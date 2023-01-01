EvoWorld.io 是一款多人生存游戏，以前称为 FlyOrDie.io。你从一只小苍蝇开始，随着你吃更多的食物而升级。随着你的发展，其他玩家也会成为你饮食的一部分。每个级别都有新的特殊能力和更多的东西可以吃。选择很简单，要么飞，要么死！

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