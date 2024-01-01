替代项 - Zapworks

Aryel

aryel.io

Aryel 是一个无代码平台，使代理机构和品牌能够创建、分发和优化沉浸式展示广告活动，同时收集有价值的数据，包括受众情绪状态和面部特征。值得注意的是，Aryel 为全球客户提供服务，包括 WPP、Teads、Lavazza、普华永道、Barilla、费列罗等知名组织。自 2020 年推出以来，Aryel 改变了 AR 体验的交付方式，将曾经不可能的想法变为现实。如今，超过 50,000 名营销人员使用 Aryel，开创了广告的新时代。我们的平台提供多种免费和付费的 3D 资源和可定制模板选择，让您轻松实现您的愿景。但这还不是全部：借助我们内置的品牌套件功能，您可以保存公司的颜色、字体和资产，确...