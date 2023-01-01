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当您离开办公桌时，使用密码或触控 ID 锁定应用。

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与 Zid 一起拓展您的业务。 Z是现代贸易的综合解决方案。它已经赢得了成千上万商家的信任。从一个地方，您就可以管理您的贸易运营和增长。立即开始免费试用。

网站： zid.sa

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