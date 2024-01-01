替代项 - Ytock
Zomato
zomato.com
印度最大的食品配送、餐饮和餐厅探索服务。为更多人提供更好的食物。
Uber Eats
ubereats.com
Uber Eats 是 Uber 于 2014 年推出的美国在线订餐和配送平台，总部位于加利福尼亚州旧金山。
DoorDash
doordash.com
DoorDash Inc. 是一家美国按需预制食品配送服务公司，由斯坦福大学学生 Tony Xu、Stanley Tang、Andy Fang 和 Evan Moore 于 2013 年创立。 DoorDash 是一家由 Y Combinator 支持的公司，是利用物流服务提供餐厅按需送餐服务的几家科技公司之一。 DoorDash 在帕洛阿尔托推出，截至 2019 年 5 月，已扩展到 4,000 多个城市，并在美国、加拿大和澳大利亚提供 340,000 家精选商店。该公司目前估值超过 130 亿美元，是美国最大的第三方配送服务商，于 2019 年超过 Grubhub。
Grubhub
grubhub.com
Grubhub Inc. 是一家美国在线移动预制食品订购和配送平台，将食客与当地餐厅联系起来。该公司总部位于伊利诺伊州芝加哥，成立于 2004 年。截至 2019 年，该公司拥有 1,990 万活跃用户和 115,000 家关联餐厅，遍布美国 3,200 个城市和所有 50 个州。 Grubhub Seamless 于 2014 年 4 月上市，在纽约证券交易所 (NYSE) 上市，股票代码为“GRUB”。 2020 年 6 月 9 日，欧洲食品配送服务公司 Just Eat Takeaway 宣布达成协议，以价值73亿美元的股票。
Deliveroo
deliveroo.co.uk
食物。我们懂了。我们都有自己的最爱。通过 Deliveroo，您可以将您喜爱的当地餐厅和外卖直接送到家门口。 一切都在菜单上。从肯德基、Wagamama、Nando’s、汉堡王和赛百味等深受全国喜爱的连锁店，到当地美食和您最喜欢的外卖，我们都准备好了，等待您随时享用。从中餐到古巴菜，从寿司到沙拉、披萨到秘鲁菜，Deliveroo 上有适合所有人的美食。 如果您的牛奶或鸡蛋用完了，您还可以从我们的杂货合作伙伴处订购，然后将您的必需品直接送到您家门口。 当我们吃得好时，我们就会感觉良好。所以成为我们的客人吧。 从英国深受喜爱的连锁店订购外卖食品，包括 Wagamama、Shake Shac...
OpenTable
opentable.com
在线预订、阅读食客的餐厅评论并赚取积分以换取免费餐点。 OpenTable 是高级餐厅的实时在线预订网络。
Postmates
postmates.com
Postmates 是一家美国公司，提供餐厅准备的餐点和其他商品的本地配送服务。截至 2019 年 2 月，Postmates 在美国 2,940 个城市开展业务。该服务依靠手机应用程序及其全球定位系统功能来匹配库存和消费者需求。Postmates 于 2011 年推出，是美国众多按需投递公司之一为以前不提供送货服务的餐馆和商店提供送货服务。 Postmates 是按需公司的一个例子。 Postmates 联合创始人巴斯蒂安·莱曼 (Bastian Lehmann) 称该公司“反亚马逊”。 2020 年 7 月 6 日，Uber 宣布将以 26.5 亿美元收购 Postmates。 2020...
Just-Eat.ch
just-eat.ch
只需使用 Just Eat 订餐即可！今天想吃披萨、寿司还是素食？享受您最喜欢的菜肴，快速送达或外卖。
Caviar
trycaviar.com
当地最好的餐厅提供送货和外卖服务。早餐、午餐、晚餐等，安全送到您家门口。现在提供取货和无接触送货服务。
Seamless
seamless.com
Seamless 是订购外卖或外卖最简单的方式。无论您有什么心情，无论您有什么心情，都可以得到它。没有菜单，没有电话，没有重复。 Seamless 是 Grubhub Inc. 品牌组合的一部分。
Onfleet
onfleet.com
Onfleet 可以轻松管理最后一英里的交付。直观的路由、调度、实时跟踪、分析等。
Slice
slicelife.com
Slice 是订购您最喜欢的当地披萨的最简单方法。我们将数以百万计的披萨爱好者与全国各地的数千家披萨店联系起来。
Tock
exploretock.com
在全球各地的餐厅、酒吧和酒庄预订预订、外卖和独特的美食体验。
Just-Eat.dk
just-eat.dk
Just Eat 在线订购 2300 多家当地餐厅的外卖。将披萨、寿司等送到您家门口！
Just-Eat.fr
just-eat.fr
Allo Resto 的新名称 Just Eat 提供您附近最好餐厅的送货上门服务！现在下单！
DelivApp
delivapp.com
按需物流引擎。使用真正的按需交付管理软件增强您的订购能力。调度、路线规划、快递管理 - 全部根据您的按需运营量身定制。
ChowNow
chownow.com
ChowNow 是一个免佣金的在线订购系统和食品订购应用程序，可帮助餐厅满足饥饿的顾客的需求。
ChatFood
chatfood.io
ChatFood 是领先的酒店和娱乐品牌的移动订购和支付平台。它提供先进的工具来帮助企业为客户提供无缝的本地和在线订购和支付体验。 ChatFood 功能丰富的产品通过提供强大的分析、社交媒体集成、客户洞察、智能营销 CRM、忠诚度计划工具等，帮助企业可持续发展。
Orders.co
orders.co
菜单管理：Orders.co 主菜单管理系统让您可以在一个用户友好的地方完全控制所有菜单。 Menu Sync ™ 允许餐厅将所有菜单链接到 Orders.co 主菜单，并在所有连接的平台上保持统一。节省宝贵的时间和金钱。订单整合：Orders.co 整合将您所有的实时配送应用程序集成到一个简单的仪表板和设备中。员工在多个平板电脑之间来回奔波以完成订单的日子已经一去不复返了。提高员工生产力并收回您的柜台空间！定制订购网站 只需几分钟即可设置您自己的免佣金订购网站！在我们专家支持团队的帮助下，构建完美的主菜单，Orders.co 将立即生成个性化网站！为您的客户提供直接订购选项和忠诚度奖励，以增...
FoodNotify
foodnotify.com
FoodNotify 是面向食品服务和酒店业的餐饮管理平台。该软件提供不同的模块和集成，使您可以控制所有流程并为您的业务带来透明度。用户可以在一个平台上向所有供应商订购产品。您可以获得概览和透明度，因此您只需订购您需要的东西，这有助于减少食物浪费。分类限制使您可以标准化流程。团队可以为您的所有地点创建和管理食谱，并访问最新的产品数据，例如销售商品成本或过敏原和营养价值。企业可以在一个地方使用所有特定数据（例如人员、设备或成本计算）来管理和计划活动。该平台包括定制的 KPI、评估和实时业务报告，以识别优化机会并降低成本。组织可以将 FoodNotify 与第三方系统连接，例如 POS 或成本管理...
Tycode
tycode.tech
Tycode 使您能够彻底改变您的食品业务。现在，您的客户不仅可以从任何地方（无论是餐桌、酒店房间还是您营业场所内的任何地方）订购，还可以在线向您付款、同时下订单并利用各种其他独特的优势，这些优势肯定会让您的客户满意。最重要的是，您可以通过最少的设置和麻烦在您身边跟踪所有这些。
Owner.com
owner.com
Owner.com 是独立餐厅用来增强其数字形象的一体化平台。它为独立餐厅提供了达美乐 (Domino's)、福来鸡 (Chick Fil-A) 和 SweetGreen 等主要品牌的技术和营销超能力。该平台可以为每家餐厅提供从网站到在线订购、电子邮件营销、文本营销、招聘到品牌移动应用程序等一切服务，集成到 PoS 中。
BentoBox
getbento.com
了解让餐厅魔法发生的技术。 从网站设计到在线订购和支付解决方案，BentoBox 帮助世界各地的餐厅为其顾客和员工创造更好的体验。
Fresho
fresho.com
Fresho 是面向批发食品供应商和场所的领先在线订购软件。使用 Fresho 使订购批发食品变得简单、无压力。
Menubly
menubly.com
Menubly 可让您创建具有在线订购功能的数字菜单，满足各种企业的需求，包括餐厅、面包店、咖啡馆和餐车。 Menubly 是您的餐厅所需的一切，让您可以直接从您的网站接受客户的订单，同时保护您的利润免受第三方聚合商的影响，并使您能够增加收入。
MealPe
mealpe.app
MealPe 是一款在线食品搜索和订购服务提供商应用程序，适用于食堂、自助餐厅和美食广场，专为本地受众和门户社区（如联合办公空间、企业园区、医院、活动、场馆、体育场、共享空间）而设计
MalouApp
malou.io
MalouApp 是一款专为餐厅设计的定制数字营销解决方案，将餐厅的 Google 页面、社交媒体资料以及列表和交付平台全部集成到一个集中中心中。
Vromo
vromo.io
VROMO 可以轻松管理使用内部送货司机、第三方车队或两者组合的连锁餐厅的按需送货。借助 VROMO，您可以自动为司机提供工作并以前所未有的方式与客户互动。通过包含定制品牌活动的短信向客户发送实时驾驶员跟踪链接。当您的客户通过世界一流的交付技术专注于您的服务时，将您的品牌与他们联系起来！
Restimo
restimo.com
Restimo 将所有配送渠道（UberEats、Glovo、Bolt Food、Wolt、Takeaway）、POS 系统和配送员集成在一处。它在一个屏幕上提供订单集成、菜单管理和业务报告。
Quicklly
quicklly.com
Quicklly 是一个在线市场，将消费者与美国当地的南亚商店和餐馆联系起来，提供无缝的购物和餐饮体验。它为那些寻求正宗南亚商品、杂货和膳食的人搭建了一座桥梁，方便在线订购和送货。