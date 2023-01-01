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当您离开办公桌时，使用密码或触控 ID 锁定应用。

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超过 1000 个全球品牌（包括 Office Depot、Allstate 和 Etisalat）在员工生产力方面信赖 Workpuls。 Workpuls 为他们提供有关团队工作流程的详细报告，使他们能够优化员工的绩效、生产力和效率。使用 Workpuls 的团队的工作效率比同行高出 30%，您的团队今天就可以加入他们。

网站： workpuls.com

免责声明：WebCatalog 与“Workpuls”没有任何附属、关联、授权、认可关系，也没有以任何方式正式关联。所有产品名称、徽标和品牌均为其各自所有者的财产。

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