替代项 - Woomio

Ubiquitous

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Ubiquitous 为世界上最大的品牌解锁了影响者营销，其中重点关注 TikTok。我们是一个利用成熟的数据基础设施构建的全方位服务解决方案，利用预测分析和机器学习，在我们世界一流的战略和执行团队的基础上优化影响者营销策略。无论您是专注于品牌知名度、通过创作者主导的有机内容创作来提高社会影响力，还是制定直接增长战略，我们都能满足您的需求。我们与各种规模的品牌和营销机构合作过，包括 Lyft、迪士尼、American Eagle、Netflix、FabFitFun 和其他 200 多家公司。我们相信，品牌需要的不仅仅是自助服务软件来有效利用增长最快的营销垂直领域，这就是为什么我们在该领域最成熟...