替代项 - YouTrack
Trello
trello.com
Trello 是一个基于网络的看板式列表制作应用程序，是 Atlassian 的子公司。最初由 Fog Creek Software 于 2011 年创建，并于 2014 年分拆成立一家独立公司，后来于 2017 年 1 月出售给 Atlassian。该公司总部位于美国纽约市。
Jira
atlassian.com
Jira (JEE-rə) 是 Atlassian 开发的专有问题跟踪产品，可实现错误跟踪和敏捷项目管理。
ClickUp
clickup.com
我们的使命是让世界变得更加高效。为此，我们构建了一个应用程序来替换所有这些内容 - 任务、文档、目标和聊天。
Linear
linear.app
Linear 有助于简化软件项目、冲刺、任务和错误跟踪。它是为高绩效团队构建的。
Teamwork
teamwork.com
借助 Teamwork 的项目管理软件、帮助台、聊天、文档管理软件和 CRM，创建一支能够协同工作的高效团队。
Height
height.app
软件团队的项目管理。通过任务、聊天和灵活的工作流程更快地进行协作。冲刺、里程碑、发布、优先级、错误报告、路线图、变更日志等。
LiveVox
livevox.com
关于 LiveVox LiveVox（纳斯达克股票代码：LVOX）是一个经过验证的云 CCaaS 平台，可帮助企业领导者重新定义客户参与度并转变其联络中心的绩效。决策者使用 LiveVox 来改善客户体验、提高座席工作效率、为经理提供支持并增强他们的系统编排能力。提供改变游戏规则的结果所需的一切都可以无缝集成和配置，以最大限度地提高您的成功：全渠道通信、人工智能、联络中心 CRM 和员工敬业度管理工具。 20 多年来，各种规模和行业的客户都信赖 LiveVox 的可扩展且可靠的云平台，每年能够为数十亿次全渠道交互提供支持。 LiveVox 总部位于旧金山，在哥伦比亚麦德林和印度班加罗尔设有国际...
Coretal
coretal.co
Coretal 可帮助您节省时间、金钱并减少挫败感。使用核心业务管理平台简化您的流程。 Coretal - coretal.co - 是一个创新的一体化平台，可用于运营您的业务；包括项目管理、发票、提案、CRM、支持和票务、日历、日程安排等等。我们正在构建满足您核心业务需求的首选平台。节省您的时间、金钱和压力。使用我们的仪表板和小部件始终了解您的业务。板 - 灵活。可定制。强大的。按照您的方式创建、设置和管理看板。任务板、项目板、跟踪流程的板。管理员工的董事会。任何解决方案或问题的板。将看板链接到项目。拥有独立董事会。真正的选择是您的 项目 - 在一个地方跟踪所有项目，将简报、任务、时间表、时...