模拟。在 Poki 上玩 Nitrome 的其他 Flash 游戏： Swindler 2、Avalanche、Cave Chaos 2、Enemy 585、Silly Sausage、Swindler、Coil、Cold Storage、Twin Shot 2、Bad Ice-Cream、Bad Ice-Cream 2、Bad Ice-Cream 3 、洞穴混乱、叛变、天线、双发、测试对象绿色和测试对象蓝色

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