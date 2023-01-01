替代项 - Zoho Marketing Automation
Hubspot
hubspot.com
HubSpot 提供完整的营销、销售、客户服务和 CRM 软件平台，以及方法、资源和支持，帮助企业更好地发展。开始使用免费工具，并随着您的成长进行升级。
Salesforce
salesforce.com
Salesforce.com, Inc.是一家美国云软件公司，总部位于加利福尼亚州旧金山。它提供 (CRM) 客户关系管理服务，还销售一套互补的企业应用程序，专注于客户服务、营销自动化、分析和应用程序开发。 2020 年，《财富》杂志根据员工满意度调查，将 Salesforce 在“最适宜工作的 100 家公司名单”中排名第六。
Mailchimp
mailchimp.com
Mailchimp 是一个美国营销自动化平台和电子邮件营销服务。该平台是其运营商 Rocket Science Group 的商业名称，该公司是一家美国公司，由 Ben Chestnut 和 Mark Armstrong 于 2001 年创立，Dan Kurzius 后来加入。 “Mailchimp 以其最受欢迎的电子贺卡角色命名，于 2001 年推出，多年来一直是一个副项目，每月收入几千美元。” Mailchimp 最初是一项付费服务，并于 2009 年添加了免费增值选项。一年之内，其用户群从 85,000 人增长到 450,000 人。到 2014 年 6 月，它每月代表用户发送超过 ...
SEMrush
semrush.com
SEMrush 提供 SEO、PPC、内容、社交媒体和竞争性研究的解决方案。受到全球超过 6000000 名营销人员的信赖
Microsoft Dynamics 365
microsoft.com
了解如何利用 Dynamics 365 变得更加敏捷，这是唯一能够帮助每个人适应和创新的智能业务应用程序组合。
Looker
looker.com
Looker 是一款商业智能软件和大数据分析平台，可帮助您轻松探索、分析和共享实时业务分析。
CallRail
callrail.com
电话和网络表单的跟踪和分析。优化您的营销并提高 PPC、SEO 和线下广告活动的投资回报率。
Constant Contact
constantcontact.com
Constant Contact, Inc. 是一家在线营销公司，总部位于马萨诸塞州沃尔瑟姆，在科罗拉多州拉夫兰设有办事处；和纽约，纽约。 该公司成立于1995年，后于2015年出售给Endurance International。
Databox
databox.com
业务分析平台旨在帮助您了解业务状况。来自云服务、电子表格、数据库的 KPI 集中在一处。
AgencyAnalytics
agencyanalytics.com
SEO、PPC、社交、电子邮件、评论和通话跟踪仪表板
Funnel
funnel.io
支持从任何营销或广告数据源收集数据，并将营销数据转换为自动化营销报告。
Whatagraph
whatagraph.com
Whatagraph 是用于营销分析和社交媒体报告的最直观的报告工具。立即开始免费试用！无需抄送。
Supermetrics
supermetrics.com
使用 Supermetrics 将您的营销数据转移到 Google Sheets、Google Data Studio、Microsoft Excel、Google BigQuery、Snowflake 等中。
HoneyStack
hockeystack.com
端到端 SaaS 分析。 HockeyStack 是一款 SaaS 分析工具，可统一营销、产品、收入和销售数据，以发现隐藏的见解，例如营销活动的 LTV 或每个营销渠道的流失率。无需设置。没有代码。免费试用
CleverTap
clevertap.com
CleverTap 是一家基于 SaaS 的客户生命周期管理和移动营销公司，总部位于加利福尼亚州山景城。该公司成立于 2013 年 5 月，为 8,000 多家公司提供移动应用分析和用户参与产品，包括索尼、沃达丰、Carousell、DC Comics、Go-Jek、BookMyShow 和 DealsPlus。该公司得到了红杉资本、Tiger Global Management、Accel Partners 和 Recruit Holdings 的支持。
Woopra
woopra.com
分析并可视化从首次营销接触到产品使用的整个客户旅程。立即注册我们的免费计划。
MoEngage
moengage.com
MoEngage 是一个全栈解决方案，包括强大的客户分析、自动化跨渠道参与和人工智能驱动的个性化。
Terminus
terminusplatform.com
Terminus 可让您向合适的受众传递个性化消息，无论他们身在何处。
Reportei
reportei.com
只需 3 秒即可创建社交媒体和数字营销报告和仪表板。 查看来自 Instagram、Facebook、元广告、YouTube、TikTok、LinkedIn、Google Analytics、Google Ads、Mailchimp、Hotmart、RD Station、Active Campaign、PhoneTrack、Search Console、Google 我的商家、Twitter、Pinterest 等的所有主要指标频道全部在一个屏幕上。 不要在手动任务上浪费时间，通过数字营销提高生产力和成果。立即尝试，看看 Reportei 将如何优化您的工作方式。 --- 只需 3 秒...
CallTrackingMetrics
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证明投资回报率。 增加转化。 增加收入。 跟踪并归因每个线上和线下销售线索，准确确定是哪个营销活动在推动它。
Factors.AI
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Factors.ai 是一个端到端营销分析和归因平台，跨数据孤岛集成，以提供可操作的、符合隐私要求的、人工智能驱动的见解。现在试试！
SALESmanago
salesmanago.com
唯一的无代码、人工智能驱动的 CDXP，具有本地构建和集成的超个性化营销执行渠道。
GoSquared
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通过营销自动化、实时聊天和实时分析来发展您的业务。
Dataslayer
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数字营销报告变得简单。在几秒钟内将所有 Digital MK 数据导入 Google Sheets、Data Studio、商业智能平台（Power BI、Tableau、Qlik、JSON）和 BigQuery。最好的 Supermetrics 替代方案。
Pathmatics
pathmatics.com
Pathmatics 广告商数据库和数字营销情报平台为竞争对手的数字广告策略带来透明度。
Maropost
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电子邮件营销、短信、移动、旅程和电子商务 - 所有工具都可以扩展和简化您与客户的联系、营销和销售方式！
Growth Channel
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增长渠道通过清晰的角色、渠道和数据驱动的增长策略生成个性化的增长营销计划。由 GPT-3 技术提供支持。
DashThis
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自动化营销报告的简单方法！在几秒钟内获得精美的自动化营销、分析、SEM 和 SEO 报告。开始免费试用看看！
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Magnetiq - 世界上最好的启动管理软件。管理联系人、活动、时装秀、电子邮件活动、数字展厅、在线新闻编辑室。
Otterfish
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Otterfish 是创建和运行 Facebook 广告和 Instagram 广告的最简单方法。我们专门为那些难以找到时间或技能进行数字营销的中小企业打造了它，Otterfish 让您团队中的任何人都可以轻松运行高性能广告！该软件提供广告创建、发布、受众测试、效果跟踪等功能。提供免费计划，立即尝试。
Marquiz.io
marquiz.io
Marquiz 是一个在线平台，旨在帮助各种规模的企业创建引人入胜的营销测验和调查、收集反馈并推动销售。 Marquiz 提供用户友好的拖放式测验构建器、各种独特的测验模板以及每个测验的免费统计数据。这些功能使您可以轻松创建、编辑和分析您的自定义测验。 Marquiz 的定价计划基于每月产生的销售线索数量，这意味着它们是为满足您独特的业务需求而量身定制的，无论您运营的是小型团队还是大型组织。注册 www.marquiz.io，了解 Marquiz 如何帮助您的企业扩展其营销策略。
Vaizle
vaizle.com
Vaizle 是一款营销分析套件，旨在增强营销经理和营销机构的能力。它可以帮助公司可视化复杂的营销分析数据并做出数据驱动的明智决策。该套件提供了一系列社交媒体和广告分析功能，使营销人员的日常生活变得更加轻松。以下是 Vaizle 客户如何使用该工具来提高生产力并扩大营销运营规模以实现盈利： 1. 从营销数据中快速获取可行的见解 2. 在单个实时仪表板中可视化来自多个渠道的营销数据 3. 通过使用数据连接器自动更新营销来节省时间报告 4. 为领导层和客户创建白标营销报告 5. 通过保持制衡有效扩大营销运营规模 社交媒体分析和数据连接器： 1. 元数据：Facebook 和 Instagram 2...
TapClicks
tapclicks.com
TapClicks 是代理商、媒体公司和品牌的终极营销自动化平台。我们全面的工具套件，包括数据管理、报告、分析、工作流程管理、SEO 等，可提供更高的效率。
Mouseflow
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确定性地优化您的网站，而不是假设 了解用户旅程中每个接触点发生的情况。无需猜测。
WhatConverts
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营销机构和客户的潜在客户跟踪 唯一受到顶级 PPC 和 SEO 专业人士信赖的潜在客户跟踪和报告软件，可以为客户增加价值。
Act-On
act-on.com
专门从事 B2B、B2C 和电子邮件营销的营销自动化平台，旨在满足现代业务的实际需求。
VWO
vwo.com
VWO 是市场领先的 A/B 测试工具，快速发展的公司将其用于实验和转化率优化。
Cervinodata
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With Cervinodata online agencies and online teams save up to one day per week on data preparation and reporting. Cervinodata brings all your advertising performance data + Google Analytics together in one central database and keeps it up-to-date. Cervinodata promises: 1. No more unexpected interrupt...
ROI Hunter
roihunter.com
ROI Hunter is a product performance management (PPM) platform. The platform enables retailers to understand how their individual products perform throughout the product life cycle, allowing them to maximise their margins by making better, more informed decisions. Common retail operating structures (...
Xtremepush US
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Xtremepush is the most complete CRM solution on the market that enables iGaming companies to leverage real-time data, AI, and gamification to build, grow, and retain strong player relationships that drive conversion and loyalty through lifecycle-specific journeys at scale. All in one unified solutio...
Xtremepush EU
xtremepush.com
Xtremepush is the most complete CRM solution on the market that enables iGaming companies to leverage real-time data, AI, and gamification to build, grow, and retain strong player relationships that drive conversion and loyalty through lifecycle-specific journeys at scale. All in one unified solutio...
StoneShot
stoneshot.com
StoneShot是一家专注于金融服务的数字营销技术和服务提供商。 StoneShot 帮助繁忙的金融服务营销团队提高参与度并提升客户体验，同时最大限度地减少运营效率低下。他们的技术涵盖营销自动化、电子邮件营销、活动推广、内容自动化和基金文件分发。 StoneShot 与零售银行、机构银行和私人银行合作，从精品银行、快速发展的公司到全球领先品牌。 StoneShot 于 2001 年在伦敦成立，在伦敦、纽约和新加坡设有办事处，客户遍布超过 25 个国家/地区。
Actito
actito.com
Actito 是一家 SaaS 营销自动化公司，成立于 2000 年。当时，三位创始人希望弥合品牌与消费者之间的差距。因此，他们开始构建营销人员现在喜爱的软件。借助 Actito，您可以与全球数百、数千甚至数百万客户进行个性化互动。 Actito 的目标客户是希望通过一个易于使用的平台开展所有营销活动的大中型公司。您收集的所有客户数据都集中并整合到客户数据平台上，并可通过主要营销渠道（即电子邮件、移动设备和网络）定制、定位和个性化适时的消息。 Actito 完全符合欧洲最新的通用数据保护法规 (GDPR)，使营销人员能够专注于建立持久且有利可图的客户关系。 Actito 在比利时总部运营其欧洲...
Magnews
magnews.it
Magnews 是用于管理客户旅程和提高客户价值的一站式解决方案，从整体战略定义到单个活动和营销活动执行，从旅程设计开始，在连续的衡量和改进周期中。 Magnews 使营销和销售团队能够共同努力获取、转化、发展、吸引和重新激活客户，并增加他们的品牌价值。
InfiniGrow
infinigrow.com
InfiniGrow 通过衡量、预测和规划推动收入增长的营销工作，帮助 B2B 营销团队提高投资回报率。
WebEngage
webengage.com
WebEngage 是一款全栈保留操作系统，可简化全球 800 多个品牌的客户互动。该平台使企业能够通过各种数字渠道与用户建立个性化且有意义的关系。凭借其全面的工具和解决方案套件，WebEngage 使企业能够有效地了解、吸引和留住客户。 - 统一客户数据：WebEngage 使企业能够整合来自不同来源的客户数据，提供实时见解，并允许根据特定客户属性和行为对目标活动进行动态微细分。 - 多渠道旅程：借助 WebEngage 直观的拖放工作流程构建器，企业可以无缝设计和自动化多渠道客户旅程，确保跨电子邮件、短信、推送通知等渠道提供一致且个性化的体验。 - 有针对性的活动：WebEngage 使企...
Favikon
favikon.com
使用 Favikon 转变您的社交媒体策略：人工智能支持的创作者营销平台。 - 轻松释放社交媒体的潜力，发现完美的创作者。我们的过滤器使您能够根据您或客户的需求量身定制特定的利基市场。 - 利用人工智能丰富的创作者档案进行精确分析并最大程度地影响您的营销活动，从而优化您的投资回报率。 - 通过创作者跟踪 (AI) 保持自动化行业监控的领先地位，并成为第一个发现趋势和新兴创作者的人。不再需要花费大量时间在网络上搜索更新 - 现在，所有帖子都可以方便地跟踪。
Netcore Cloud
netcorecloud.com
Netcore Cloud 的客户参与和体验平台（以前称为 Netcore Smartech）是一个一站式增长平台，使营销人员、增长和产品经理能够跨多个接触点与客户进行强有力的对话。在 AI/ML 的支持下，Netcore Cloud 使网站和移动应用品牌能够推动全渠道增长。该平台提供： - 通过拼接线上和线下渠道的用户数据，可操作的统一客户档案。 - 由机器学习支持的数据分析，有助于通过实时报告和产品分析，在正确的时间自动向正确的用户群体交付个性化多渠道营销活动。 - 以人工智能为主导的推荐引擎，让用户轻松发现相关产品，并进一步个性化用户旅程每个阶段的体验。 - 一个无代码平台，可提高速度和...
Digivizer
digivizer.com
Digivizer 是一个综合分析平台，旨在帮助企业充分利用数字营销投资。我们的平台使任何规模的企业都可以在一个易于遵循的仪表板中查看所有社交、搜索、付费和网络性能见解，而无需离开平台。借助 Digivizer，营销人员可以快速做出基于数据的决策，决定将资金和精力放在哪里。 Digivizer 提供免费计划和各种其他付费计划，包括针对影响者报告、机构和跨学科团队的更高级功能，可以选择适合各种形状和规模的所有企业。您可以在下面的定价部分比较这些计划和包含的内容。为什么选择数字化仪？我们的平台所提供的产品的承受能力处于市场领先地位。通过集成几乎所有主要的社交媒体、广告管理器和网络工具，您可以获得 ...
DemandJump
demandjump.com
DemandJump 向您展示要创建的确切内容，以提高第一页排名并推动成果。通过一键式 SEO 内容简介，针对任何主题编写排名内容从未如此简单。
Emarsys
emarsys.com
Emarsys 现已成为 SAP 公司，为数字营销领导者和企业主提供唯一的全渠道客户参与平台，旨在加速业务成果。通过快速将所需的业务成果与经过验证的全渠道客户参与策略（从行业领先品牌众包）结合起来，我们的平台使您能够加快实现价值的速度，提供卓越的一对一体验并快速产生可衡量的结果。 Emarsys 是全球 1,500 多家客户的首选平台。加入数以千计的领先品牌的行列，他们相信 Emarsys 能够提供其业务所需的可预测的盈利成果以及客户应得的高度个性化的全渠道体验。欲了解更多信息，请访问 www.emarsys.com
Rockerbox
rockerbox.com
Rockerbox 为营销人员提供从启动到规模化的全过程的支持，帮助他们轻松查看和评估渠道有效性。我们为聪明的营销人员构建了平台，帮助他们更智能地支出、分析、扩展、测试和营销。 Rockerbox 可帮助您执行更好的渠道内优化，并停止在表现不佳的渠道上浪费金钱。我们消除了构建干净、可操作数据的烦恼，使您无需额外的技术资源即可实现目标。没有一种方法是完美的，这就是 Rockerbox 使用多种方法的原因。我们结合了基于规则的归因、多点触控归因、光环分析、地理提升、渠道内测试、增量和媒体混合建模，为您提供最完整、最准确的客户旅程视图。
Visitor Queue
visitorqueue.com
Visitor Queue 是一款 B2B 潜在客户生成和网站个性化软件，旨在为您的销售团队提供有关网站访问者的见解，同时为他们提供独一无二的网站体验。通过我们的潜在客户开发服务，识别访问您网站的企业的名称、联系方式和用户数据。推销电话和猜测的日子已经一去不复返了，我们为您的销售团队提供已经对您的产品和/或服务表现出兴趣的热门线索。 98% 的网站访问者从您的网站上消失得无影无踪，您是不是该找出他们是谁了？通过我们新的网站个性化功能，以独特的方式对待您的网站访问者。根据公司详细信息（例如地理位置、公司规模，甚至他们的名称）为访问者提供网站的自定义视图。根据他们的素质向他们展示相关的案例研究、用...
RollWorks
rollworks.com
RollWorks 是 NextRoll 的一个部门，为各种规模的雄心勃勃的 B2B 公司提供基于帐户的平台，以协调其营销和销售团队并自信地增加收入。 RollWorks 平台由机器学习和广泛的帐户数据基础提供支持，可帮助您识别目标帐户，通过数字广告、网络个性化、电子邮件签名和销售自动化吸引他们，最后衡量您的计划的有效性。对于大大小小的营销和销售团队来说，RollWorks 是一个不可或缺的平台，他们相信基于帐户的方法就是良好的 B2B 营销。今天就开始访问 www.rollworks.com。
Sprinklr
sprinklr.com
Sprinklr Service 是一个由 AI 提供支持的云原生统一客户服务平台，可在 30 多个数字、社交和语音渠道中实现无缝的客户和代理体验，并提供实时的可操作和可扩展的见解，从而无需任何其他单点解决方案。 Sprinklr 服务 – - 使客户能够在他们的首选渠道上与您的品牌互动，获得一致的品牌体验，从而让客户满意。 - 为客服人员提供统一/360 度客户视图，并利用人工智能的力量推荐最相关的响应，以提高客服人员的工作效率和体验。 - 为主管提供有意义且可操作的见解，以推动增长和卓越运营 - 通过在整个企业范围内扩展的实时联络中心见解，帮助领导者发现增长、转型和创新的机会。
Dreamdata
dreamdata.io
B2B 营销与渠道和收入相关 Dreamdata 自动提取、清理和简化您的 B2B 上市数据，以提供有关收入驱动因素的完全透明度。
Albacross
albacross.com
第一方意图数据可了解您的受众、发现看不见的潜在客户并丰富每条记录以提高营销和销售效率。
CHEQ
cheq.ai
进入市场安全领域的领导者。 借助领先的市场进入安全平台，保护您的数据和分析、现场转化和付费营销免受机器人、虚假流量和恶意用户的侵害。
Comscore
comscore.com
Comscore 是一种值得信赖的货币，用于跨平台规划、交易和评估媒体。
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singular.net
零时间追逐数据。更多时间推动增长。 通过下一代归因、全漏斗营销数据和一流的欺诈预防，全面了解投资回报率。 根据 G2 Crowd 的统计，Singular 是排名第一的 MMP。我们帮助世界顶级移动营销人员利用下一代归因推动更快的增长。