Workpuls
app.workpuls.com
未安装 WebCatalog？下载 WebCatalog。
使用 WebCatalog 上“Workpuls”的 Mac、Windows、Linux 版桌面应用增强您的体验。
在提供多种增强功能的无干扰窗口中运行应用。
无需切换浏览器即可轻松管理和切换多个帐户和应用。
将 Web 应用附加到菜单栏（托盘），通过键盘快捷键快速访问。
将应用设为默认电子邮件客户端、排列窗口、控制通知等！
当您离开办公桌时，使用密码或触控 ID 锁定应用。
拦截广告，阻止跟踪器访问您的个人数据，并加快网站速度。
超过 1000 个全球品牌（包括 Office Depot、Allstate 和 Etisalat）在员工生产力方面信赖 Workpuls。 Workpuls 为他们提供有关团队工作流程的详细报告，使他们能够优化员工的绩效、生产力和效率。使用 Workpuls 的团队的工作效率比同行高出 30%，您的团队今天就可以加入他们。
网站： workpuls.com
免责声明：WebCatalog 与“Workpuls”没有任何附属、关联、授权、认可关系，也没有以任何方式正式关联。所有产品名称、徽标和品牌均为其各自所有者的财产。