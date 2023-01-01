EvoWorld io (FlyOrDie io)
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EvoWorld io（以前称为 FlyOrDie）是一款多人生存游戏，您从一只微小的苍蝇开始，有潜力长大！寻找你需要的食物，以进化成更大更强的动物。远离你的天敌，因为所有的进化都有掠食者，你必须避免成为某人的零食。每次进化时一定要检查你的特殊能力，它们可以在困难的情况下帮助你！使用鼠标或箭头键来控制你的角色并吃掉你必须吃的东西才能成长并进化成下一个物种。屏幕顶部是你可以吃来进化的东西的图像。 EvoWorld io - 以前称为 FlyOrDie，由 Pixel Voice 创建。
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