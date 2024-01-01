替代项 - Woopra
Hubspot
hubspot.com
HubSpot 提供完整的营销、销售、客户服务和 CRM 软件平台，以及方法、资源和支持，帮助企业更好地发展。开始使用免费工具，并随着您的成长进行升级。
Salesforce
salesforce.com
Salesforce.com, Inc.是一家美国云软件公司，总部位于加利福尼亚州旧金山。它提供 (CRM) 客户关系管理服务，还销售一套互补的企业应用程序，专注于客户服务、营销自动化、分析和应用程序开发。 2020 年，《财富》杂志根据员工满意度调查，将 Salesforce 在“最适宜工作的 100 家公司名单”中排名第六。
Mailchimp
mailchimp.com
Mailchimp 是一个美国营销自动化平台和电子邮件营销服务。该平台是其运营商 Rocket Science Group 的商业名称，该公司是一家美国公司，由 Ben Chestnut 和 Mark Armstrong 于 2001 年创立，Dan Kurzius 后来加入。 “Mailchimp 以其最受欢迎的电子贺卡角色命名，于 2001 年推出，多年来一直是一个副项目，每月收入几千美元。” Mailchimp 最初是一项付费服务，并于 2009 年添加了免费增值选项。一年之内，其用户群从 85,000 人增长到 450,000 人。到 2014 年 6 月，它每月代表用户发送超过 ...
Microsoft Dynamics 365
microsoft.com
了解如何利用 Dynamics 365 变得更加敏捷，这是唯一能够帮助每个人适应和创新的智能业务应用程序组合。
SEMrush
semrush.com
SEMrush 提供 SEO、PPC、内容、社交媒体和竞争性研究的解决方案。受到全球超过 6000000 名营销人员的信赖
Klaviyo
klaviyo.com
Klaviyo 是一个专为在线企业创建的电子邮件营销平台，具有强大的电子邮件和短信营销自动化功能。
CallRail
callrail.com
电话和网络表单的跟踪和分析。优化您的营销并提高 PPC、SEO 和线下广告活动的投资回报率。
Looker
looker.com
Looker 是一款商业智能软件和大数据分析平台，可帮助您轻松探索、分析和共享实时业务分析。
Constant Contact
constantcontact.com
Constant Contact, Inc. 是一家在线营销公司，总部位于马萨诸塞州沃尔瑟姆，在科罗拉多州拉夫兰设有办事处；和纽约，纽约。 该公司成立于1995年，后于2015年出售给Endurance International。
Hotjar
hotjar.com
Hotjar 是一家行为分析公司，分析网站使用情况，通过热图、会话记录和调查等工具提供反馈。它与 Google Analytics 等网络分析工具配合使用，可以深入了解人们如何浏览网站以及如何改善客户体验。 Hotjar 成立于 2014 年，由来自 20 个国家/地区的 100 多名团队成员完全远程运行，并在全球超过 500,000 个站点上使用。
Mixpanel
mixpanel.com
Mixpanel 是一家商业分析服务公司。它跟踪用户与网络和移动应用程序的交互，并提供与他们进行有针对性的通信的工具。 其工具集包含应用内 A/B 测试和用户调查表。收集的数据用于构建自定义报告并衡量用户参与度和保留率。 Mixpanel 可与 Web 应用程序（尤其是 SaaS）配合使用，但也支持移动应用程序。
Nielsen
nielsen.com
尼尔森公司（自称为尼尔森公司，以前称为 ACNielsen 或 AC Nielsen）是一家全球营销研究公司，全球总部位于美国纽约市。北美地区总部位于芝加哥。
Zoho Marketing Automation
zoho.com
营销自动化软件可实现更快的业务增长。 Zoho MarketingHub 是一款一体化营销自动化软件，可帮助您成功管理跨多个渠道的营销活动。产生更多潜在客户，将其转化为客户，并保留更长时间。
Zoho PageSense
zoho.com
转化优化和个性化平台。 衡量您的关键网站指标，了解访问者的在线行为，并为他们提供个性化的网站体验以提高转化率。
Amplitude
amplitude.com
Amplitude 是一个产品分析平台，可帮助企业借助协作分析来跟踪访客。该平台使用行为报告来了解用户与产品的交互，并提供洞察以实时加速工作。
Impact
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Impact Partnership Cloud™ - 世界领先的合作伙伴自动化解决方案，发现、管理、保护、优化所有合作伙伴渠道，实现真正的指数增长。
Funnel
funnel.io
支持从任何营销或广告数据源收集数据，并将营销数据转换为自动化营销报告。
Whatagraph
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Whatagraph 是用于营销分析和社交媒体报告的最直观的报告工具。立即开始免费试用！无需抄送。
Databox
databox.com
业务分析平台旨在帮助您了解业务状况。来自云服务、电子表格、数据库的 KPI 集中在一处。
AgencyAnalytics
agencyanalytics.com
SEO、PPC、社交、电子邮件、评论和通话跟踪仪表板
OpenText
opentext.com
OpenText Corporation（也写作 opentext）是一家开发和销售企业信息管理 (EIM) 软件的加拿大公司。OpenText 总部位于加拿大安大略省滑铁卢，是截至 2014 年加拿大最大的软件公司，被公认为加拿大百强雇主之一2016 年，Mediacorp Canada Inc.OpenText 软件应用程序为大型公司、政府机构和专业服务公司管理内容或非结构化数据。 OpenText 的产品旨在满足信息管理要求，包括管理大量内容、遵守监管要求以及移动和在线体验管理。OpenText 在全球拥有超过 14,000 名员工，是一家在纳斯达克 (OTEX) 上市的上市公司和多伦多...
TheyDo
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数字化设计思维以客户为中心解决问题。使用经过验证的方法大规模改造您的业务以产生突破性创新。
Pendo
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Pendo 是一部肯尼亚电视剧，于 2014 年 12 月 3 日在 NTV 播出。该剧由 Grace danile 编剧，由 DIL Pictures 制作和发行。
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