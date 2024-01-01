替代项 - Zapworks
Vectary
vectary.com
构建 3D 互动体验来传达您的想法。 Vectary 是一个在线平台，用于创建和管理交互式 3D 设计，以启发、教育和解决问题。 无需下载，无需代码 - 一切都在浏览器中。
Dopple.ai
dopple.ai
体验由人工智能支持的与数千名角色、同伴和导师聊天的新方式。
Sketchfab
sketchfab.com
我们拥有超过 100 万创作者的社区，是全球最大的网络、移动、AR 和 VR 3D 内容发布、共享和发现平台。
Emersya
emersya.com
Emersya's Interactive 3D is an all-in-one medium that allows customers to: - Explore products inside & out, from all angles and in great detail - Browse interactive product visuals of the highest quality - Learn about a product's story through enriched content - Simulate & try out product features i...
LEVAR
levar.io
Start driving more conversions today with 3D and augmented reality shopping experiences from LEVAR. Create and distribute 3D/AR product models on your eCommerce store and across all of your marketing and sales channels—product pages, email, SMS, social media, and landing pages. LEVAR’s exact-to-scal...
VNTANA
vntana.com
VNTANA is a SaaS platform that makes 3D asset production and distribution fast and scalable. 3D is driving high ROI in B2B and B2C sales (2x conversion lift and 40% reduction in returns), but implementing 3D has required a lot of manual work from 3D artist which is time consuming and expensive. VNTA...
Designhubz
designhubz.com
Designhubz provides end-to-end 3D and Augmented Reality(AR) asset creation, management and distribution to online brands and retailers. Designhubz' web-based suite and advanced digitization rigs convert entire physical inventories into 3D and AR visualizations and virtual try-ons in a matter of days...
Yulio
yulio.com
Our mission at Yulio is to build the best VR and AR presentation software by making VR an easy, mobile, and affordable tool for business. Whether you're an architect looking to stand out during the bidding process, an interior designer looking to catch mistakes between iterations, or a salesperson h...
Xarwin
xarwin.com
Xarwin is a powerful WebAR marketing platform that enables you to launch campaigns and generate leads and sales with ease while reducing costs without the need to code or download apps. Whilst choosing between the AR solutions that xarwin supports, such as marker-less object placement, drag and drop...
Avataar
avataar.ai
3D spatial narratives are revolutionizing the landscape of online shopping; 6 out of 10 shoppers prefer to buy from retailers who integrate 3D in their digital stores. Avataar offers an efficient, plug-and-play solution for 3D videos and interactive web scrolls, tailored for ecommerce stores across ...
Camweara
camweara.com
Camweara, augmented reality software plugin virtually allows customers to wear products you are selling in a realistic way: at home, in the office, in a restaurant with friends or in the shop. Increases sales conversion rate & decreases product returns on online stores. It is compatible for Shopify,...
Sayduck
sayduck.com
Sayduck offers engaging, fully interactive 3D models ready to be added anywhere online or be viewed in Augmented Reality, connecting brands and retailers
Aryel
aryel.io
Aryel 是一个无代码平台，使代理机构和品牌能够创建、分发和优化沉浸式展示广告活动，同时收集有价值的数据，包括受众情绪状态和面部特征。值得注意的是，Aryel 为全球客户提供服务，包括 WPP、Teads、Lavazza、普华永道、Barilla、费列罗等知名组织。自 2020 年推出以来，Aryel 改变了 AR 体验的交付方式，将曾经不可能的想法变为现实。如今，超过 50,000 名营销人员使用 Aryel，开创了广告的新时代。我们的平台提供多种免费和付费的 3D 资源和可定制模板选择，让您轻松实现您的愿景。但这还不是全部：借助我们内置的品牌套件功能，您可以保存公司的颜色、字体和资产，确...
CareAR
carear.com
借助 CareAR，您可以更快地解决问题、减少调度并提高客户满意度得分。我们的服务体验管理（SXM）平台为客户和服务管理团队提供远程AR支持和自助指导，极大地增强了客户、员工和现场工作人员的体验。优点： • 更快地解决问题：获得即时视觉背景 – 花时间解决问题而不是评估情况 • 更高的首次修复率：通过注释工具箱获得更快的解决方案 • 转移昂贵的调度：通过以下方式提高远程分辨率并减少不必要的调度可视化协助和指导 • 知识转移：缩小您的技能差距，让专家更容易接触到初级现场资源或承包商 • 客户体验：通过无与伦比的质量、服务和能力提高客户满意度和净推荐值 • 降低碳足迹：消除或减少上门服务以实现问题...
UniteAR
unitear.com
创新的无编码增强现实 SaaS 平台 UniteAR 提供尖端的增强现实 (AR) 解决方案，无需编码技能，使每个人都可以进行 AR 创作。借助 UniteAR，用户可以打造引人入胜的 AR 体验，这些体验可在 AR 应用程序和 WebAR 平台上无缝运行，从而为其内容提供多样化的覆盖范围。带有您的企业名称的个性化 WebAR URL UniteAR 允许用户使用自己的企业名称自定义 WebAR URL，从而为他们在 AR 世界中提供独特的品牌数字空间。此功能不仅增强了其品牌影响力，还确保了令人难忘的用户体验。适用于 Android 和 iOS 的自定义 AR 应用程序 除了 WebAR 之外...
Blippbuilder
blippar.com
创建 AR 的简单而强大的方法是使用 Blippbuilder。该设计工具易于学习，可让您为印刷材料（海报、印刷广告、活动展台或书籍等任何内容）添加一层交互性。通过动画、游戏或 3D 模型将其变为现实。添加购买链接、收集用户反馈、展示如何使用您的产品等等。
ROAR
theroar.io
ROAR Editor 是一流的工具，只需单击几下即可创建您自己的高品质增强现实体验。它是为非技术用户设计的。无论您需要个人使用还是商业用途，ROAR 都将为您提供全套 AR 功能，帮助您测试、游玩并为您的客户、合作伙伴和朋友提供完全身临其境的用户体验。 ROAR 编辑器包含所有主要的增强现实功能，包括视频、音频、操作按钮 (CTA)、图像、文本、3D 模型，甚至 CPG 产品的其他事实。
MyWebAR
mywebar.com
MyWebAR 是一个基于云的平台，用户只需单击几下即可创建和共享增强现实体验，并有助于极大地加速和简化开发过程。使用 MyWebAR 打造的所有体验都可以在网络浏览器中获得，并且不需要消费者在智能手机或平板电脑上下载任何应用程序即可查看 AR。它可以缩短客户旅程并提高转化率。其易于使用的无代码编辑器和丰富的即用型模板和资源库使用户无需具备任何特殊技能或聘请专业开发人员即可构建 AR 体验。
Hololink
hololink.io
Hololink 是一款基于网络的增强现实编辑器，可通过视觉无代码解决方案和行业领先的图像识别来创建 AR。在 Hololink 中创建的 AR 直接在移动浏览器中提供服务，无需使用应用程序，使得从创建到最终用户的整个过程 100% 基于浏览器。无限可扩展，非常适合沉浸式互联网上的任何营销或沟通渠道。使用 3D 模型、动画、视频、图像和音频直接在浏览器中创建 AR。只需拖放即可定位您的内容。让您的 AR 沉浸式体验并与多个连接的场景进行交互，只需单击一下即可发布。自定义一切，从加载屏幕和加载微调器到所有内容，直接在编辑器中将动画添加到非动画对象。使用绿屏使您的视频弹出。 Hololink 自豪...
Vossle
vossle.ai
Vossle 是一个无代码 WebAR 开发 SaaS 平台，企业可以使用该平台在 1 分钟内创建增强现实。使用 Vossle 的核心 AR+AI 引擎，无需下载应用程序即可体验世界目标、基于图像目标的活动、游戏或基于人脸检测的尝试。
ViewAR
viewar.com
ViewAR SDK 可让您利用所有可用的跟踪系统，例如 Wikitude、visionLib、Vuforia、Placenote、6d.ai 等。您可以使用应用程序构建器仅通过样式和填充应用程序来构建应用程序，也可以使用 viewar-api 创建自己的应用程序。请访问：www.viewar.com 查看
Variant Launch
launchar.app
iOS 和 Android 上的 WebAR - 无需应用程序 使用我们简单的 Javascript SDK 从任何链接或二维码在浏览器中启动您的 AR 体验。本机质量的跟踪，无需按次付费。创建近 100 个 AR 体验后，我们对现有 WebAR 服务的痛点进行了长期、认真的审视。我们将 Launch 打造得更便宜、更可靠、全面更好。 iOS 上不支持 WebXR？没问题。通过 Launch，您可以构建适用于 iOS 设备的基于浏览器的体验。不再因定价过高而取消项目。每月的固定费用只是其他 AR 平台价格的一小部分。不再有破损的缩放。不再有漂移。不再有抖动。通过 ARCore 和 ARKit ...
MAXST
developer.maxst.com
MAXST AR SDK是一款AR应用开发工具。您可以使用 MAXST AR SDK 轻松构建自己的 AR 应用程序。以下是 MAXST AR SDK 中包含的功能。 - 空间跟踪器 - 物体跟踪器（目标：尺寸在 0.3m~1.5m 之间的 3D 物体） - 图像跟踪器（目标：2D 图像） - 云识别器（在服务器上提供图像识别） - AR Fusion Tracker（使用 ARKit、ARCore 增强性能） ) - 标记跟踪器（目标：标记） - QR 代码跟踪器（目标：QR 代码） - QR/条形码阅读器 此外，我们还有用于创建目标对象和空间的地图文件的工具。 - MAXSCAN（应用程序...
Vidinoti
vidinoti.com
Vidinoti 提供了一个用户友好的平台来创建、部署和管理本地化增强现实内容。
PlugXR
plugxr.com
PlugXR 是一个基于云的平台，使用户无需编程技能即可创建 AR 解决方案、产品可视化和空间计算体验。该平台通过提供拖放界面简化了开发过程，使用户能够使用 3D 模型、动画、图像和视频创建身临其境的体验。它是世界上第一个支持多种第三方 SDK 的无代码解决方案，例如 Vuforia、ARCore、ARKit、ARFoundation、ARDK、AR.JS 等。此外，它还是第一个无代码平台，使用户能够为 Android、iOS、Web、桌面以及 VR 和 MR 设备开发基于 Web 的本机应用程序。借助 PlugXR，用户可以轻松地将 3D 模型、动画、图像和视频拖放到画布上，并创建身临其境的...
Onirix
onirix.com
无代码、低代码和 SDK 增强现实平台可帮助您创建、托管、发布和共享 Web AR 内容。可供全球超过 45 亿 IOS 和 Android 用户使用，并且兼容全球 92.94% 的设备。 Web AR 不需要任何应用程序，是体验 AR 消除最终用户障碍的最快、最方便的方式。针对零售、旅游、文化、电子商务、休闲娱乐、活动及其他影响力行业的 B2C 体验的 B2B 解决方案。它是使用纯 JavaScript 和其他 Web 标准（例如 WebGL 或 WebAssembly）构建的，并结合了经过优化以在 Web 浏览器中运行的内部计算机视觉算法。通过 Embed SDK，您可以访问许多功能来修改...
Ocavu
ocavu.com
Ocavu 是您通过 3D 和增强现实进行产品可视化和讲故事的一站式商店。我们通过 Studio 平台帮助品牌提高销量、知名度和参与度。借助 Studio，您可以跨不同平台创建、管理和部署 3D 和 AR 体验，并将所需的一切集中在一个地方。产品和功能包括： -完整的 3D 文件管理器 -WebAR 托管 -AR 体验编辑器 -3D 和 AR 配置器 -AR 模板 -3D 建模和扫描 有关更多信息，请访问：Ocavu.com。
AUGmentecture
augmentecture.com
AUGmentecture 是一个用于设计协作的增强现实平台，可以以 AR 格式查看 3D 模型。
CLDXR
cldxr.com
CLDXR 是面向 B2B 用户的扩展现实云资产管理和自助发布平台。它聚合了不同的 AR/VR 技术，例如 AR.js、Quick Look、WebAR 的 8th Wall，以及适用于 Android 和 iOS 应用程序的 ARKit/ARCore，并方便通过统一的 Web 界面进行访问，而无需额外的开发工作。通过同一 Web 界面，用户可以管理其内容资产、创建项目并将团队成员分配到相应的项目。还集成了自动二维码生成、链接管理和广泛的统计。我们很高兴提供我们的技术，包括作为企业解决方案的咨询，或者作为创意和数字机构的解决方案提供商，这些机构不能或不想自己进行 IT 开发，但仍希望为其客户提...
ARGear
argear.io
ARGear 是基于 SaaS 的增强现实软件，可帮助应用程序开发人员为自己的应用程序实现类似 Snapchat 的 AR 功能和内容。与其他AR解决方案不同，ARGEAR平台不仅提供一体化的AR SDK，还提供从AR贴纸到头像的6000多种AR内容。它将提供基本的AR自拍功能，例如实时面部跟踪和相机滤镜，还提供高级功能，例如实时美化、3D贴纸和各种触发效果。 Seerslab 是一家全球领先的增强现实 (AR) 公司，为全球智能手机和应用程序开发商提供经过验证的增强和混合现实解决方案和内容。作为三星的AR内容合作伙伴，Seerslab在三星Galaxy智能手机系列的默认摄像头上提供了多种AR...
Wikitude
wikitude.com
高通公司旗下的 Wikitude 是移动增强现实 (AR) 技术领域的知名先驱，也是众多屡获殊荣的智能手机、平板电脑和智能眼镜 AR 解决方案背后的公司。其完全内部开发的 AR 技术可通过其核心产品 Wikitude AR SDK 和许多免费产品获得，使数千个应用程序、品牌、机构、开发人员和 AR 爱好者能够实现他们的项目目标。 Wikitude 拥有数以万计的开发者帐户和已发布的 AR 应用程序，是领先的 AR 技术提供商。
EasyAR SDK
easyar.com
EasyAR Mega提供城市级AR云解决方案，以灵活的采集方案、领先的测绘和本地化能力以及易用的工具链赋能文旅、商圈、教育、工业等众多行业。
Augment
augment.com
Augment 是一个增强现实平台，允许用户通过平板电脑或智能手机在真实环境中实时 3D 可视化产品。
Plattar
plattar.com
Plattar 利用快速发展的增强现实（ARKit + ARCore）和 XR 技术，结合消费者硬件和浏览器的发展，成为客户在 3D 和/或环境中体验产品的新推动者，而无需产品实际存在。这些和其他新兴技术提供了参与整个产品生命周期的能力——这是一种通过虚拟教育、支持和补充产品的追加销售将采用、使用和忠诚度联系在一起的持续方式
Vuframe
vuframe.com
Vuframe 是一个尖端平台，彻底改变了企业级 3D、增强现实 (AR) 和虚拟现实 (VR) 应用程序的构建过程。过去，开发此类应用程序需要专业技能、漫长的开发周期和大量的预算。现在，Vuframe 简化了整个流程，使各种规模的企业都可以使用。
CGTrader
cgtrader.com
作为全球最大的可授权库存和定制 3D 模型来源，该公司的业务包括两条相互关联的业务线。该公司提供 3D 模型自助服务 CGTrader Marketplace，拥有超过 800,000 个可授权 3D 模型和 CGTrader Enterprise 3D Modeling，供企业客户和在线零售商将其 2D 产品图像转换为逼真的 3D 模型。
EvolveAR
evolvear.io
EvolveAR 是同类产品中最好的，拥有业界最简单、最强大的 AR 平台。专为小型企业、机构打造，旨在打造沉浸式 XR 体验。将您的印刷品、销售材料、电子商务产品可视化等转变为增强现实体验。 EvolveAR 提供了一整套 AR 功能，可帮助您创建、体验并向您的客户、合作伙伴和朋友提供完全身临其境的用户体验。它包含所有主要的增强现实功能，如视频、音频、操作按钮 (CTA)、图像、360° 视频和 3D 模型。 1) 所需的零编程和编码专业知识 2) 实时深入的 AR 驱动分析 3) 新的内容管理和营销模式 4) 连接数字世界和物理世界的用户
echo3D
echo3d.com
echo3D (www.echo3D.com) 是一个 3D 资产管理平台，可供开发人员和公司在整个组织内外实时存储、保护和共享 3D 内容。我们提供 3D 优先的内容管理系统 (CMS) 和交付网络 (CDN)、资产压缩和转换工具以及可扩展的 BaaS 基础设施，使开发人员和组织能够跨平台实时管理、处理和流式传输其 3D 内容设备。我们为超过 100,000 名用户提供服务，他们使用我们的平台创建实时 3D 体验（用于医疗保健、娱乐、零售、游戏、营销、培训等）并管理他们的交互式内容并发现、处理和共享 3D 资产团队及其他。
SynergyXR
synergyxr.com
SynergyXR：利用 XR 解决方案彻底改变未来 公司概述 SynergyXR 坐落在充满活力的丹麦奥胡斯市，是扩展现实 (XR) 领域的创新灯塔。源于对制造和能源领域的深刻理解，我们已发展成为一支强大的力量，专门致力于将增强现实和虚拟现实工具带入商业技术的最前沿。我们的专业知识不仅在于制定未来的解决方案；还在于制定未来的解决方案。它使它们易于访问且实用，以满足当今动态的业务需求。尖端功能 在 SynergyXR，我们不仅仅创造工具；我们还创造工具。我们正在塑造体验。我们的产品不仅仅是软件；它们是通往互动和协作新维度的门户。我们的 XR 解决方案专注于用户友好的界面和强大的功能，可无缝集成...
Streem
streem.com
StreamCore® 是一种企业级远程视觉辅助工具，使用开箱即用的增强现实 (AR) 功能。通过添加交互式、无需下载的视频协作工具，公司可以快速查看并远程解决问题，从而加快诊断和支持解决时间。借助 Streem 的 API 或 SDK，支持 AR 的远程视频工具可以嵌入和/或集成到本机应用程序和现有工作流程中
Moderlry
modelry.ai
Modelry 是端到端 3D 产品可视化平台，使全球电子商务领导者能够使用 3D 模型生成令人惊叹的产品视觉效果和 AR 体验。
Cylindo
cylindo.com
数百家家具公司与 Cylindo 合作，在整个家具购买过程中获得卓越的产品视觉效果。我们创建的平台不仅限于高质量的产品可视化，还为家具企业提供了可跨多个接触点利用的多功能资产。从产品页面上的 360 度旋转和 4K 缩放，到 AR 资产、可定制的生活方式图像以及购物车缩略图、购物源、电子邮件、社交媒体、目录、第三方市场和店内信息亭的产品视觉效果。 Cylindo 为四千万种产品变化和每月 1000 万独立用户提供支持，是推动令人愉悦的购物体验的催化剂，帮助零售商和品牌展示更多产品并销售更多产品。使用 Cylindo 平台，公司将转化率提高了 36% 以上，平均订单价值提高了 88%，同时平均降...
Zakeke
zakeke.com
最灵活、最完整的视觉商务平台。 通过实时 2D、3D、AR 和虚拟试穿定制，将您的商店打造为非凡的客户体验。